«Белый Тайсон. Лютая драка Никиты Кучерова». Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





«Бостон» принимал «Тампу» и сумел справиться с одной из лучших атак в лиге. Все-таки травма капитана Стивена Стэмкоса – это очень серьезно, и вот мы видим, что «молния» потерпела три поражения в последних четырех матчах. Поначалу вратарь «Тампы» Бен Бишоп еще выручал (пока Андрей Василевский остался в запасе), Но во втором периоде Мур удачно подставил клюшку, и шайба отскочила в сетку. Затем Бэкес забил в большинстве, а под занавес периода очень здорово подставил клюшку Хэйес.

Вообще «Тампа» забила только один гол, уже при счете 0:4, причем в комбинации принял участие Никита Нестеров.

«Бостон» прервал серию их трех поражений. «Тампа» должна думать об обменах, чтобы усилить атаку. Хотя конечно, Стэмкоса не заменишь.

ДРАКА ДНЯ





Редко увидишь, чтобы дрался второй бомбардир НХЛ. Но это произошло. Никита Кучеров (26 очков в этом сезоне, больше только у Коннора Макдэвида) сцепился с защитником «Бостона» Тори Кругом.

Случилось это в первом периоде при счете 0:0. Кучеров полетел в атаку, там с ним Круг не очень хорошо обошелся. Толчок клюшкой в грудь, и перчатки полетели на лед.

Драка как началась, так и быстро кончилась. Никита попытался провести мощный хук в стиле Майка Тайсона, но попал в воздух, потерял равновесие и вместе с Кругом завалился на лед. А пока судьи их разнимали, Кучеров лежал на сопернике и все еще пытался ему вмазать.

Интересно посмотреть на габариты бойцов. Кучеров – 180 см, 80 кг. Круг – 175 см, 83 кг. То есть это не супертяжелый вес, мягко говоря. И если верить порталу hockeyfights.com, это первая драка в энхаэловской карьере Никиты Кучерова. Интересно, чем же Круг его так взбесил?

ГЕРОЙ ДНЯ





Роман Любимов не просто вернулся в состав «Филадельфии», пройдя стажировку в АХЛ и получив какую-то игровую практику. Он здоровым сидел в запасе. И теперь вот появился в составе «Флайерз» впервые с 11 ноября.

И что же? Гол и передача!

Во втором периоде Роман помог отличиться Крису ВандеВельде. Отбор шайбы за воротами «Калгари», Любимов простреливает от правого борта, и партнер грамотно подставляет клюшку.

А на 50-й минуте Рома забил свой второй гол в НХЛ. Грамотно оказался на левой штанге, и туда прилетела шайба.

https://www.nhl.com/video/lyubimov-slams-home-the-rebound/t-283194800/c-46800003

Ну что сказать о Любимове? Вряд ли он и дальше будет набирать по два очка за игру. Только потому, что у этого форварда много оборонительной работы. Но главное в этом сезоне – закрепиться в составе «Филадельфии». Такие матчи в этом очень помогут.

ЗАПАС ДНЯ





Александр Бурмистров перестал проходить в состав «Виннипега». Почему?

В этом сезоне россиянин, которого на драфте-2010 выбирали под восьмым номером, набрал только 2 (0+2) очка в 20 матчах. И трудно сказать, чем вообще Бурмистров выделяется в этом сезоне. Меньше броска за матч (13), минусовая полезность (-3). Понятно, что при работе в третьем-четвертом звене хорошую статистику не наберешь. Но мы помним, как Александр уезжал из «Ак Барса» и давал понять, что в оборонительных схемах Билялетдинова особо не разгуляешься.

26 (10+16) очков в 53 матчах регулярного чемпионата с «барсами». Еще 4 (1+3) очка в 17 играх плей-офф с выходом в финал Кубка Гагарина. Теперь эта статистика кажется роскошной!

Вообще непонятно, что Бурмистров делает в «Виннипеге». Вот яркий пример, когда человеку нужно возвращаться в КХЛ, а не губить свой талант. Контракт с «Джетс» ($1,6 млн) заканчивается после этого сезона…

ОТСТАВКА ДНЯ





Тренерская текучка в НХЛ не очень большая, поэтому каждая отставка вызывает большой резонанс в лиге. Теперь вот «Флорида» уволила Жерара Галлана. Его место временно занял генеральный менеджер куба Том Роу – тот лысый дядька, который работал тренером в «Локомотиве», но его уволили из Ярославля. И если нам Роу не подошел, то в НХЛ, смотрите, он уже сидит в двух креслах.

В чем были проблемы Галлана? В прошлом сезоне «Флорида» жгла напалмом. Первое место в Атлантическом дивизионе, 47 побед, 103 очка. Все это рекорды клуба.

Что сейчас? Пятое место в дивизионе, 11 побед при 11 поражениях, 23 очка в 22 матчах.

Слушайте, «пантеры» не проваливали сезон. Всего двух очков не хватает до зоны плей-офф. В лиге есть еще 11 клубов, которые идут в таблице ниже. И вот так расправиться с тренером, который в прошлом году совершил спортивный подвиг?

Инсайдер Эллиот Фридман рассказал, что удивлен, почему выкинули Галланта – команда при нем шла в верном направлении. Но там были разногласия с менеджментом клуба по комплектации команды. Вот Роу и нажал на кнопку катапульты.

А вы думаете, только в КХЛ бывают несправедливые тренерские отставки? Вы заблуждаетесь!

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Роман ЛЮБИМОВ (Филадельфия)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (5:3)

2** - Никита НЕСТЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Бостоном» (1:4)

3*** - Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Подрался в матче с «Бостоном» (1:4)

ЦИТАТА

«Я бы напомнил, что Никита Кучеров дрался раньше в России – это было 22 февраля 2011 года. Так что это не первый бой в его карьере».

Мэтт САЙМОН, обозреватель НХЛ

ТАБЛО ДНЯ

Мур, Бэкес, Хэйес, Пастрнак – Хедман (НЕСТЕРОВ)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 7, 0, 17.42)

Наместников (0+0; -2, 0, 1, 10.53)

Нестеров (0+1; +1, 0, 0, 21.38)

Раффл, Ворачек, ВандеВельде (ЛЮБИМОВ), Симмондс, ЛЮБИМОВ – Броди, Ткачук, Шиассон

Ф: Любимов (1+1; +1, 0, 4, 12.11)

Проворов (0+0; +1, 0, 4, 21.47)

Лючич – Врбата, Макгинн

Стэффорд, Шайфли, Лоури

Пажо, Стоун

Столберг, Скиннер, Д.Райан – Маршессо, Экблад

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.