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Нокаут Макгэнна и возвращение Александра. Обзор главных событий в ММА за неделю

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джек Макгэнн жестко нокаутировал Игоря Егорова
Джек Макгэнн жестко нокаутировал Игоря Егорова

Победа Омари Ахмедова на турнире UFC, новая команда Хабиба Нурмагомедова, крутой нокаут в исполнении Джека Макгэнна — это и многое другое в традиционном недельном обзоре событий в ММА.

Новость недели

Новая команда

Российский боец Хабиб Нурмагомедов (24-0) совместно с промоушеном Fight Nights Global создали собственную бойцовскую команду, в которую вошли лучшие российские представители смешанных единоборств.

24 ноября в Москве российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, претендующий на чемпионский пояс, объявил о создании бойцовской команды Eagles MMA, в которую кроме него вошли многие известные российские бойцы ММА: Расул Мирзаев, Ислам Махачев, Владимир Минеев, Виталий Минаков, Али Багаутинов, Сергей Павлович и многие другие. 

- Мы к этому долго шли. Раньше у каждого из бойцов были свои контрактные обязательства, мы создали эту команду. В команде я буду выполнять роль президента. Буду руководить ей. Расул, Виталий – заняты. Придется мне взять на себя эту функцию, - сказал Хабиб на презентации команды. Подробнее!

Турнир недели

UFC Fight Night 101 

В Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 101. В главном поединке Роберт Уиттакер в первом раунде техническим нокаутом победил Дональда Брунсона. 

Роберт Уиттакер победил Дональда Брунсона техническим нокаутом в первом раунде 
Эндрю Холбрук победил Джека Мэттьюза раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) 
Омари Ахмедов победил Кайла Ноука единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) 
Александр Волкановски победил Юсуке Касуя техническим нокаутом во втором раунде 
Тайсон Педро победил Халила Раунтри удушающим приёмом в первом раунде 
Даниэль Тэйлор победил Сео Хи Хам раздельным решением судей (30-27, 30-27, 28-29)

Бой недели

Вартанян - Шаблий

В Ростове-на-Дону состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB 49, в главном поединке которого Эдуард Вартанян встречался с Александром Шаблием. По итогам боя победа судейским решением досталась Вартаняну.

Нокаут недели

Джек Макгэнн (Великобритания)

Британец Джек Макгэнн победил Игоря Егорова на турнире Fught Nights Global 55, который прошел в Москве. 
Бой завершился нокаутом во втором раунде после того, как британец апперкотом послал россиянина на настил. Бойца долго не могли привезти в чувство врачи.


Сабмишен недели

Энтони Леоне в поединке против Расула Альбасханова

Турнир ACB 49

Взлет недели

Иван Штырков

Тяжеловес Иван Штырков, который на прошлой неделе в Екатеринбурге победил знаменитого Антонио Силву, значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге лучших тяжеловесов мира. 

Ранее Иван отсутствовал в рейтинге, но после победы оказался на 28-й строчке. Он опередил даже Федора Емельяненко, который занимает 32-е место. Силва после неудачи в бою со Штырковым, опустился на 33-е место. 

Напомним, что Штырков победил Силву единогласным решением судей.

Успех недели

Сборная России по ММА

В Макао (Китай) состоялся чемпионат мира по ММА. Сборная России завоевала первые места во всех весовых категориях, представленных на соревнованиях. 

1. Омар Нурмагомедов (весовая категория до 61,2 кг) единогласным решением судей победил Артура Микитенко из Чехии. 
2. Курбан Тайгибов (весовая категория до 65,8 кг) единогласным решением судей победил Эльнура Велиева из Украины. 
3. Мурад Рамазанов (весовая категория до 70,3 кг) техническим нокаутом в 1 раунде победил Ли Ченга из Китая. 
4. Алибег Расулов (весовая категория до 77,1 кг) единогласным решением судей победил Гойти Дазаева из Казахстана. 
5. Гамзат Хирамагомедов (весовая категория до 84 кг) единогласным решением судей победил Идриса Гезалова из Украины Он стал двукратным чемпионом мира. 
6. Магомед Анкалаев (весовая категория до 93 кг) стал двукратным чемпионом мира по ММА. Его соперник Роберт Лау из Германии отказался от поединка. 
7. Амирхан Исагаджиев (весовая категория свыше 93 кг) техническим нокаутом в первом раунде победил Алимхана Сулейманова из Казахстана.

Встреча недели

В среду гостем редакции «Советского спорта» стал известный боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. В ходе беседы непобежденный спортсмен заявил, что не собирается ждать поединка против Конора Макгрегора, пока тот «рожает», а также рассказал о трудностях, которые испытывает в США.

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Александр Емельяненко освободился из колонии

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел на свободу в четверг. 

«Александр освободился 24 ноября. Я разговаривал с ним, он все нормально воспринимает. Сейчас он в Тамбове и направляется в Старый Оскол к маме», – сказал адвокат бойца Кахабер Долбадзе. 

В Сети появились первые фотографии Александра после выхода из колонии. 



Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. 

В марте 2014 года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор. Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 

33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.

Бред недели

Rizin FF

Японская промоутерская компания Rizin FF продолжает удивлять мир ММА со знаком «минус». Все мы понимаем, что организация делает упор в основном не на спортивную составляющую, а на фрик-шоу. 

В поединках принимают участие либо совсем «зеленые» спортсмены, либо стареющие ветераны спорта, такие как Вандерлей Силва и Мирко «Крокоп» Филиппович. В ринг выходят рубиться огромные сумоисты, яркие6 представители каратэ. На днях Rizin анонсировал публике женский бой. 



Чемпионка по бразильскому джиу-джитсу и, наверное, самая мужеподобная девушка в мире смешанных единоборств Габи Гарсия (три победы) проведет поединок 31 декабря. Все бы ничего, но ее соперницей станет 52-летняя японка Синобу Кандори. Она известна своими выступлениями в местном рестлинге. В ММА она провела пять боев (четыре победы, одно поражение) и не выступала с 2000-го года (!!!). Ее вес составляет менее 75 кг, в то время, как Гарсия весит почти 100 (!!!). Уже сейчас понятно, что японскую публику ждет не то, чтобы избиение… настоящее посмешище.

Анонсированные поединки

9 декабря в Назрани состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 73. В его рамках пройдет бой между чемпионом Бразилии по лута ливре Диего Давеллой (Бразилия, 15-5) и Залимбегом Омаровым (Fighting Eagle, 7-1-1).

В рамках этого же турнира состоится бой в тяжелом весе между Денисом Полехиным (Afanasov Team, 2-2) и Курбаном Ибрагимовым (Fighting Eagle, 4-2).

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