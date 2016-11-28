«За вклад в развитие спорта и допинга». Действуем назло WADA и здравому смыслу

За две недели до обнародования второй части доклада Ричарда Макларена происходят малопонятные события.

В конце прошлой недели приказом министра обороны Российской Федерации «за высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры и спорта присвоено очередное воинское звание «капитан» старшему лейтенанту запаса Слесаренко Елене Владимировне, председателю Комитета молодежной политики Волгоградской области».

Это случилось всего через неделю после того как были обнародованы результаты перепроверки допинг-пробы легкоатлетки с Игр-2008 в Пекине. Повторный анализ выявил в пробе запрещенное вещество туринабол. Четвертое место Слесаренко было аннулировано.

Слесаренко пообещала подать в суд и правильно сделала. Я не призываю пригвождать ее к позорному столбу до окончания разбирательств. И все же есть вопросы. Вот отрывок из открытого письма Елены к болельщикам:

- <…> Про права спортсменов, а также про права человека, к сожалению, вообще не вспоминает никто! Наших паралимпийцев лишили Олимпиады, сегодня обливают грязью спортсменов, которые уже завершили свои спортивные карьеры, честно трудятся в своих регионах на благо общества. Для меня ничего не меняется, остаюсь верна своим принципам и своей стране!

Вам не кажется, что было бы честнее, наряду с тем, чтобы задать логичные вопросы к обвинителям, не припутывая страну и паралимпийцев, заявить: на время судебных разбирательств беру тайм-аут в работе, поскольку не считаю себя вправе продолжать руководить молодежной политикой в области в виду таких обвинений? На мой взгляд, такие слова только укрепили бы доверие и уважение к спортсменке.

Но это не в наших традициях. В наших: не признаваться до конца, даже перед лицом железобетонных доказательств. А еще назначать людей с подмоченной репутацией (это пока не про Слесаренко) на теплые места. Устанешь перечислять, сколько из пойманных на допинге спортсменов у нас являются депутатами, председателями и руководителями. А еще в наших традициях совершать подобные назначения, присвоения, награждения в неподходящие моменты. Видимо из желания подразнить быка красной тряпкой. Точно так же неуместно было назначение Ольги Каниськиной заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва в Саранске. Это случилось накануне Игр в Рио, когда судьба всей сборной России еще висела на волоске.

Какая отсюда следует мораль? На мой взгляд, российский спорт продолжает работать по принципу из басен Крылова. Хотите, возьмите лебедя, рака и щуку, хотите – «Квартет». Когда Минспорта – отдельно, ОКР – отдельно, регионы и спортивные общества тоже действуют по своим понятиям, о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Нет, согласия в товарищах. Нет общего руководства и понимания, что и когда делать. Кто-то дует на воду, а кто-то в это время сует в воду, не разуваясь, обе ноги. Вот пример: еще в мае перспективы российских легкоатлетов выступить в Рио выглядели весьма оптимистично. Их резко понизило не только интервью Родченкова, но и заявления ходоков, что они ни в чем не виноваты. 24 (!) случая допинга у тренера Чегина, но никто не виноват.

Кстати, по надежным свидетельствам, и в настоящее время некоторые отлученные от спорта спортсмены и тренеры продолжают заниматься на государственных базах и стадионах. Не удивляйтесь, если такие данные будут в докладе Макларена или в очередном фильме Зеппельта (он не подходит к телефону в последнее время, а это не к добру). Но вы не вините этих людей, они не виноваты.