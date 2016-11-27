Секунды не хватило! Шипулин на последних метрах уступил бронзу

Антон Шипулин Источник: Reuters

Ну вот и дождались! Поехали! В Эстерсунде стартовал новый биатлонный сезон. Разыграны первые медали – они достались сборным Норвегии, Германии и Италии. Отыграв полминуты в борьбе за пьедестал, Антон Шипулин финишировал четвертым – в секунде призового места.

Четыре года без медалей в миксте

Четыре года ни одной медали в смешанных эстафетах не было у сборной России. Скучно-то как! Казалось бы – очень удобная дисциплина в том плане, что куча команд может сколотить на нее хороший состав. Подобрать хорошую компанию в мужскую или женскую четверки бывает проблематично, да. А уж по два человека из тех и других всегда можно наскрести. Но вот все никак не складывалось с тех пор, как четыре года назад здесь же, в Эстерсунде, победили Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов.

Нынешний состав смешанной эстафеты пришлось перекручивать: в этой гонке должна была выступить Светлана Слепцова, но позже ее откомандировали в супермикст в пару к Антону Бабикову. Планировалось, что Антон будет бежать эту гонку с Викторией Сливко, но она заболела и не успела восстановиться. В итоге тренерский штаб решил, что женскую часть программы закроют Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова, а мужскую – Максим Цветков и Антон Шипулин. Пожалуй, на сегодняшний день это оптимальный состав для этой гонки. Поэтому надеяться на медали было совершенно справедливо. Плюс соперники сделали нам подарочки – еще до старта. Например, французы не заявили сюда Мартена Фуркада, а отправили его вместе с Мари Дорен-Абер на вторую гонку дня – супермикст, ясно, что с расчетом одержать первую победу.

Опоздание Акимовой

И вот она – первая стрельба сезона! Ольга Подчуфарова приносит радость – закрывает все пять мишеней. На дистанцию он ушла с отставанием в 7,7 секунд и уверенно держалась в лидерской группе. Все, конечно, за нее переживают по инерции с прошлого года, но следующий круг она прошла здорово. Стойку, увы, начала двумя промахами, однако мгновенно исправилась и следующие пять пуль ушли куда надо.

К финишу этапа Ольга шла чуть тяжелее, но в целом скорость держала. Правда, подъезжая к коридору, в котором передавалась эстафета, не увидела там Татьяну Акимову. Та выпрыгнула из-за рекламных щитов в последний момент. Показалось, что несколько мгновений наши девушки на этом потеряли. Вторая россиянка вошла в игру с отставанием в 13 секнуд.

Стрельба Акимовой прошла по тому же сценарию, что и у Подчуфаровой: выжала ноль на лежке, дважды промахнулась стоя, но доппатронов хватило, чтобы избежать штрафных кругов. Отличие состояло только в том, что Татьяна сильно увеличила отставание от первого места – после ее стойки оно доросло до 45 секунд. В итоге Акимова передала эстафету Максиму Цветкову шестой – почти через минуту после того, как это сделала лидер итальянка Доротея Вирер.

После лежки – без промахов – Максим Цветков шестое место сохранил, но и минута никуда не делась – все же лидеры Лукас Хоффер и Уле-Айнар Бьорндален тоже не позволяли себе вольностей на первом рубеже. Великий и ужасный не спасовал и на втором, а вот Хофер последним выстрелом все запорол. Так расстроился, что все три дополнительных патрона тоже разлетелись мимо цели. Эти итальянские печали давали нам надежду, тем более и шведы застряли на рубеже. Со стойкой Максим справился с одним дополнительным патроном, ушел со стрельбища на шестом месте. До Бьорндалена – 1.15, до третьего места – примерно полминуты.

Шипулин: десять из десяти!

А вот и Антон Шипулин принимает эстафету. Как же мы так скучали! Ну что – в бой?

Шипулин делает все безукоризненно – после лежки он уходит в 13 секундах от третьего места и в 26 – от второго. Про первое не думаем даже: там царь и бог – Йоханнес Бе.

Стойка. Последняя, решающая. С золотом все понятно, а вот кому достанется серебро и бронза?

Чуть раньше Антона Шипулина на коврике устроились немец Арнд Пайффер и итальянец Доминик Виндиш. Пайффер, отработав на ноль, убегает. Виндиш делает промах последним и, пока тянется за дополнительным, Шипулин закрывает все. Как раз в таких ситуациях Шипулин часто промахивался тем самым, последним. Но только не сегодня! Впечатляющая стрельба и прекрасный старт нашего лидера.

Со стадиона он уходят нога в ногу с итальянцем. Сколько таких эстафетных финишей вытащил Антон Шипулин, работая на команду! Но в этот раз не получилось. За несколько метров до финиша Виндиш накрыл нашего финишера.

Так сборная России осталась без медали в смешанной эстафете в десятый раз подряд.

Не знаю, о чем думаете вы, но мне не дает покоя вопрос – почему опоздала на старт Татьяна Акимова? Потерянных в той ситуации мгновений вполне хватило бы, чтобы отпраздновать сейчас первую медаль сезона.

Кубок мира по биатлону

Эстерсунд (Швеция)

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Марте Олсбю, Фанни Хорн Биркеланд, Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бе) 1.10.57,1 (0+6)

2. Германия (Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) +33,7 (0+6)

3. Италия (Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) + 44,2 (1+12)



4. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин) + 44,5 (0+5)



Последние результаты сборной России в смешанных эстафетах



2012/13 Эстерсунд КМ Зайцева, Вилухина, Волков, Устюгов 1-е место

2012/13 Нове-место КМ Зайцева, Вилухина, Шипулин, Малышко 6-е место

2013/14 Эстерсунд КМ Глазырина, Зайцева, Волков, Шипулин 6-е место

2013/14 Сочи ОИ Зайцева, Вилухина, Гараничев, Шипулин 4-е место

2014/15 Эстерсунд КМ Глазырина, Романова, Гараничев, Лапшин 12-е место

2014/15 Нове-Место КМ Глазырина, Шумилова, Цветков, Шипулин 4-е место

2014/15 Контиолахти ЧМ Романова, Подчуфарова, Цветков, Шипулин 10-е место

2015/16 Эстерсунд КМ Подчуфарова, Юрлова, Малышко, Цветков 6-е место

2015/16 Кэнмор КМ Виролайнен, Шумилова, Малышко, Слепов 8-е место

2015/16 Холменколлен ЧМ Шумилова, Юрлова, Гараничев, Шипулин 7-е место

2016/17 Эстерсунд КМ Подчуфарова, Акимова, Цветков, Шипулин 4-е место