Знарок играет в кошки-мышки. Как СКА вернул интригу в КХЛ
Чтобы обострять борьбу в заранее выигранных поединках, питерские армейцы придумали новую тактику. Может им лучше начинать матчи с 0:3?
Еще на днях специалисты сетовали – у СКА в КХЛ нет соперников, игры становятся предсказуемыми, не за горами двузначные счета…
- Ерунда, - ответил на это матерый тренер армейцев Олег Знарок. Теперь его команда легко находит интригу в любом матче. При этом продолжает побеждать. Но на тоненького, в борьбе. Чтоб и соперника не обидеть, и зрителям интереса не убавить.
Хотите пример?
Да вот же он - в воскресном поединке СКА с «Северсталью».
Вы только посмотрите: пять минут всего сыграно с начала встречи, а на табло уже 3:0 в пользу гостей.
Похоже, у череповчан при виде грозного соперника начался сильнейший мандраж, который то ли со счета команду сбил, то ли в глазах двоиться стало….
Вот как можно схлопотать командный штраф за нарушение численного состава уже на 47 секунде?! Это типа: «Впятером с армейцами не справляемся. Побежали вшестером?»
Тут же, на 69 секунде еще одно удаление – Юрий Трубачев цепляет клюшкой Динара Хафизуллина. 70 секунд команды не сыграли, а питерцы уже получили преимущество «5 на 3»… Илья Ковальчук выводит на бросок Егора Яковлева – 0:1
Через минуту после первого гола преимущество гостей удваивается уже в равных составах. «Северсталь» пытается начать атаку в своей зоне, но у ее игроков прямо там же шайбу отнимают, даже синюю линию не позволяют пересечь. Рейд Ярно Коскиранты на «пятачок». Под недоуменное негодование трибун: «Что этот финн делает в базовом клубе сборной России?!» И 0:2.
Еще через минуту команда Знарка вновь оказывается в большинстве и тут же его реализует.
На этот раз герой эпизода – Павел Дацюк. Опытный форвард выкладывает пас открывшемуся под бросок в центре зоны Сергею Широкову – 0:3. И пять минут на табло.
На само деле вот сейчас уже можно уходить. И зрителям с трибун. И командам в раздевалки. Продолжать избиение нет смысла. Но впереди еще три периода. И деньги за билеты уплачены.
И надо провести их с максимальной пользой.
В первом же рекламном перерыве СКА словно получает команду «Отбой учебной тревоги».
Обороты сброшены. Гости прекращают реализовывать большинство. Дают сопернику поиграть в своей зоне… И раззадоривают «Северсталь»! Заставляют поверить в свои силы.
К середине матча счет уже 2:3. И трибуны довольны: «Наши дают бой лидеру!».
«Мужики, прибавьте капочку» - вполголоса командует Знарок. Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Никита Гусев бело-синим веером раскрываются в чужой зоне.
И начинается гипноз. Это – не трудовые голы, они без всякого мяса и ерзанья на пятачке. Это – красиво!
Пасы, перемещения, контроль шайбы… Никто не знает, кто из них бросит. Не просчитаешь - тотальное превосходство мастерства. В итоге тройка выводит на бросок Шипачева – у Вадима пока маловато заброшенных шайб, надо подравнять статистику. Ну и потом он же местный любимчик. Буквально несколько лет назад был в Череповце главной звездой. И надеждой… А сейчас играет за Знарка и сборную. Поэтому надежд у «Северстали» мало.
Но «северяне» не сдаются, СКА вновь пропускает, сводя преимущество к минимуму…
Борьба? Но почему-то я точно знаю, кто выиграет.
А почему?
- В концовке без фокусов, штурмуем, чтоб никто и головы не поднял, - похоже, именно такой план у Знарка.
И «Северсталь», отставая от соперника всего на один гол, заменить вратаря на шестого полевого игрока так и не рискует…
3:4. Вроде бы боевой счет. И зрители довольны. И игроки обеих команд. Это же не 0:9 и не 1:7.
Но делать ставки против СКА и Знарка в следующих матчах я бы не советовал.
Матч
Северсталь - СКА - 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
Голы:
Яковлев (Ковальчук, Дацюк), 2:41 (0:1 - бол.). Коскиранта (Широков, Барабанов), 3:56 (0:2). Широков (Дацюк, Яковлев), 5:00 (0:3 - бол.). Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 9:41 (1:3). Монс 27:04 (2:3). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 47:41 (2:4). Трубачёв (Трунёв, Вовченко), 50:43 (3:4).
Место и дата
27 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция