«Сбылась моя мечта». Чемпионское интервью Нико Росберга
После заключительной гонки сезона, победу в которой одержал Льюис Хэмилтон, а пришедший вторым Нико Росберг завоевал главный титул, состоялась пресс-конференция, где немец дал свое первое интервью в статусе 33-го чемпиона мира.
И все-таки Нико! Как Росберг стал чемпионом «Формулы-1»
- Я благодарен все тем, кто меня поддерживает, - начал Нико Росберг. - Всем тем, кто смотрит гонки по телевизору и тем, кто приезжает на гонки. В этот уик-энд я видел не мало немецких флагов. Это особое, невероятно чувство. И, конечно, я очень благодарен тем, кто рядом со мной. Это моя гоночная команда, люди, которые работают со мной. У меня было очень много наставников. Сейчас самый лучший момент, чтобы упомянуть их всех. Серж Дино в картинге, Питер Зибер, Эрих Баумгартнер и Арно Цензен в «Формуле-3». После я выступал в GP2 и там мне помогали Николя Тодт и Фред Вассер, которые привели меня в «Формулу-1» и Стив Марсель, который, к сожалению, погиб. Затем «Формула-1» и Фрэнк Уильямс, Сэм Майкл и Патрик Хэд, а что было после? Люди, которые взяли меня в «Мерседес» - это Норберт Хауг, Росс Браун и Ник Фрай. А затем, конечно, Тото Вольфф, Падди Лоу и Ники Лауда, которые привели меня к первому титулу в «королевских гонках».
- Как вы
справились с давлением со стороны СМИ в этот уик-энд?
- Может быть, вы поймете, почему я на протяжении всего этапа оставался закрытым. Мне нужно было огородится от довольно назойливых журналистов. Это было очень тяжело сделать в нынешние выходные.
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В Германии сейчас празднуют чемпионство немецкого пилота, но каково значение
Финляндии в этом, ведь ваш отец финн.
- Теперь можно говорить: Два Росберга являются чемпионами «больших призов» - это довольно приятный факт. У меня есть финский паспорт и я благодарен тем финнами, которые рады за меня и поддерживали нашу команду. Я очень горжусь тем, что во мне есть часть этой страны.
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Нико, Льюис сказал, что, как лидер гонки он имел право задавать темп.
- Все довольно просто. Можно понять точку зрения команды и логику Льюиса.
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Вам удалось поспать ночью, перед гонкой?
- Мне удалось поспать несколько часов. Я не знал, чего ожидать, но все прошло хорошо.
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И где была ваша семья во время гонки?
- Моя жена прямо здесь, а дочь в отеле.
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А как на счет мамы и папы?
- Мама уже здесь, в боксах, а отец скоро приедет.
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Где они были?
- Я понятия не имею, но сейчас они здесь, а до этого прятались.
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Нико, что изменится в вашей жизни после победы в чемпионате?
- Хороший вопрос. Я уверен, что предстоящие несколько дней будут сумасшедшими, но я с нетерпением их жду!
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Лучшая защита – это нападение, когда вы поняли тактику Льюиса,
думали ли вы об атаке на него или наоборот: пропустить Феттеля, чтобы он оказал
давление на британца.
- Льюис использовал все свое мастерство и сделал все прекрасно. Конечно, я думал об этом, но это было просто бессмысленно, потому что не было возможности. Он сделал все идеально.
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В следующем сезоне вы будете выступать под первым номером или продолжите
использовать фамильную цифру шесть?
- Я пока не знаю Мне нравится номер шесть. Мой отец выиграл чемпионат мира с шестым номером на машине. Это очень счастливое число для нас.
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Какие ближайшие планы, и что вы запланировали на межсезонье?
- Я собираюсь в Малайзию, чтобы там отпраздновать чемпионство, а затем я просто хочу, как можно больше времени провести с семьей.
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Вы говорите не нескольких языках, а на каком вы думаете, когда находитесь на
трассе?
- Английский, сегодня это был английский.
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Льюис, - обратился к Росбергу журналист. – Что для вас означает сегодняшняя
победа?
- Нас очень легко спутать, мы очень похожи, но меня на самом деле зовут Нико.
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Я назвал вас Льюис?
- Это не проблема, все нормально.
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Я бы сказал, что это комплимент.
- Все нормально, день был тяжелым для всех.
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Что для вас значит победа над Льюисом?
- Он просто удивительный гонщик, один из лучших в истории, поэтому победа над ним очень важна для меня.
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Ален Прост сказал, что к вам нет того доверия со стороны команды, какого вы на
самом деле заслуживаете. Вы согласны с ним и не кажется ли, что теперь все
будет иначе?
- Я не гоняюсь ради доверия. Я делаю это, чтобы победить в чемпионате – это моя мечта детства и сегодня она сбылась. Я в восторге, с нетерпением жду возможности отпраздновать со всеми, кто меня поддерживал.
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Что сказал Берни Экклстоун?
- У него было не много времени, чтобы что-то сказать, пока я поднимал его в воздух.
Nico Rosberg a Bernie Ecclestone pic.twitter.com/q5oAAGioSb— wwwF1sk (@wwwF1sk) 27 ноября 2016 г.