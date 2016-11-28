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Как Шалимов переиграл Луческу. Михаил Борзыкин – о центральном матче тура

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает суперматч «Краснодар» – «Зенит» и приходит к выводу: встречу проиграл Мирча Луческу.

«Краснодар» и «Зенит» побаивались друг друга. Причем «Зенит» даже больше. Луческу выстроил высокую линию обороны, максимально оттянул Гарсию, фактически перейдя на игру в три центральных защитника, и перебросил Кокорина в глубину. Ниже обычного действовал и Каборе у «Краснодара». Укрепив свои средние линии в ущерб атаке, обе команды перестраховались. Наверняка повлияли и матчи в Лиге Европы – может быть, не успели полностью восстановиться. Хотя скорости были очень даже приличные.

В первом тайме центр был предельно насыщен, но обе команды пытались прорваться к воротам именно по центру. Не получалось растягивать защитные линии друг друга, атакам катастрофически не хватало ширины. У «Зенита» Мак и Кокорин тяготели к центру. У «Краснодара» Жоаозиньо и Лаборде в игру не попали. Лаборде – это вообще какой-то внесистемный игрок. Хорошо, когда он получает мяч в штрафной площади – тогда за счет рывка может решить эпизод. В остальных случаях часто бесполезен.

А фланговые защитники атаку поддерживали вяло. Самым активным у обеих команд был… Новосельцев. А еще в роли фулбека можно попробовать Лодыгина! Ноль острых и обостряющих передач – цифры, которые не удивляют. У других фланговых защитников показатели хотя бы выше нуля. Первый по-настоящему опасный момент возник после тонкой фланговой передачи Жиркова. Казалось бы, вот он путь к счастью! Но команды продолжили прорываться по центру. Поэтому игра получилась относительно закрытой.

«Краснодар»

Игорь Шалимов первым понял, что надо что-то менять. Решил освежить фланги (хотя правильнее – полуфланги; «Краснодар» с классическими флангами не играет) – вышли Ахмедов и Окриашвили. Последнему суждено было стать главным героем 15-го тура. Но и Одил свою лепту внес. В последние полчаса «Краснодар» нанес 7 ударов по воротам, из которых 4 – в створ (всего за матч – 12/5). Стал получаться контроль мяча. И даже удалось создать голевой момент имени Газинского-Смолова через центральную зону.

Вместе с тем произошло локальное перестроение в центре. Выше поднялся Измайлов – видимо, для оказания помощи активному Газинскому. Юрий провел отличный матч, сделав больше всех острых передач – 4/3. И досадно, что поле он покинул на носилках. Убежден: «Краснодару» надо добиваться дисквалификации Гарсии. Может быть, спасете чье-нибудь здоровье. Позавчера – Вернблум. Вчера – Гарсия. Если КДК промолчит, то это будет означать только одно: в премьер-лиге разрешено наносить удары локтями в голову.

«Зенит»

Пока «Краснодар» перестраивался, «Зенит» продолжал гнуть свою линию. И догнул. Неудачная игра Синицына, отыгранный Гранквист, блокировавший Кержакова, Дзюба на подборе… «Зенит» использовал единственную грубую ошибку в обороне «быков». И наказав за нее, тут же выключился, посчитав дело сделанным. Казус с Кришито объясняется потерей концентрации. Точно не внезапной утратой техники. Забей «Зенит» не на 86-й минуте, а где-нибудь на 70-х, победу раньше времени никто бы не праздновал.

Но матч проиграл не Кришито. А Луческу. Ведь это Луческу выпустил Лодыгина. То ли тут агентское лобби, то ли прихоть самого высокого начальства. Другого объяснения тому, что тренер ставит на игру даже не среднего, а откровенно слабого вратаря, у меня нет. Это Луческу убрал с поля Жиркова. В первом голе Измайлову, которого Шалимов перевел вперед, противостоял в том числе вышедший вместо Жиркова Чернов. И второй гол начался с фланговой подачи. И это Луческу, наконец, ответственен за дисциплину.

Шалимов же, которого в последнее время критикуют, оказался на высоте. Случайно или нет, но все его ходы сработали. Развязка вышла под стать новому стадиону. Один раз увидишь – и уже не забудешь. «Быки» включились в чемпионскую гонку. Их жизнь налаживается. А у «Зенита», если судить по последним матчам, проблемы есть. И всегда были. Только раньше их считали незначительными – результат-то был. Но вот на фоне усталости проявились болячки, притих Жулиано – и команда уже совсем не впечатляет.

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Матч

Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0)

Голы

Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба

Предупреждения:

Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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