Знарок играет в кошки-мышки. Как СКА вернул интригу в КХЛ

Чтобы обострять борьбу в заранее выигранных поединках, питерские армейцы придумали новую тактику. Может им лучше начинать матчи с 0:3?

Еще на днях специалисты сетовали – у СКА в КХЛ нет соперников, игры становятся предсказуемыми, не за горами двузначные счета…

- Ерунда, - ответил на это матерый тренер армейцев Олег Знарок. Теперь его команда легко находит интригу в любом матче. При этом продолжает побеждать. Но на тоненького, в борьбе. Чтоб и соперника не обидеть, и зрителям интереса не убавить.

Хотите пример?

Да вот же он - в воскресном поединке СКА с «Северсталью».

Вы только посмотрите: пять минут всего сыграно с начала встречи, а на табло уже 3:0 в пользу гостей.

Похоже, у череповчан при виде грозного соперника начался сильнейший мандраж, который то ли со счета команду сбил, то ли в глазах двоиться стало….

Вот как можно схлопотать командный штраф за нарушение численного состава уже на 47 секунде?! Это типа: «Впятером с армейцами не справляемся. Побежали вшестером?»

Тут же, на 69 секунде еще одно удаление – Юрий Трубачев цепляет клюшкой Динара Хафизуллина. 70 секунд команды не сыграли, а питерцы уже получили преимущество «5 на 3»… Илья Ковальчук выводит на бросок Егора Яковлева – 0:1

Через минуту после первого гола преимущество гостей удваивается уже в равных составах. «Северсталь» пытается начать атаку в своей зоне, но у ее игроков прямо там же шайбу отнимают, даже синюю линию не позволяют пересечь. Рейд Ярно Коскиранты на «пятачок». Под недоуменное негодование трибун: «Что этот финн делает в базовом клубе сборной России?!» И 0:2.

Еще через минуту команда Знарка вновь оказывается в большинстве и тут же его реализует.

На этот раз герой эпизода – Павел Дацюк. Опытный форвард выкладывает пас открывшемуся под бросок в центре зоны Сергею Широкову – 0:3. И пять минут на табло.

На само деле вот сейчас уже можно уходить. И зрителям с трибун. И командам в раздевалки. Продолжать избиение нет смысла. Но впереди еще три периода. И деньги за билеты уплачены.

И надо провести их с максимальной пользой.

В первом же рекламном перерыве СКА словно получает команду «Отбой учебной тревоги».

Обороты сброшены. Гости прекращают реализовывать большинство. Дают сопернику поиграть в своей зоне… И раззадоривают «Северсталь»! Заставляют поверить в свои силы.

К середине матча счет уже 2:3. И трибуны довольны: «Наши дают бой лидеру!».

«Мужики, прибавьте капочку» - вполголоса командует Знарок. Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Никита Гусев бело-синим веером раскрываются в чужой зоне.

И начинается гипноз. Это – не трудовые голы, они без всякого мяса и ерзанья на пятачке. Это – красиво!

Пасы, перемещения, контроль шайбы… Никто не знает, кто из них бросит. Не просчитаешь - тотальное превосходство мастерства. В итоге тройка выводит на бросок Шипачева – у Вадима пока маловато заброшенных шайб, надо подравнять статистику. Ну и потом он же местный любимчик. Буквально несколько лет назад был в Череповце главной звездой. И надеждой… А сейчас играет за Знарка и сборную. Поэтому надежд у «Северстали» мало.

Но «северяне» не сдаются, СКА вновь пропускает, сводя преимущество к минимуму…

Борьба? Но почему-то я точно знаю, кто выиграет.

А почему?

- В концовке без фокусов, штурмуем, чтоб никто и головы не поднял, - похоже, именно такой план у Знарка.

И «Северсталь», отставая от соперника всего на один гол, заменить вратаря на шестого полевого игрока так и не рискует…

3:4. Вроде бы боевой счет. И зрители довольны. И игроки обеих команд. Это же не 0:9 и не 1:7.

Но делать ставки против СКА и Знарка в следующих матчах я бы не советовал.