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«Постараемся догнать, обогнать «Спартак». Реакция на лучшую развязку осени

Андрей Васильев, Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Постараемся догнать, обогнать «Спартак». Реакция на лучшую развязку осени
Источник: ФК «Зенит»

Чем закончилось «я вам сейчас наговорю» от Дзюбы и почему важно, что «Спартак» красиво ушел из всех турниров – в репортаже «Советского спорта».

«Зенит» порезан «ножницами»

Нос Газинского, прямота Гранквиста

Под трибунами нового стадиона «Краснодара» просторно, но все главные герои все равно сосредоточены рядом – неподалеку от раздевалок команд.

Сергей Галицкий, например, громко возмущается, что судья Алексей Николаев не увидел в матче много фолов «Зенита», в том числе нарушение на Газинском – это вообще был самый страшный эпизод матча. Особенно заколотило, когда все вдруг бросились к лежащему игроку, срочно затребовали носилки, а врачи принялись предотвращать западение языка.

В итоге все не так уже страшно: после победы в раздевалке Газинский праздновал успех вместе со всеми, улыбался.

Источник: ФК «Краснодар»

Общаться в микст-зоне он не желает. Подтверждает только, что у него подозрение на перелом носа и анонсирует поход на рентген в понедельник.

– Думаю, там был удар локтем, – капитан «Краснодара» Андреас Гранквист говорит прямо. – Рефери сказал, что ничего не видел. Такие вещи случаются, но ничего хорошего в них нет. Юра чувствует себя хорошо, но, думаю, у него сломан нос. Надеюсь, он быстро поправится.

– Судья не заметил, да еще и показал от ворот. Пусть компетентные органы разбираются, – вратарь Андрей Синицын тоже защищается своего, конечно.

Еще в матче пострадал Владимир Быстров: у него перелом ребра. Правда, через микст-зону он шагает бодро. Но говорить отказывается.

– Вон там звезды идут, – Владимир выдает что-то нелепое.

– А вы?
– А я на подхвате. 

Жоаозиньо: Мы верили в победу над «Зенитом» даже после пропущенного гола

«Спартак» красиво ушел из всех турниров. Нам реально тяжелее»

Марат Измайлов сравнял счет – и уже этого краснодарской публике было предостаточно, вряд ли многие верили в спасение от поражения после позднего гола Дзюбы. А уж чтобы предположить такой мяч Окриашвили.

Ни один из упомянутых футболистов не горит желанием делиться впечатлениями от суперматча, которым закрылся первый круг чемпионата. Измайлов торопится – его, говорит, Анюков ждет. Торнике тоже отказывается. Хотя мог бы и высказаться о том, как отомстил разом и «Зениту», и Луческу: он ведь сначала пробовал пробиться в петербургский клуб, потом к румыну в «Шахтер».

– Как с вашей позиции смотрелся гол Окриашвили? – приходится интересоваться у Синицына, который на поле был дальше всех от эпизода.
– У меня время остановилось (смеется). Думал: «Просто попади!» В раздевалке поздравили, а он сказал, что его вся Грузия поздравила (улыбается).

– Согласны, что «Зенит» сейчас не играет в полную силу?
– И мы не на топе сейчас. «Спартак» красиво ушел из всех турниров, все ими восхищаются, какие молодцы. Нам тяжело, потому что мы играем почти на десять матчей больше. Нам реально тяжелее.

– Артем, ну хоть ты не проходи мимо!
– Я сейчас наговорю вам… ­– к сожалению, это не обещание Дзюбы, а сарказм.

Видимо, если бы разговорился, Артем бы в деталях пояснил смысл этого жеста. Но сдержался.

Юрий Лодыгин хмурится. Но на нем никаких синяков или других последствий драки, слухи о которой вдруг ползут. 

Александр Кокорин расслабленно общается с Павлом Мамаевым – разве кого-то удивляет. Тут могла бы быть шутка на любую из совместных для этих футболистов тему, но – как Дзюба – сдержимся.

Кстати, именно Кокорин подробнее других и объясняет в итоге, что именно случилось с «Зенитом» на последних минутах. Или хотя бы пытается объяснять.

Налдо: Может, «Зенит» заслуживал очков, но удача была на нашей стороне

«Сейчас не до поздравлений Кержакова»

– Что случилось... Будем разбираться. Наверное, концентрации в последние две минуты не хватило, – говорит форвард «Зенита».

– По игре казалось, что будет нулевая ничья.
– Да, игра, скажем так, не яркая. Хорошо, что забили в конце. Но потом расслабились.

– Играть вторым номером было установкой тренера?
– Установка была другая. Просто усталость накапливается, многие травмированы. Поэтому знали, что будет тяжелая игра. На контратаках было легче играть. 

– Отставание от «Спартака» на шесть очков критическое?
– Наверное, далеко об этом думать. Полчемпионата впереди. Остались две последние тяжелые игры года, которые нужно выиграть. А о «Спартаке» уже будем думать во втором круге. 

– Ваше второе место – заслуженное?
– Учитывая, что сами отдали очки... Могли бы делить первое место со «Спартаком».

– Александра Кержакова с Днем рождения поздравили?
– К сожалению, не до этого было. Все расстроились, отдались на все сто процентов. Вы видели, что в конце произошло. Сейчас не до этого.

– Есть ощущение, к «Спартаку» фортуна лицом поворачивается, а к «Зениту» не совсем.
– Фортуну нужно заслужить. Будем исправляться и догонять.

– Мы сами в шоке: вели, пропустили эти голы. Но эйфории после забитого мяча у нас точно не было, ни в коем случае, – Иван Новосельцев тоже находит немного содержательных слов в объяснение. – У нас многое не получалось, да и у «Краснодара» тоже. Игра шла не по программе тренера.

– Что происходило в раздевалке, все с опущенными головами сидели?
– А как вы думаете? Как может быть по-другому после такого поражения?

– Отставание от «Спартака» теперь - шесть очков. Критично ли это?
– Сезон-то еще большой. Конечно, если б сегодня выиграли, было бы проще. Но, думаю, все наладится, мы постараемся догнать и обогнать «Спартак».

Кто был круче: Молло, Окриашвили или Маурисио? Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ

Матч

Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0)

Голы

Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба

Предупреждения:

Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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