«Сплавил «Зенит» не судья, а Кришито». Ловчев – о суперматче в Краснодаре

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует события в матче «Краснодара» и «Зенита» (2:1) , зимнее лидерство «Спартака» и успехи «Ростова».

- Меня порадовало, что все чаще видим команды, которые до последних секунд бьются. Это и «Ростов» с «Баварией», и «Краснодар» с «Зенитом», и «Спартак» с «Амкаром». Такая концовка матча в Краснодаре – это, конечно, потрясающе. Главное – чтобы разговоры о судействе не заслонили победу. Сплавил «Зенит» не судья, а Кришито, который должен был вынести мяч, но не сделал этого – и Измайлов сравнял счет.

«Краснодар» вырывает ничью с «Зальцбургом» в Лиге Европы, теперь у «Зенита» в чемпионате. Я порадовался, что стадион, где был биток, увидел такую победу. У них праздник. Это праздник футбола. Праздник тех, кто не сдается.

Вообще в игре «Краснодара» и «Зенита» моментов особенно не было. «Зенит» в какой-то момент «поддушил» «Краснодар» – и забил. Но после этого хозяева отодвинули «Зенит» на их половину – и оказалось, что у соперника некому бежать в контратаку. Ну и второй гол – это что-то выдающееся.

Что сказал Луческу Кокорину, когда тот уходил в раздевалку на перерыв? Предполагаю, что Кокорин что-то недовыполнял. Он не был заметен в матче, а во втором тайме много сзади отрабатывал. Когда Кокорин уезжал в сборную, говорилось, что парень стал играть хорошо. Я этого не видел. Кокорин – талантливый, но вот остановился в росте. И нет никакого сдвига. Внутренне-то он наверняка хочет на другой уровень выйти, а не получается. Потому что когда-то предал футбол.

Недовольство Дзюбы в конце матча? Предположу, что он высказывал его судье. Но арбитр в обе стороны не свистел. И вообще – не судьи делают игру. Кто мешал «Зениту» спокойно отстоять добытое преимущество? Обратитесь к Кришито, а не к судье!

Да, после этого поражения «Спартак» в любом случае уйдет на зимний перерыв лидером. Но «Спартак» не выглядит командой, которая не будет терять очков. Лидирует она сейчас за счет дисциплины, радости игроков, что они «Спартак», который ждали. Но главное – потому что «Зенит» и особенно ЦСКА сильно сдали по сравнению с предыдущими сезонами.

У «Спартака» не выдающаяся игра, но команда с Каррерой играет сердцем. Они по делу на первом месте. Но не сомневаюсь, что «Зенит» прибавит и «Спартаку» будет трудно. Одного только накала не хватит. Все равно нужно мастерство.

Но если меня спросят, какая команда из чемпионата России мне нравится сейчас больше всего, отвечу – «Ростов». Потому что средние игроки там объединены в единое целое и каждый отдается на 120 процентов. Мне очень интересно за ними наблюдать. С нападением у Бердыева в «Рубине», помню, в последнее время не складывалось. А в «Ростове» пошло – и оборону традиционно надежную выстроил, и атакуют, как следует. А как атакует «Спартак», мне понять сложно. Становление же «Ростова» мне напоминает становление нынешнего «Атлетико», игроки которого этакими волчатами выглядят.