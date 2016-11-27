Кнута у Галицкого на них нет! Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» - о матче «Краснодар» - «Зенит» (2:1).

Только и скажешь после такой феерической концовки в исполнении «Краснодара»: кнута у Галицкого на них нет! А надо бы слегка пускать его в ход время от времени. Но владелец клуба, пожалуй, чаще предпочитает выступать не судьей своим футболистам, а адвокатом…

Так взвиться футбольным пламенем в концовке! В ту тяжкую пору, когда играешь по два матча в неделю, и предыдущий, выматывающий душу, против «Зальцбурга» был всего двумя днями раньше. И когда всю игровую дорогу команда словно этак раздумчиво позевывает – а вся посвященная в тему календарных перегрузок публика относится к этому с пониманием…

Это ж какой мощный футбольный ресурс моги так и остаться невыявленным – ежели б игра так и докатилась до нулевой ничьей. А тут был выдан натуральный английский смак. Так, может, и надо нам свои команды изнурять беспощадно календарным «боксингом» по-аглицки? Чтобы футбольное нутро вот так вырвалось из их скрытных душ наружу?

Игорь Шалимов-то, чувствуется, по-тренерски стремится вызвать к жизни импульс в игроках «Краснодара». На противоходе привычной им прежде манеры «поигрываем, позевывая». Смотрите, сколько Шалимов снарядилв состав дриблеров против «Зенита» - Лаборде (с расчетом, что колумби-ец замучает рывками Жиркова, видимо), Измайлова, потом еще и Окриашвили. Да ведь и Смолов в последнее время записным дриблером заделался.

А игроков – спецов паса – в составе «Краснодара», виданное ли дело, оказалось кот наплакал. Ну, разве что Жоаозиньо, по старой памяти.

Но даже чудотворная развязка не сняла актуального вопроса: «Где ж вы раньше были? Почему не включали пыл и раж?».

Мне притом думается, что по игровым возможностям нынешний «Краснодар» богаче нынешнего «Зенита». Ибо состав былого российского флагмана ныне похож на лоскутное одеяло. Одни – Жулиано, Мак, Дзюба – действуют в охотку. У других – Витселя, Хави Гарсия, Кришито, Нету – не поймешь, что на уме. А Кокорина спросить, чем он занят на поле, - и сам, быть может, затруднится с ответом. Ко всему, в воротах – все более сомнительный Лодыгин. Да еще и Мирча Луческу не прочь и сам лоскутками поманипулировать – Кришито в центре, Новосельцев во фланге.

И получается у румынского тренера на выходе некая игровая мозаика без былого зенитовского знака фирмы.

Но если бы лоскутный «Зенит» выиграл у «Краснодара», чья игра распадалась на атомы и отдельные движения - это бы вписалось в порядок вещей.

Вмешалась, однако, высшая футбольная сила, что случается не так часто. Нокаутирующий прием Хави Гарсия в своей штрафной против Газинского был в духе характерной практики испанского опорника и примкнувшего к нему Дзюбы, все более охочих поработать локтями(не у Мориньо ли брали уроки на сей счет?). И вся краснодарская команда словно впала после этого эпизода в состояние грогги. Как если бы сделал свое черное дело тафгай хоккейной команды тренера Назарова. «Краснодар» покорно пропустил, да как: мало было неловкого отбива Синицына, так еще против трех зенитовцев в штрафной остался единственный защитник…

И тут-то хозяева, двумя потрясениями по-настоящему задетые за живое, встрепенулись. Замри, умри, воскресни!

И сделали подвиг. И уже вторично в топ-матче (помните эпизоды из дерби «Спартак» - ЦСКА в одной и другой штрафной, равно похожие на пенальти?) судьба хранила арбитра Алексея Николаева, помогая ему со спокойной душой досудить карьеру. Ибо на пропущенный локоть Хави Гарсия нашелся незамеченный офсайдик у Измайлова перед вторым голом «Краснодара».

Вот Николаеву в самом деле повезло. А в остальном случилось чудо дивное.

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