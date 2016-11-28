Феноменальный Головин. Лучшие игроки 15-го тура по ТТД

«Советский спорт» подводит статистические итоги 15-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (всего/удачные)

1. Сесар Навас («Ростов») – 123/115 (93%)

2. Александр Головин (ЦСКА) – 153/114 (75%)

3. Игорь Денисов («Локомотив») – 133/113 (85%)

Фернандо («Спартак»), становившийся лучшим в двух предыдущих турах, в этот раз только одиннадцатый – 106/90 (85%). А первое место занял один из покорителей «Баварии». Большинство технико-тактичес ких действий Наваса – передачи (82, точность – 98%) и единоборства (18, эффективность – 72%). А еще он показал хороший результат в отборах – 4 из 5, став одним из лучших центральных защитников тура. Отметим и Головина за безумный объем работы и новый рекорд сезона по количеству ТТД.

Удары (всего/в створ)

1. Сергей Корниленко («Крылья Советов») – 5/3 (60%)

2. Йоан Молло («Крылья Советов») – 3/3 (100%)

3. Сергей Ткачев («Крылья Советов») – 5/2 (40%)

Присутствие игроков «Крыльев Советов» в этом топе уже не удивляет. Статистика свидетельствует: при Франке Веркаутерене, предыдущем главном тренере, самарская команда наносила удары по воротам в среднем 11 раз за матч, при Вадиме Скрипченко – 19 раз. Но если в прошлых матчах «Крылья Советов» не смогли конвертировать свою активность и остроту в результат, то в игре с «Томью» наконец-то были вознаграждены за старания – первая крупная победа (3:0 над «Томью») с августа прошлого года.

Острые передачи (всего/точные)

1. Тимофей Калачев («Ростов») – 8/5 (63%)

2. Маркес Майкон («Локомотив») – 8/4 (50%)

3. Йоан Молло («Крылья Советов») – 6/4 (67%)

35-летний Калачев превзошел всех в комбинационной остроте. Хотя главным героем можно назвать Молло, автора дубля в ворота «Томи». К слову, InStat признал его лучшим игроком 15-го тура. Лучшим в навесах стал Александр Кацалапов («Оренбург») – 5/4 (80%). В передачах в штрафную площадь – вновь Калачев – 14/8 (57%). А в передачах вообще – Игорь Денисов («Локомотив») – 89/83 (93%). Наибольшее количество передач получил Александр Самедов («Локомотив») – 73.

Единоборства (всего/выигранны е)

1. Никита Бурмистров («Арсенал») – 35/19 (54%)

2. Неманья Пейчинович («Локомотив») – 27/19 (70%)

3. Сергей Корниленко («Крылья Советов») – 34/18 (53%)

Матч «Терек» – «Спартак» стал самым жестким в туре (230 единоборств), и странно, что в топе нет игроков этих команд. Отмечаем Бурмистрова, когда-то подававшего большие надежды в «Амкаре». Он еще стал и лучшим в отборах мяча – 10/8 (эффективность – 80%). В оборонительных дуэлях не было равных Виктору Васину («Уфа») – 16/14 (88%). В атакующих – Ткачеву – 23/16 (70%). В единоборствах вверху первое место занял Пейчинович – 16/13 (81%). А внизу – опять Ткачев – 25/17 (68%).

Обводки (всего/удачные)

1. Сергей Ткачев («Крылья Советов») – 14/10 (71%)

2. Артем Попов («Томь») – 13/9 (69%)

3. Кристиан Нобоа («Ростов») – 10/7 (70%)

Ни игроков «Зенита», ни «Спартака»… Зато еще в одной номинации отличился Ткачев – один из многих футболистов, отданных ЦСКА в аренду. ЦСКА, который заявку на матч заполнить не может... По версии InStat, Ткачев стал вторым игроком тура, уступив лишь одноклубнику Молло. Он сделал 48 передач (85%), из которых 7 (57%) – в штрафную площадь соперника, вступил в 23 единоборства (67%) и еще совершил 15 подборов и перехватов. Впечатляющие цифры для атакующего полузащитника.

Другие интересные цифры тура

46 передач сделали друг другу защитники «Ростова» Владимир Гранат и Навас.

24 подбора выполнил Игорь Горбатенко («Арсенал»).

14 перехватов на счету Доменико Кришито («Зенит») и Давида Яблонски («Томь»).

6 фолов заработали Александр Павленко («Урал») и Илья Кутепов («Спартак»). Больше всех пострадал Рубен Рочина («Рубин») – 6 раз.

3 сейва совершил вратарь «Арсенала» Михаил Левашов.