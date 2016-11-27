И все-таки Нико! Росберг стал чемпионом «Формулы-1»

Нико Росберг Источник: Reuters

Второго места на финише последнего этапа с лихвой хватило Нико Росбергу, чтобы впервые выиграть чемпионский титул и повторить успех отца, датированный 1982 годом.

КТО НЕ ПОЗДРАВИЛ РОСБЕРГА?

Крик восторга в радиообмене.

- Нико – ты чемпион!

- Парни, мы (запикано) сделали это!

Эмоции творят с людьми странные вещи. Например, Росберг допустил мат в прямом эфире. Росберг! Парень с безупречной репутацией! Но кто в данной ситуации его за это упрекнет?

Разве что Хэмилтон.

Тот случай, когда победитель гонки радуется меньше, чем пилот, ставший вторым. Нико проехал круг почета по автодрому «Яс Марина». Покрутил пончики на старт-финишной прямой. Заглох, в итоге. Бросил машину прямо там, перед трибунами, и через ограду пролез в паддок. Там сразу оказался в объятиях Себастьяна Феттеля. Принял поздравления от Фернандо Алонсо. Да, он вступил в их чемпионский клуб! Пожал рукуРоману Грожану и Паскалю Верляйну. Поднялся в комнату призеров, где крепко-крепко обнял Берни Экклстоуна, подняв патриарха «Формулы-1» и чуть ли не подбросив его в воздух.

Но даже не подошел к Хэмилтону.

Льюис сидел в кресле, надев кепку с победной «единичкой» и надвинул козырек на глаза. Смотрел в сторону Нико, но не видел партнера. Словно глядел в пустое место. Пожать руку? Дать пять? Хотя бы сухой, дежурной фразой отделаться. Вы же друзья детства, гоняете в одной команде! Нет, серьезное соперничество порой меняет отношения людей…

Этот сезон все же стал сезоном Росберга. Начав чемпионат с четырех побед подряд, Нико удержался на вершине. Льюис очень старался достать партнера. Он выиграл 10 этапов, против 9-ти у Росберга. Он чаще был быстрее в квалификации. Но чаще и становился жертвой техники. Мотор, сгоревший на «Гран-при Малайзиии», спалил в пламени и последний шанс британца на корону в нынешнем году. Теперь это всем стало очевидно. «Гран-при Абу-Даби» Льюис проехал, как по нотам. Взял поул, уверенно лидировал. Не допустил ни одной ошибки. Но даже победа в гонке не гарантировала ему успех. Нужно было, чтобы Росберг не попал на подиум.

Нико при этом не стал уж слишком осторожничать. Отдадим должное – он даже рисковал! Например, когда обгонял Макса Ферстаппена в середине гонки, не дожидаясь, пока голландец заедет в боксы. А ведь борьба с этим тинейджером чревата неприятными сюрпризами! И ближе к финишу, оказавшись всего в секунде от партнера, Росберг не стал спокойно катить на втором месте. Он пару раз дернулся, намекая, что если Льюис даст ему возможность, то пойдет в атаку!

Хэмилтон, впрочем, пытался сделать все, чтобы подставить Нико под удар со стороны Феттеля и Ферстаппена – на финише два «Ф» подъехали к паре пилотов «Мерседеса» очень близко. Льюис занижал темп, притормаживая Росберга. И получил прямой приказ из боксов так не делать, на что, конечно, не обратил внимание.

- Мы обсудим поведение Хэмилтона. Услышим его объяснения Так делать нельзя! – гневался неисполнительной директор «Мерседеса» Ники Лауда.

Впрочем, кому теперь какое дело? Нико - чемпион! И такой итог сезона вносит хоть какое-то разнообразие в мир «Формулы-1», уже всерьез уставшей от доминирования одной команды.

КОШМАР ДЛЯ КВЯТА

- Может, на скутере подбросить?

- Нет, я не велосипеде доеду.

Весь сезон Квята – в одном эпизоде. Припарковав сломавшийся болид у трассы, Даниил прыгнул на два колеса – и как был, прямо в шлеме, покатил в боксы. Ирония судьбы – если бы Квят сразу начинал гонку на велосипеде, у него было бы не меньше шансов на хороший результат, чем за рулем машины «Торо Россо».

Как и весь год, заключительный этап стал для россиянина кошмаром!

Проколы двух колес в пятничных практиках поставили механиков в тупик. Во избежание проблем с безопасностью, в команде даже придержали Карлоса Сайнса в бокса – не решились выпускать испанца наматывать круги. Причину, вроде бы, нашли – ей стала особенность строения задней подвески. В субботу в конструкцию внесли изменения – покрышки перестали лопаться. Только машина быстрее не поехала. Итог – 17-е место в квалификации (Сайнс проиграл напарнику одну позицию). И новый сход в гонке. Успешный старт, четыре отыгранных позиций – все это перечеркнула очередная неисправность. Глядя на то, как Квят катил к пит-лейну на двух колесах, просилась одна мысль: «Наконец, отмучился!».

- Я просто жду зимы, чтобы отдохнуть, - признался россиянин накануне «Гран-при Абу-Даби». Когда-то здесь он выиграл титул в GP3 – прямо перед приходом в королеву автоспорта. Теперь – закончил худший сезон в карьере. Отдых не помешает. В следующем году надо попробовать все начать с чистого листа.

Ведь год будет определяющим для Даниила.