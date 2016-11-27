Вновь помог иранский Месси. Как «Ростов» обыграл «Анжи»

После матча с «Баварией» в Ростове-на-Дону царила эйфория. На каждом углу можно было услышать о подвиге желто-синих, а футболисты и вовсе стали местными героями. Их подъезды обклеили плакатами и стикерами. Кто-то признавался в любви, а некоторые и вовсе звали на дегустацию фирменного виски. Например, Александра Ерохина.

Но праздновать у ростовчан времени не было. Слишком тяжелый график. На финише года вице-чемпионы играют каждые три дня, поэтому на следующее утром после исторического успеха команда вышла на тренировку. Потерь в «Ростове» возле бойни с мюнхенцами не было. Индивидуально занимались только Джанаев и Калачев, но тренерский штаб просто дал отдохнуть лидерам команды.

Из-за тяжелого графика» «Ростов» попытался скорректировать календарь. Руководство желто-синих обратилось в «Зенит» с просьбой перенести матч 17-го тура (он состоится 3 декабря) на весну, но питерцы всерьез рассматривать это предложение не стали.

Игре быть, а «Ростов» получит всего два дня на подготовку к важнейшей встрече Лиги чемпионов с ПСВ. 6 декабря будет решаться, кто из клубов продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

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К концу году ростовский зритель насытился футболом. К стартовому свистку трибуны заполнились лишь на треть. Ближе к середине тайма народ подтянулся, но свободных мест все равно было очень много. Те, кто пришел, устроил хозяевам овации. На поле «Ростов» выходил под громогласное традиционное «му-жи-ки».

Если в Лиге чемпионов у «Ростова» все довольно-таки неплохо, то в чемпионате желто-синих пока что нет даже в тройке. Видимо, по этой причине состав на поле боевой. В старте все те, кто недавно обыгрывал «Баварию».

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«Ростов» действовал первым номером, катал мяч с фланга на фланг, Калачев по традиции искал голову Азмуна, но все безрезультатно. Ближе к перерыву желто-синие поменяли стиль и стали действовать на фирменных быстрых атаках. «Пружина разжалась» на 41-й минуте. Полоз вывел Азмуна один на один, а иранский Месси без проблем переиграл Беленова – 1:0.

Дальше – гол со стандарта. Не зря Виталий Кафанов что-то долго объяснял Калачеву за мгновение до этого. Белорус навесил на ближнюю штангу, Мевля скинул Гацкану и полузащитник удвоил преимущество своей команды

Радость капитана «Ростова» закончилась быстро. Прием в стиле UFC, третья красная карточка в сезоне за фол в центре поля, и хозяева доигрывали матч в меньшинстве.

Численное преимущество «Анжи» не помогло. Желто-синие одержали очередную домашнюю победу и вплотную приблизились к лидирующей тройке.