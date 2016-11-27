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Время незакрытых ртов. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виталий Мешков (в центре)
Виталий Мешков (в центре)Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» – о никуда не ушедшей проблеме судейства в российском футболе. 

Второй круг подкрался незаметно. Скажи кто людям, которые верстали календарь по правильной еще схеме, что когда-нибудь перерыв между кругами составит два дня, они бы обозвали его тем словом, которым Владислав Радимов, будучи игроком, членов КДК поименовал. Но, оказывается, можно и так. Идея-то в чем была? Обеспечить игровой практикой на внутреннем фронте участников еврокубков. Наверное, все они сейчас должны спасибо сказать за счастливую возможность две с половиной недели играть на мерзлых полях через два дня на третий.

Но футболистам пусть спорными реформами, все-таки пытаются помочь. А с судьями как быть? Не было тура без обвинений в их адрес. И заключительный без них не обошелся - чего стоят слова вице-президента «Терека» Хайдара Алханова о заказном арбитраже бригады Виталия Мешкова в матче со «Спартаком». Для кого как, а для меня главный судья сразу предстал смелым человеком - приехать в Грозный с антихозяйским заказом и не побояться его выполнить...

Да еще на глазах своего начальника, который с плохо скрываемым сожалением скажет: «Мы не можем закрыть «Тереку» рот». То есть предъявили Мешкову самое суровое для судьи обвинение - это вы, ребята, погорячились. Развратило вас «время разнузданной демократии», несете безнаказанно, что хотите. Нету на вас грамотно составленного регламента... А ошибки Мешкова на ход матча не повлияли - понятно?!

И где, в самом деле, наошибался Мешков? Кутепову вторую желтую в середине второго тайма не показал? Ну так у нас и не принято представителей топ-клубов удалять, если это только не страшное нарушение, тянущее на прямую красную. Возьмите хотя бы матч «Зенита» со «Спартаком» - не удалил там Иванов Кришито, пошумели немного, потом все улеглось, Иванов вернулся и свистит себе как умеет. Чем Мешков, интересно, хуже?

Иное дело, когда выгонишь кого-нибудь из неприкасаемых. Вспомните знаменитое удаление Халка в игре с «Волгой» - судья Турбин по ошибке попросил бразильца с поля, и Халк в сердцах сказал, что уезжает из России. Ух, буча тогда поднялась! Халка успокоили снятием красной карточки и извинениями, а несчастного Турбина «закопали» так, чтобы он больше Халку на глаза не попадался. Потом бразилец, на счастье Турбина, подался в Китай, Турбин опять в элите, и выпадает ему не самый сложный матч «Амкар» - «Арсенал». В штрафной гостей вскипает заварушка - сначала Огуде с Айдовым обсудили на разных языках тему расизма, затем остальные подключились. Турбин полез было разнимать, и тут кто-то сзади схватил его за шею...

Тогда ведь Халк тоже за спиной у Турбина был - вот и вышла ошибочка. А здесь стопроцентно удалять надо - но кого?! И арбитр делает резкий рывок в сторону от эпизода. Опять не того выгонишь, да еще легионера, и он заявит, что ты пособник расистов, - мало того, что глухим прикинулся, еще и обижаемого обидел. Мало тебе Халка было?! Хорошо, обошлось без драки - нигерийцу только после игры слова его опекуна перевели.

А в последней игре круга, когда уже хотелось написать: «Алексей Николаев отработал так, что любо-дорого смотреть, ему бы пару годков списать, чтобы судить продолжил, особенно на фоне тех, кому и не по возрасту пора заканчивать», - случились гостевые локти в хозяйские лица. И не самая понятная на них реакция.

Если так пойдет, Андрей Будогосский скоро не сможет закрыть рот не только «Тереку». Граница между «судить» и «подсуживать» становится все тоньше и теряется вдали. А она все-таки должна быть в футболе.

Кто был круче: Молло, Окриашвили или Маурисио? Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ

В воскресенье тремя матчами завершился 15-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.

Кто был круче: Молло, Окриашвили или Маурисио? Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ

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