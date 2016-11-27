Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов3 : 0Томь
Биатлон  Смешанная эстафета
Биатлон  Супермикст
Футбол  Ростов2 : 0Анжи
Футбол  Краснодар2 : 1Зенит
Футбол  Днепр0 : 2Шахтер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Знарок играет в кошки-мышки. Как СКА вернул интригу в КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: «Советский спорт»

Чтобы обострять борьбу в заранее выигранных поединках, питерские армейцы придумали новую тактику. Может им лучше начинать матчи с 0:3?

Еще на днях специалисты сетовали – у СКА в КХЛ нет соперников, игры становятся предсказуемыми, не за горами двузначные счета…

- Ерунда, - ответил на это матерый тренер армейцев Олег Знарок. Теперь его команда легко находит интригу в любом матче. При этом продолжает побеждать. Но на тоненького, в борьбе. Чтоб и соперника не обидеть, и зрителям интереса не убавить.

Хотите пример?

Да вот же он - в воскресном поединке СКА с «Северсталью».

Вы только посмотрите: пять минут всего сыграно с начала встречи, а на табло уже 3:0 в пользу гостей.

Похоже, у череповчан при виде грозного соперника начался сильнейший мандраж, который то ли со счета команду сбил, то ли в глазах двоиться стало….

Вот как можно схлопотать командный штраф за нарушение численного состава уже на 47 секунде?! Это типа: «Впятером с армейцами не справляемся. Побежали вшестером?»

Тут же, на 69 секунде еще одно удаление – Юрий Трубачев цепляет клюшкой Динара Хафизуллина. 70 секунд команды не сыграли, а питерцы уже получили преимущество «5 на 3»… Илья Ковальчук выводит на бросок Егора Яковлева – 0:1

Через минуту после первого гола преимущество гостей удваивается уже в равных составах. «Северсталь» пытается начать атаку в своей зоне, но у ее игроков прямо там же шайбу отнимают, даже синюю линию не позволяют пересечь. Рейд Ярно Коскиранты на «пятачок». Под недоуменное негодование трибун: «Что этот финн делает в базовом клубе сборной России?!» И 0:2.

Еще через минуту команда Знарка вновь оказывается в большинстве и тут же его реализует.

На этот раз герой эпизода – Павел Дацюк. Опытный форвард выкладывает пас открывшемуся под бросок в центре зоны Сергею Широкову – 0:3. И пять минут на табло.

На само деле вот сейчас уже можно уходить. И зрителям с трибун. И командам в раздевалки. Продолжать избиение нет смысла. Но впереди еще три периода. И деньги за билеты уплачены.

И надо провести их с максимальной пользой.

В первом же рекламном перерыве СКА словно получает команду «Отбой учебной тревоги».

Обороты сброшены. Гости прекращают реализовывать большинство. Дают сопернику поиграть в своей зоне… И раззадоривают «Северсталь»! Заставляют поверить в свои силы.

К середине матча счет уже 2:3. И трибуны довольны: «Наши дают бой лидеру!».

«Мужики, прибавьте капочку» - вполголоса командует Знарок. Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Никита Гусев бело-синим веером раскрываются в чужой зоне.

И начинается гипноз. Это – не трудовые голы, они без всякого мяса и ерзанья на пятачке. Это – красиво!

Пасы, перемещения, контроль шайбы… Никто не знает, кто из них бросит. Не просчитаешь - тотальное превосходство мастерства. В итоге тройка выводит на бросок Шипачева – у Вадима пока маловато заброшенных шайб, надо подравнять статистику. Ну и потом он же местный любимчик. Буквально несколько лет назад был в Череповце главной звездой. И надеждой… А сейчас играет за Знарка и сборную. Поэтому надежд у «Северстали» мало.

Но «северяне» не сдаются, СКА вновь пропускает, сводя преимущество к минимуму…

Борьба? Но почему-то я точно знаю, кто выиграет.

А почему?

- В концовке без фокусов, штурмуем, чтоб никто и головы не поднял, - похоже, именно такой план у Знарка.

И «Северсталь», отставая от соперника всего на один гол, заменить вратаря на шестого полевого игрока так и не рискует…

3:4. Вроде бы боевой счет. И зрители довольны. И игроки обеих команд. Это же не 0:9 и не 1:7.

Но делать ставки против СКА и Знарка в следующих матчах я бы не советовал.

Матч

Северсталь - СКА - 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)

Голы:

Яковлев (Ковальчук, Дацюк), 2:41 (0:1 - бол.). Коскиранта (Широков, Барабанов), 3:56 (0:2). Широков (Дацюк, Яковлев), 5:00 (0:3 - бол.). Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 9:41 (1:3). Монс 27:04 (2:3). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 47:41 (2:4). Трубачёв (Трунёв, Вовченко), 50:43 (3:4).

Место и дата

27 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. «Северсталь» уступила СКА, «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Эдуард Занковец: Бойду нужно набрать форму, а игра первого звена в атаке нас устраиваетГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1 OT).СКА нанес «Северстали» седьмое поражение подрядПетербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Северсталью» со счетом 4:3.Мисхат Фахрутдинов: В трех матчах на выезде забили четыре гола, но везем шесть очковГлавный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:2 OT).Игорь Захаркин: Две ошибки в обороне позволили «Локомотиву» добиться результатаГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче против «Локомотива».Кирилл Капризов: В последних матчах «Салават» мало забиваетНападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов пркомментировал игру своей команды против ярославского «Локомотива».«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву»«Салават Юлаев» дома проиграл «Локомотиву» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Трактор» обыграл «Витязь»«Трактор» дома взял верх над «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Барыс» дома обыграл «Амур» в овертаймеМатч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Амуром» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барыса».«Северсталь» - СКА. Тихонов вернулся в состав, Барабанов - в четвертом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали».«Автомобилист» пополнился словацким защитником«Автомобилист» заключил контракт со словацким защитником Михалом Чайковски, ранее выступавшим за пражскую «Спарту». Об этом сообщается на официальном сайте чешского клуба.«Спартак» подписал нападающего Стэплтона«Спартак» подписал контракт с американским нападающим Тимом Стэплтоном, сообщается на официальном сайте клуба.Валерий Каменский: Решение по Назарову и Скудре будет вынесено до следующей игрыГлава Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский рассказал, как лига отреагирует на удаление до конца матчей главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова и наставника «Торпедо» Петериса Скундры.ХК «Сочи» расторг контракт с защитником ДерлюкомХК «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Романом Дерлюком, сообщается на официальном сайте клуба.Судей в КХЛ материть можно. Все по понятиям. Они же не начальникиСудей в КХЛ материть можно. Все по понятиям. Они же не начальникиОбозреватель «Советского спорта» – о том, почему судей постоянно унижают на хоккейных матчах.«Северсталь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 17:00 мскВ воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся «Северсталь» и СКА.КХЛ. «Авангард» в овертайме уступил «Ак Барсу», «Спартак» обыграл «Слован» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Йокерит» на выезде обыграл рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Йокеритом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Йокерита».«Спартак» обыграл «Слован»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Слованом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Спартака»Минское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо»Матч регулярного чемпионата между «Торпедо» и минским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Динамо».

СКА
СКАкалендарьстатистика
Северсталь
Северсталькалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение