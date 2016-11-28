Растим мышечную массу: урок девятый – приводящие и отводящие

Осень – время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.



В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому Году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 9. КОМПЛЕКСЫ ПРИВОДЯЩИХ И ОТВОДЯЩИХ МЫШЦ

Сегодня – занятие без штанги! Тренируем внутреннюю поверхность бедра с помощью петлей TRX.

Что это такое, почему занятия с петлями может быть эффективнее традиционного тренинга, и как добиться симметрии между мышцами внутренней и внешней поверхностей бедра – в новом видео от Советского Спорта и сети фитнес-клубов X-FIT.

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ



Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх



Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу



Видео 5. Базовая теория тренировок на массу

Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы

Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной

Видео 8. Задняя поверхность бедра