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Месть двум бывшим. Почему Окриашвили особенно важен победный супергол «Зениту»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Месть двум бывшим. Почему Окриашвили особенно важен победный супергол «Зениту»
Источник: ФК «Краснодар»

У грузинского полузащитника «Краснодара» Торнике Окриашвили особые отношения и с «Зенитом», и с Мирчей Луческу. Теперь он разом ответил и клубу, и тренеру.

Окриашвили был на сборе с «Зенитом», но не подписал контракт

Торнике Окриашвили в 17 лет выходил в основе грузинского клуба «Гагра», который, как ни странно, находится в Тбилиси. А в 2010-м отправился на сбор в австрийский Китцбюэль с «Зенитом».

Там грузин тренировался под руководством Лучано Спаллетти в компании с Александром Кержаковым, Романом Широковым, Александром Анковым и когда-то регулярно выходившим на поле Виктором Файзулиным. В биографии Торнике есть даже 33 минуты за «Зенит»: он заменил Константина Зырянова в товарищеской игре против грузинского «Зестафони», которая закончилась со счетом 0:0.

– Окриашвили – молодой футболист, которому еще предстоит окрепнуть физически. Хотя техническая оснащенность у него, конечно, хорошая. Пока его можно рассматривать на перспективу, – такие впечатления от игрока были у тренера «Зенита» Николая Воробьева.

Торнике Окриашвили играет за «Зенит» в товарищеском матче против «Зестафони»
Торнике Окриашвили играет за «Зенит» в товарищеском матче против «Зестафони»Источник: ФК «Зенит»

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Луческу не дал Окриашвили шанса в «Шахтере»

Однако вместо того, чтобы пропасть в зенитовской молодежке, Торнике прямо со сбора отправился в аренду в «Шахтер», права на футболиста по-прежнему принадлежали «Гагре». Бессменным тренером донецкого клуба, разумеется, был Мирча Луческу. Полгода в молодежке – и постоянный контракт у Окриашвили в кармане. Только вот шанса румын грузину не дал. Два сезона молодой игрок набирался опыта в «Ильичевце»: Торнике провел 57 матчей и забил четыре гола.

– Мне очень хотелось бы получить шанс и доказать Луческу, что я могу усилить команду, могу на равных конкурировать на любой позиции, кроме вратарской. Если мне дадут такой шанс, я это докажу. Моя мечта – играть в донецком «Шахтере», выиграть Лигу чемпионов! – воодушевленно говорил Окриашвили в 2014 году после окончания аренды в «Ильичевце». Надежды не сбылись: Торнике отправили на полгода в одесский «Черноморец».


Окриашвили после подписания контракта с «Шахтером»

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Окриашвили перешел в «Краснодар» вместо «Марселя»

После того, как мечта сыграть в «Шахтере» так и не стала реальностью, Окриашвили отправился в Европу. Еще до того, как он переехал на Украину, им интересовался бельгийский «Андерлехт». В 2014-м он уехал в Бельгию – но в «Генк». Полтора года, 34 матча, два гола – этот период карьеры грузина за десять секунд. В самом начале бельгийского этапа была еще сомнительная история с вождением в нетрезвом виде, за которое футболиста оштрафовали в клубе.

2016 год запомнится Окриашвили недолгой арендой в Турции, где он провел 12 игр за «Эскишехиспор», а также неожиданным переходом в «Краснодар». 24-летний грузин вообще должен был перейти в «Марсель», но там сменился президент, который сделку отменил. Тогда и возник вариант с «Краснодаром».

– Я согласился сразу, поскольку много хорошего об этом клубе слышал от своих земляков: Амисулашвили, Марцваладзе, Ревишвили. Саша Амисулашвили мне так прямо и сказал: «Тебе повезло, даже и не раздумывай!», – рассказывал Окриашвили в интервью пресс-службе краснодарцев.

Резюме

Пока Торнике – не игрок основы «Краснодара», а гол в ворота «Зенита» стал для него первым за два месяца. Но главное – что Окриашвили забил «Зениту» – команду, в которой мог оказаться шесть лет назад. И лишил очков Луческу – тренера, который так и не дал ему шанса воплотить донецкую мечту. Наверняка этот суперудар ножницами, выведший команду на третье место – идеальный первый гол за «Краснодар», который только можно было придумать.

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