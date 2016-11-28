Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист- : -Адмирал
Хоккей  Медвешчак- : -Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Интер- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучше бы Луческу Кокорину затрещину отвесил. Микулик о ситуации в «Зените»

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мирча Луческу
Мирча ЛуческуИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о возможной драке футболистов «Зенита» Артема Дзюбы и Юрия Лодыгина после поражения от «Краснодара» (1:2).

Иногда слухи со сплетнями надобно не опровергать, а наоборот, поддерживать, используя себе во благо. Какая животрепещущая история пошла гулять после матча в Краснодаре – Дзюба в раздевалке сцепился с Лодыгиным, а отважный Кокорин бросился их разнимать! И тут же – трафаретное опровержение от зенитовской пресс-службы: такого не было, потому что не могло быть никогда. Нет бы развить легенду: да, вот так у нас футболисты переживают поражения. По-русски. Не кивают на судей, не ссылаются на усталость, не плачутся о погоде – а закрывают двери и разбираются между собой по-мужски.

И ведь смотрите: в этой истории абсолютно все смотрятся выигрышно. Дзюба – «пацан сказал – пацан сделал». Точнее – показал еще на поле, что кое-кого из партнеров ждет в раздевалке. Лодыгин – в игре толком не попал кулаком по мячу, отлетевшему в итоге к удачливому противнику на удар под второй гол – так хоть после нее показать, что кулаки у тебя имеются. Ну, а Кокорин – вообще красавец – надо же не испугаться между такими монстрами встрячь – ведь с двух сторон могло прилететь перед скорым отпуском! Сил-то, оказывается, еще вагон – пошто вы меня, мистер, заменили, когда мы еще ничего не проиграли?!

Так нет – все постепенно в отказ идут. Что, сидели тихо и слезы по щекам размазывали?...

...Когда Павел Федорович Садырин в середине девяностых во второй раз зашел тренером в «Зенит», чтобы поднять его из первой лиги, то его долго не устраивало слишком ровное отношение игроков к делу: «У нас с чемпионским составом почти каждая хорошая тренировка дракой заканчивалась – так все хотели в этот состав попасть. А эти – равнодушные какие-то: скомандуешь «конец» – и все в душ спокойно идут. Азарта в них нет!»

Не опровергать надо было, а, напротив, усилить – чтобы Луческу еще Кокорину затрещину отцовскую отвесил. И следующий соперник уже бы начинал дрожать.

По теме:

«Зенит» отреагировал на новость о драке Дзюбы и Лодыгина

Дзюба опроверг информацию о драке с Лодыгиным

Кокорин разнял Дзюбу и Лодыгина после поражения от «Краснодара»

«Сплавил «Зенит» не судья, а Кришито». Ловчев – о суперматче в Краснодаре

Пресс-служба «Зенита»: Никакой драки не было и быть не могло

Александр Бубнов: «Краснодару» повезло, но свой фарт они заслужили

Константин Генич: Драка в раздевалке «Зенита»? Возможно

Голосование: «Зенит» опроверг сообщение о драке Дзюбы с Лодыгиным после поражения в Краснодаре. Бить или не бить:

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как Шалимов переиграл Луческу. Михаил Борзыкин – о центральном матче тураКак Шалимов переиграл Луческу. Михаил Борзыкин – о центральном матче тураОбозреватель «Советского спорта» разбирает суперматч «Краснодар» – «Зенит» и приходит к выводу: встречу проиграл Мирча Луческу.«Спартак» предложил нападающему Обайе пятилетний контракт«Спартак» предложил нигерийскому нападающему Годвину Обайе пятилетний контракт, сообщает owngoalnigeria.com со ссылкой на слова брата футболиста.«Локомотив» – «Томь». Вход на матч – свободныйКак сообщает официальный сайт московского «Локомотива», матч 16-го тура РФПЛ с «Томью» может посетить любой желающий.Александр Головин: Хочу стать лидером ЦСКАПолузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями после того, как был выбран лучшим молодым игроком РФПЛ.КДК не будет рассматривать грубую игру Хави Гарсии против Юрия ГазинскогоГлава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета, отметив, что эпизод игры «Краснодар» - «Зенит» с участием капитана петербуржцев в них не вошел.В Волгограде откроется спортшкола ЦСКА имени СлуцкогоВ 2017 году на базе Академии физической культуры Волгограда начнет работу школа спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого, сообщает volgavesti.ru.Арбитр Вилков заменит Сельдякова на матче «Зенит» – «Уфа»Департамент судейства и инспектирования РФС принял решение заменить бригаду арбитров на матч 16-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой».«Зенит» отреагировал на новость о драке Дзюбы и ЛодыгинаВ твиттере «Зенита» появилось видео с дружеским общением вратаря Юрия Лодыгина и нападающего Артема Дзюбы.«Краснодар» будет добиваться дисквалификации Хави ГарсииГенеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб будет добиваться дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии.Феноменальный Головин. Лучшие игроки 15-го тура по ТТДФеноменальный Головин. Лучшие игроки 15-го тура по ТТД«Советский спорт» подводит статистические итоги 15-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Головин признан лучшим молодым футболистом РФПЛПолузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим молодым футболистом РФПЛ, сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).Дзюба опроверг информацию о драке с ЛодыгинымНападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о драке в раздевалке с вратарем Юрием Лодыгиным после матча 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:1).Кокорин разнял Дзюбу и Лодыгина после поражения от «Краснодара»Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Юрий Лодыгин подрались в раздевалке после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России. Конфликт прекратил Александр Кокорин.«Постараемся догнать, обогнать «Спартак». Реакция на лучшую развязку осени«Постараемся догнать, обогнать «Спартак». Реакция на лучшую развязку осениЧем закончилось «я вам сейчас наговорю» от Дзюбы и почему важно, что «Спартак» красиво ушел из всех турниров.Рашид Рахимов: «Спартак» по праву находится на первом местеГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоге матча со «Спартаком» (0:1) в 15-м туре РФПЛ.«Сплавил «Зенит» не судья, а Кришито». Ловчев – о суперматче в Краснодаре«Сплавил «Зенит» не судья, а Кришито». Ловчев – о суперматче в КраснодареОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует события в матче «Краснодара» и «Зенита» (2:1).Калачев останется в «Ростове» до 2018 годаЛетом руководство «Ростова» заключило новое соглашение с одним из ключевых игроков основного состава — 35-летним полузащитником сборной Белоруссии Тимофеем Калачевым, сообщают «Известия».Матч «Краснодар» – «Зенит» стал самым посещаемым в 15-м туреМатчи 15-го тура посетили 82830 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 10354 человека. Стадионы заполнились на 41%.«Спартак» стал самой грубой командой 15-го тураСамой бьющей командой 15-го тура премьер-лиги, по данным InStat, стали «Крылья Советов» – 23 удара (8 в створ).Камбэк «Краснодара», пять очков Мозгова и два очка Любимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать понедельник с главных новостей утра.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Юрий Лодыгин
Юрий Лодыгинвсе новости
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение