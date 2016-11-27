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Кто был круче: Молло, Окриашвили или Маурисио? Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Маурисио
Гол МаурисиоИсточник: ФК «Спартак»
В воскресенье тремя матчами завершился 15-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.

ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ 

Голосование: Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ

1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
11 - Маркес Майкон («Локомотив») в ворота ЦСКА (1:0)
12 - Зе Луиш («Спартак») в ворота ЦСКА (3:1)
13 - Фернандо («Спартак») в ворота «Томи» (1:0)
14 - Денис Глушаков(«Спартак») в ворота «Амкара» (1:0)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 15-ГО ТУРА

«Уфа» - «Оренбург» - 1:0
«Амкар» - «Арсенал» - 1:0
ЦСКА - «Рубин» - 0:0
«Локомотив» - «Урал» - 1:1
«Терек» - «Спартак» - 0:1
«Крылья Советов» - «Томь» - 3:0
«Ростов» - «Анжи» - 2:0
«Краснодар» - «Зенит» - 2:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА



БОМБАРДИРЫ

1 Фёдор Смолов Краснодар 9 (2)
2 Беким Балай Терек 8 (0)
3 Артём Дзюба Зенит 8 (1)
4 Жонатас Рубин 6 (1)
5 Жулиано Зенит 6 (2)
6 Зе Луиш Спартак 5 (0)
7 Квинси Промес Спартак 5 (0)
8 Джано Ананидзе Спартак 4 (0)
9 Ари Краснодар 4 (0)
10 Максим Канунников Рубин 4 (0)

АССИСТЕНТЫ

1 Квинси Промес Спартак 6
2 Дмитрий Полоз Ростов 5
3 Олег Шатов Зенит 5
4 Зе Луиш Спартак 4
5 Тимофей Калачёв Ростов 4
6 Ари Краснодар 3
7 Мориц Бауэр Рубин 3
8 Януш Гол Амкар 3
9 Артём Дзюба Зенит 3
10 Жулиано Зенит 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1 Понтус Вернблум ЦСКА 7
2 Вадим Афонин Рубин 6
3 Игорь Безденежных Уфа 6
4 Аксель Витсель Зенит 5
5 Роман Воробьёв Оренбург 5
6 Александр Гацкан Ростов 5
7 Луиш Нету Зенит 5
8 Роман Павлюченко Урал 5
9 Андрей Семёнов Терек 5
10 Иван Таранов Крылья Советов 5

УДАЛЕНИЯ

1 Александр Гацкан Ростов 3
2 Андрей Малых Оренбург 2
3 Сердар Азмун Ростов 1
4 Павел Аликин Уфа 1
5 Евгений Башкиров Крылья Советов 1
6 Александр Ерохин Ростов 1
7 Андрей Ещенко Спартак 1
8 Александр Жиров Томь 1
9 Азамат Засеев Уфа 1
10 Шарль Каборе Краснодар 1

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ

1 Зенит 57.0
2 Краснодар 57.0
3 Спартак 56.0
4 Локомотив 55.0
5 ЦСКА 54.0
6 Рубин 50.0
7 Терек 49.0
8 Анжи 47.0
9 Ростов 47.0
10 Уфа 47.0
11 Амкар 46.0
12 Крылья Советов 46.0
13 Урал 46.0
14 Арсенал 45.0
15 Оренбург 45.0
16 Томь 44.0

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