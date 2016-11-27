Заломать Пакмэна. Готов ли Василий Ломаченко бросить вызов легенде?

«Советский спорт» приводит возможные сценарии развития карьеры двукратного олимпийского чемпиона после его победы над Николасом Уолтерсом.

Украинец Василий Ломаченко, победив в Лас-Вегасе Николаса Уолтерса, сдал еще один экзамен на принадлежность к элите современного бокса. Проведя на профессиональном ринге только восемь боев, он уже является чемпионом мира в двух весовых категориях. Примечательно, что еще до поединка с ямайцем журнал The Ring поместил Василия на седьмую строчку своего рейтинга лучших бойцов мира независимо от веса, сразу за другим двукратным олимпийским чемпионом – кубинцем Гильермо Ригондо.

И все же бой Ломаченко – Уолтерс оставил после себя немало вопросов. Начальные раунды, мягко говоря, не поразили воображение. Оба соперника явно осторожничали и выбрасывали огромное количество неточных ударов. Украинец никак не мог наладить комбинационную работу и как будто чего-то ждал, а Николасу не удавалось толком зацепить оппонента даже коронным джебом, в свое время доставившим массу хлопот Нонито Донэйру.

Василий Ломаченко достаточно быстро подобрал ключи к ямайскому нокаутеру



Начиная с пятого раунда, рисунок поединка кардинально изменился. Василий, наконец, пошел вперед, взвинтил темп и прочно завладел инициативой. К седьмой трехминутке его скорость стала по-настоящему ураганной. Было бы очень интересно узнать, хватило бы Ломаченко физических ресурсов на то, чтобы продолжить бой в том же ключе до финального гонга. Но увы, такую проверку чемпиону устроит кто-то другой и в другое время.

Уолтерс счел, что с него хватит, и отказался выйти на восьмой раунд, чем изрядно подмочил свою репутацию. Проиграть Василию Ломаченко – абсолютно не зазорно, чего нельзя сказать о добровольной сдаче титульного поединка на его экваторе. В начале 1980-х крылатая фраза «No Mas» («Больше не надо») едва не разрушила великую карьеру одного из ярчайших боксеров 20 века Роберто Дюрана.

Впрочем, будущее Николаса Уолтерса после его сегодняшнего выступления беспокоит, пожалуй, только ямайских болельщиков. Чего нельзя сказать о победителе. Что принесет Ломаченко новый, 2017 год?

Напомним, Василия настойчиво «сватали» в профессионалы еще в 2008 году, после его впечатляющей победы на Играх в Пекине. Однако, посоветовавшись со своим отцом и многолетним тренером Анатолием Ломаченко, украинец решил задержаться в любителях еще на один олимпийский цикл. В преддверии Лондона-2012 возникло ощущение, что талантливейший боксер несколько подустал от собственного доминирования и отсутствие реальной конкуренции не идет ему на пользу. Тем не менее, в Англии все прошло довольно гладко. Одолев в непростом поединке кубинца Ясниэля Толедо на стадии полуфинала (14:11), Василий открыл себе путь ко второму золоту.

Ну а сверхновой суперзвездой в профи Ломаченко стал, не нанеся ни одного удара. Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум разыграл с Василием тот же сценарий, что и ранее с «Золотым мальчиком» Оскаром де ла Хойей, или «Филиппинской сенсацией» Мэнни Пакьяо. Если авторитетные и влиятельные люди неустанно повторяют, что мы имеем дело с явлением исключительным – скорее всего, оно таковым и станет. Рейтинги, промежуточные бои, элиминаторы – все это для простых смертных. Избранные же бьются за титулы с кем захотят и в удобное для них время.

Ломаченко попытался завоевать чемпионский пояс по версии WBO в полулегком весе уже во втором (!) профессиональном бою. В отличие от Хуана Мануэля Маркеса или Юриоркиса Гамбоа, он не смог справиться с опытным и твердолобым мексиканцем Орландо Салидо. Как ни странно, это фиаско никак не затормозило карьеру Василия. Действительно, он столкнулся с объективно более крупным оппонентом (Салидо даже не смог вписаться в лимит весовой категории), множеством специфических трюков и уловок на грани фола со стороны Орландо, и в принципе поединок получился очень близким – как на судейских картах, так и по своей сути.

Нажав на нужные рычаги, Боб Арум сразу после досадного поражения организовал Ломаченко новый бой за тот же титул, теперь уже с американским проспектом Гарри Расселлом. На этот раз, хоть и не без труда, украинец действительно взял верх, завоевал чемпионский пояс и его дальнейшей «раскрутке» уже ничто не мешало.

Но теперь карьера 28-летнего бойца подошла к тому моменту, когда ему становится необходимым поединок с сопоставимой или даже превосходящей величиной – как в спортивном, так и в имиджевом плане. Ко всему прочему, это поможет существенно увеличить гонорары Василия. Так, заработки Флойда Мэйвезера-младшего в свое время взлетели до небес после его встречи с де ла Хойей, а тот же Андре Уорд недавно заработал 5 миллионов долларов на всеми ожидаемой битве с Сергеем Ковалевым.

Прекрасно сознавая это, Ломаченко в минувшую субботу бросил вызов не кому-нибудь, а самому Мэнни Пакьяо. Оба боксера являются клиентами Top Rank, и теоретически такой бой действительно может быть организован. Напомним, Пакмэн триумфально вернулся на ринг 5 ноября. Новоиспеченный филиппинский сенатор уверенно перебоксировал Джесси Варгаса. И все же существует одно весомое «но». Мэнни в данный момент является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), а Василий – во втором полулегком (до 59 кг). Такой колоссальный разброс (в интервале остаются легкий и первый полусредний веса) делает маловероятным достижение компромисса между штабами потенциальных соперников.

Впрочем, вспоминая недавние поединки Сауль Альварес – Амир Хан и Геннадий Головкин – Келл Брук, приходится заключить, что сегодня в боксе допустимы любые курьезы и экстремальные прорывы по категориям.

И все же кажется более вероятным, что пути Ломаченко и Пакьяо в обозримом будущем не пересекутся. Ближайшим соперником идущего в гору Василия вполне может стать уже упомянутый беглый кубинец Юриоркис Гамбоа или же его старый знакомый Салидо. Орландо готов дать украинцу возможность реваншироваться, но его финансовые запросы до сей поры Боб Арум считал чрезмерными.