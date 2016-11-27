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«Зенит» порезан «ножницами»

Евгений Дзичковский, Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Торнике Окриашвили
Гол Торнике ОкриашвилиИсточник: Телеканал «Матч ТВ»

В сложнейшем матче все решил фантастический гол Торнике Окриашвили, принесший победу хозяевам на последних секундах игры.

ЗА СТЕКЛОМ

«Краснодар» нынче, не подумайте плохого, в интересном положении. За уверенной игрой «быков» с «Уралом» последовал сумбур в матче с «Зальцбургом»». Австрийцы четко определили уязвимые места краснодарцев, заставив их играть через фланги и сбивая ритм мелкими фолами.

В итоге «Краснодар» оказался скован то ли своей философией, то ли невозможностью довести ее до практической реализации. «Зальцбург» играл, как хотел, хозяева – как им давали. Да, «быки» пробились в плей-офф Лиги Европы; да, Шалимов признал, что гости были сильнее; да, Сергей Галицкий извинился перед болельщиками за такую игру.

Но главнее все же то, что матч с «Зальцбургом» обнажил слабые стороны «Краснодара». Не случись мяча Смолова, ситуация была бы нехорошей. И ведь это не «Шальке», который бил классом, а относительно скромный австрийский клуб, бивший тренерской мыслью.

За два своих тренерских месяца Шалимов привнес в игру «быков» элементы новизны и жесткости. Но оказалось, что это действует против «Урала» с «Амкаром». А против «Зальцбурга» - уже нет. На исправление ситуации перед игрой против «Зенита» и игровой идеи Мистера Луческу у тренера оставалась три дня...

К слову, перед матчем с питерцами в Краснодаре потеплело. Едва ли не впервые за неделю вышло солнце, люди потянулись к кассам стадиона. На игре ожидалось более 25 тысяч болельщиков.

Матч стал первой проверкой для фанатского сектора новой арены, где уместилось около тысячи фанаты с Невы. От поля он огражден защитным стеклом, а не сеткой. Казалось, правда, что болельщикам до этого не было и дела. Перед игрой они разминали голосовые связки, не нарушая порядок.

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МИТТЕЛЬШПИЛЬ

Едва начался матч, выяснилось: порядка на поле тоже хватает. Причем его даже больше, чем нужно. Дисциплинированное исполнение своих заданий игроками обеих команд как-то не слишком хорошо повлияло на творческую составляющую. Футбол шел «безворотный», хотя и боевой. Но боев в середине поля болельщику всегда мало. Ему подавай утонченность, эстетику, опасность и интригу.

Если вы следите за ходом шахматного матча Карлсен — Карякин, именно за ходом, а не за результатом, возможно, углядите какие-то аналогии с краснодарской встречей. Во всяком случае, в миттельшпилях. Игра в середине партий у норвежца с россиянином идет вязковатая, но Карлсен в ней чуть-чуть сильнее. Не острит — но удушает, вынудив россиянина, например, отбиваться в 11-й партии даже белыми.

Так вот Карлсеном в Краснодаре был «Зенит». Вроде возня и битва с обеих сторон — а гости чуть «удавистее». Остроты немного, но сила чувствуется.

С другой стороны, ту же диспозицию зритель вправе расценить и как объективные трудности команд в атакующих действиях. Или субъективные, тут как посмотреть. «Зальцбург» в четверг смотрелся точно толковее воскресного «Зенита». А «Краснодар», пожалуй, смотрелся так же. Старания, то бишь, было не занимать, - хитринки не хватало. Индивидуальный дриблинг был, в основном, неудачным, а коллективных действий для рождения волшебства недоставало.

И вот ближе к перерыву «Карлсен» все-таки начал выжимать из камня воду, а из своей силы — угрозу воротам Синицина. Пропрыгал, скажем, мяч мимо Дзюбы. Денежно так пропрыгал, замыкай — и джек-пот. Но замкнуть не вышло. Смолов ответил чем-то относительно острым — и «Краснодар» снова получил в свой адрес робкое проявление коллективной гостевой осмысленности гостей. Что-то, в общем, стало наклевываться. Как у Карслсена с Карякиным - ближе к эндшпилю.

ЛОКОТЬ — ОРУЖИЕ ПРОЛЕТАРИАТА

Перерыв запомнился легкой размолвкой Луческу и Кокорина. Тренер что-то предъявил — футболист отмахнулся. Бывает. Жаль только, что недовольство румына было по делу: Кокорин в первом тайме был незаметен.

А вот после перерыва начались веселые дела. Потрясающие моменты упустили Лаборде и Смолов: первому не хватило техники, второму - ошибки Лодыгина. Жулиану вывел к воротам Дзюбу, и ему тоже чего-то не хватило, наверное, удачи. В целом гости играли помощней. Но «Краснодар» не хотел этим соглашаться.

Затем случилось нечто. Хави Гарсия, судя по всему, ударил локтем в горло Газинского. По идее — удаление. Но Газинского унесли с поля, а зенитовец получил лишь предупреждение. Чуть позже Дзюба врубил наотмашь по лицу Быстрова. И снова только горчичник. В субботу рефери не заметил удар локтем Вернблума... Что вообще происходит? И не потому ли, кстати, ударил Дзюба, что до этого не был удален Хави Гарсия?

Футбол, однако, вскоре расставил акценты по местам. «Зенит» повел было в счете после ошибки Синицына, но тут же получил гол от Измайлова — небрежно сыграл Кришито. «Краснодару» для счастья хватило бы и этого. Только вот Окриашвили, 24-летний грузин, поигравший в Украине, Бельгии и Турции, за несколько секунд до финального свистка все-таки «порезал» «Зенит» своими великолепными «ножницами», забив в падении через себя потрясающий победный мяч. Удивительная и характерная для Шалимова победа «на зубах» в очень непростой игре.

Матч

Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0)

Голы

Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба

Предупреждения:

Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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