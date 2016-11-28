Лучше бы Луческу Кокорину затрещину отвесил. Микулик о ситуации в «Зените»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о возможной драке футболистов «Зенита» Артема Дзюбы и Юрия Лодыгина после поражения от «Краснодара» (1:2).

Иногда слухи со сплетнями надобно не опровергать, а наоборот, поддерживать, используя себе во благо. Какая животрепещущая история пошла гулять после матча в Краснодаре – Дзюба в раздевалке сцепился с Лодыгиным, а отважный Кокорин бросился их разнимать! И тут же – трафаретное опровержение от зенитовской пресс-службы: такого не было, потому что не могло быть никогда. Нет бы развить легенду: да, вот так у нас футболисты переживают поражения. По-русски. Не кивают на судей, не ссылаются на усталость, не плачутся о погоде – а закрывают двери и разбираются между собой по-мужски.

И ведь смотрите: в этой истории абсолютно все смотрятся выигрышно. Дзюба – «пацан сказал – пацан сделал». Точнее – показал еще на поле, что кое-кого из партнеров ждет в раздевалке. Лодыгин – в игре толком не попал кулаком по мячу, отлетевшему в итоге к удачливому противнику на удар под второй гол – так хоть после нее показать, что кулаки у тебя имеются. Ну, а Кокорин – вообще красавец – надо же не испугаться между такими монстрами встрячь – ведь с двух сторон могло прилететь перед скорым отпуском! Сил-то, оказывается, еще вагон – пошто вы меня, мистер, заменили, когда мы еще ничего не проиграли?!

Так нет – все постепенно в отказ идут. Что, сидели тихо и слезы по щекам размазывали?...

...Когда Павел Федорович Садырин в середине девяностых во второй раз зашел тренером в «Зенит», чтобы поднять его из первой лиги, то его долго не устраивало слишком ровное отношение игроков к делу: «У нас с чемпионским составом почти каждая хорошая тренировка дракой заканчивалась – так все хотели в этот состав попасть. А эти – равнодушные какие-то: скомандуешь «конец» – и все в душ спокойно идут. Азарта в них нет!»

Не опровергать надо было, а, напротив, усилить – чтобы Луческу еще Кокорину затрещину отцовскую отвесил. И следующий соперник уже бы начинал дрожать.

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