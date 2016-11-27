Ширяево поле

Полузащитник «Байкала-Энергии « Максим Ширяев сделал хет-трик в ворота своей бывшей команды и вернул иркутянам третье место в восточной группе.

Два тура получились богатыми на события. Лидер западной группы «Волга» поехала на первые выездные матчи и сразу уступила в Кирове. Хорошо, что перед ответной встречей объявили состав сборной России на товарищеские игры в Швеции. Впервые в национальную сборную попал воспитанник ульяновского хоккея Влад Кузнецов. Он буквально летал надо льдом. Хет-трик Кузнецова в ворота «Родины» позволил волжанам взять реванш (2:3).

А на первое место в западной группе забрался «Водник», дважды переигравший в Москве «Динамо» с общим счетом 14:3. Семь мячей в этих матчах забил форвард гостей Евгений Дергаев. «У нас пока не все получается, – сказал после матчей наставник архангелогородце в Игорь Гапанович. – Но команда прибавляет с каждым матчем».

Ко второй игре в Казани на подмогу «Стурту» приехали два десятка болельщиков. Матч проходил в снегопад, нижегородские любители хоккея кричали очень громко, но гости вновь проиграли.

Шел снег в субботу и в Первоуральске. Накануне «Байкал-Энергия» на 80-й минуте вела в счете 3:1, но за оставшееся время умудрилась пропустить трижды и проиграла. Решающий удар нанес Григорий Липин,подхвативший мяч у своих ворот и вихрем промчавшийся по правому краю. 12-м игроком хозяев стали 4000 зрителей, пришедших на открытие сезона. Главный тренер гостей Евгений Ерахтин сетовал на то, что его команда после перерыва бросила играть: «Не могу понять, что случилось, но второй тайм мы сыграли отвратительно». Через сутки иркутяне отправились за реваншем. Им в этом помог Максим Ширяев, переехавший в Иркутскиз… Первоуральска и сделавший хет-трик. А ведь до 26 ноября на его счету было всего два гола в семи матчах.

Единственной командой, которая не теряет очков, остается «СКА-Нефтяник». Первую игру в Новосибирске лидер восточной группы начал с гандикапа в два мяча, затем проигрывал 1:3, но в итоге победил 5:3 за счет дублей шведов Эрика Сэфстрема и Кристофера Фагерстрема. А во второй игре на поле царствовали хабаровские нападающие Павел Рязанцев (покер) и Артем Бондаренко (хет-трик). Последнего вызвали в сборную после некоторого перерыва.

СТАТИСТИКА

ЗАПАД

Родина – Волга – 4:3 и 2:3.

Динамо-Казань – Старт – 5:2 и 6:4.

Динамо-Москва – Водник – 1:6 и 2:8.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 НОЯБРЯ

И В Н П М О

1. Водник 10 8 0 2 43-29 24

2. Волга 8 7 0 1 52-25 21

3. Динамо-Москва 10 5 0 5 43-55 15

4. Родина 8 2 1 5 21-29 7

5. Динамо-Казань 8 2 1 5 20-29 7

6. Старт 8 1 0 7 28-40 3

29–30 ноября, вторник–среда. Родина – Старт, Динамо-Казань – Волга.

ВОСТОК

Уральский трубник (Первоуральск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 4:3 и 1:4.

Сибсельмаш (Новосибирск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:5 и 5:13.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 НОЯБРЯ

И В Н П М О

1. СКА-Нефтяник 8 8 0 0 63-29 24

2. Енисей 8 5 0 3 46-27 15

3. Байкал-Энергия 8 4 0 4 39-37 12

4. Ур. трубник 8 3 1 4 27-32 10

5. Сибсельмаш 8 2 0 6 35-64 6

6. Кузбасс 8 1 1 6 44-65 4

29–30 ноября, вторник–среда. Сибсельмаш – Байкал-Энергия, Уральский трубник – СКА-Нефтяник, Кузбасс – Енисей.