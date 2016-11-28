«Сбылась моя мечта». Чемпионское интервью Нико Росберга

После заключительной гонки сезона, победу в которой одержал Льюис Хэмилтон, а пришедший вторым Нико Росберг завоевал главный титул, состоялась пресс-конференция, где немец дал свое первое интервью в статусе 33-го чемпиона мира.

И все-таки Нико! Как Росберг стал чемпионом «Формулы-1»

- Я благодарен все тем, кто меня поддерживает, - начал Нико Росберг. - Всем тем, кто смотрит гонки по телевизору и тем, кто приезжает на гонки. В этот уик-энд я видел не мало немецких флагов. Это особое, невероятно чувство. И, конечно, я очень благодарен тем, кто рядом со мной. Это моя гоночная команда, люди, которые работают со мной. У меня было очень много наставников. Сейчас самый лучший момент, чтобы упомянуть их всех. Серж Дино в картинге, Питер Зибер, Эрих Баумгартнер и Арно Цензен в «Формуле-3». После я выступал в GP2 и там мне помогали Николя Тодт и Фред Вассер, которые привели меня в «Формулу-1» и Стив Марсель, который, к сожалению, погиб. Затем «Формула-1» и Фрэнк Уильямс, Сэм Майкл и Патрик Хэд, а что было после? Люди, которые взяли меня в «Мерседес» - это Норберт Хауг, Росс Браун и Ник Фрай. А затем, конечно, Тото Вольфф, Падди Лоу и Ники Лауда, которые привели меня к первому титулу в «королевских гонках».

Финиш гонки Гран-При Абу-Даби. Источник: Reuters

- Как вы справились с давлением со стороны СМИ в этот уик-энд?

- Может быть, вы поймете, почему я на протяжении всего этапа оставался закрытым. Мне нужно было огородится от довольно назойливых журналистов. Это было очень тяжело сделать в нынешние выходные.

- В Германии сейчас празднуют чемпионство немецкого пилота, но каково значение Финляндии в этом, ведь ваш отец финн.

- Теперь можно говорить: Два Росберга являются чемпионами «больших призов» - это довольно приятный факт. У меня есть финский паспорт и я благодарен тем финнами, которые рады за меня и поддерживали нашу команду. Я очень горжусь тем, что во мне есть часть этой страны.

- Нико, Льюис сказал, что, как лидер гонки он имел право задавать темп.

- Все довольно просто. Можно понять точку зрения команды и логику Льюиса.

- Вам удалось поспать ночью, перед гонкой?

- Мне удалось поспать несколько часов. Я не знал, чего ожидать, но все прошло хорошо.

- И где была ваша семья во время гонки?

- Моя жена прямо здесь, а дочь в отеле.

- А как на счет мамы и папы?

- Мама уже здесь, в боксах, а отец скоро приедет.

- Где они были?

- Я понятия не имею, но сейчас они здесь, а до этого прятались.

Нико Росберг и его жена Вивиан Сиболд. Источник: Reuters

- Нико, что изменится в вашей жизни после победы в чемпионате?

- Хороший вопрос. Я уверен, что предстоящие несколько дней будут сумасшедшими, но я с нетерпением их жду!

- Лучшая защита – это нападение, когда вы поняли тактику Льюиса, думали ли вы об атаке на него или наоборот: пропустить Феттеля, чтобы он оказал давление на британца.

- Льюис использовал все свое мастерство и сделал все прекрасно. Конечно, я думал об этом, но это было просто бессмысленно, потому что не было возможности. Он сделал все идеально.

- В следующем сезоне вы будете выступать под первым номером или продолжите использовать фамильную цифру шесть?

- Я пока не знаю Мне нравится номер шесть. Мой отец выиграл чемпионат мира с шестым номером на машине. Это очень счастливое число для нас.

- Какие ближайшие планы, и что вы запланировали на межсезонье?

- Я собираюсь в Малайзию, чтобы там отпраздновать чемпионство, а затем я просто хочу, как можно больше времени провести с семьей.

- Вы говорите не нескольких языках, а на каком вы думаете, когда находитесь на трассе?

- Английский, сегодня это был английский.

- Льюис, - обратился к Росбергу журналист. – Что для вас означает сегодняшняя победа?

- Нас очень легко спутать, мы очень похожи, но меня на самом деле зовут Нико.

- Я назвал вас Льюис?

- Это не проблема, все нормально.

- Я бы сказал, что это комплимент.

- Все нормально, день был тяжелым для всех.

- Что для вас значит победа над Льюисом?

- Он просто удивительный гонщик, один из лучших в истории, поэтому победа над ним очень важна для меня.

- Ален Прост сказал, что к вам нет того доверия со стороны команды, какого вы на самом деле заслуживаете. Вы согласны с ним и не кажется ли, что теперь все будет иначе?

- Я не гоняюсь ради доверия. Я делаю это, чтобы победить в чемпионате – это моя мечта детства и сегодня она сбылась. Я в восторге, с нетерпением жду возможности отпраздновать со всеми, кто меня поддерживал.

- Что сказал Берни Экклстоун?

- У него было не много времени, чтобы что-то сказать, пока я поднимал его в воздух.