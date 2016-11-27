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«Жалобы «Терека» на судейство со «Спартаком»? Ерунда это!». Обзор Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виталий Мешков
Виталий МешковИсточник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что судья не помогал «Спартаку» в матче с «Тереком», говорит, что, несмотря на результаты, Семин продолжит спокойно работать с «Локомотивом», а ЦСКА по-прежнему не может решить проблему с атакой.

О матче «Терек» – «Спартак» (0:1)

- Жалобы «Терека» на судейство? Да все это ерунда – ничем судья «Спартаку» не помог!

Главное – «Спартак» научился отстаивать гол. Раньше на «Спартак» в такие моменты начинали наседать – и команда пропускала. Сейчас явных моментов у ворот «Спартака» нет, команда в итоге добивается победы, пусть и с минимальным преимуществом. Это не совсем игра «Ювентуса» еще, но понятно, что Каррера стремится тренировать команду так, как тренировался и играл в «Ювентусе» сам. «Спартак» сейчас, можно скзаать, плохенькая копия «Ювентуса». Но еще работать и работать, конечно. Вспоминаю момент в концовке, когда игроки «Спартака» не могли мяч друг другу передать, как следует. Но в обороне вновь команда хорошо играет. Вновь отмечаю Кутепова

Есть ментальность, о которой говорил Каррера, он поддерживает уровень. Правда, в конце предыдущих встреч он был уверен в команде, а в этот раз, когда на третьей добавленной минуте у «Терека» был опасный стандарт, Каррера сел на лавочку, было видно, как он переживает.

«Спартак» победил. И эта победа открывает команде дорогу к Лиге чемпионов.

О матче ЦСКА – «Рубин» (0:0)

- Смотрел матч в Казани в компании бывшего гендиректора клуба Айдара Гараева. Решили поставить по 100 рублей на исход игры. Я поставил на 0:0 и забрал 700 рублей. А вообще в этом матче мало на что можно было смотреть. Многие стали говорить, что Чалов великолепно сыграл. Нет. Он молод и перспективен, но в этом матче был только один момент, когда он проявил себя.

Что касается Траоре, его появление встретили свистом. И руководству клуба надо понимать, что с этим игроком они не угадали. По сути, команды создали по моменту. И 0:0 можно считать успехом для «Рубина». А у ЦСКА по-прежнему неразрешимы проблемы в атаке.

О матче «Локомотив» – «Урал» (1:1)

- Как и у ЦСКА, у «Локомотива» проблема с нападением. И пока она не будет решена, никуда они не двинутся. Но при этом уверен, что в клубе будут ждать результата именно от Семина. Потому что ему досталась такая команда. Вот когда ему купят игроков и посмотрят, что команда покажет – будет и спрос. До лета же Палыч может работать спокойно. Я, например, изменения уже вижу. Это не вялая команда. Это мужики, бойцы.

Что касается разговоров о возможном переходе Самедова в «Спартак». Думаю, все идет от той самой замены Самедова после первого тайма как раз в игре со «Спартаком». Семину нужно было показать, что так ваяло, тем более с капитанской повязкой, игрок его команды действовать не может. Наверное, Самедов обиделся. У Палыча нормально с игроками отношения выстраиваются, но заигрывать ни с кем он не станет. Просто сейчас игроки вместо того, чтобы доказывать что-то тренеру, уходят в другой клуб.

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Евгений Ловчев
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