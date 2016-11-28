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«Россия не подозревает о своих возможностях»

Дмитрий Гирин, Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Россия не подозревает о своих возможностях»
Источник: «Советский спорт»

В редакции «Советского спорта» побывал знаменитый в прошлом нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста, который представил главный приз Кубка конфедераций, который будущим летом пройдет в России.

Во встрече также приняли участие экс-капитан сборной России Алексей Смертин и главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин. Но большая часть вопросов журналистов и гостей была адресована Баптисте, который дважды выигрывал Кубок конфедераций – в 2005 и 2009 годах.

Источник: «Советский спорт»

Что скажете о своей новой роли посла турнира?
– Мне было очень приятно проехаться по всем городам, где пройдут матчи Кубка конфедераций – Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Сочи. Я с большим удовольствием рассказываю об этом турнире. Очень жаль, что сборная Бразилии не примет в нем участия. Однако от нашего континента будет отличный, сильный представитель – команда Чили. Уверен, нас ждет захватывающее соревнование. Думаю, болельщики будут заполнять стадионы, как это было четыре года назад в Бразилии.

Кто, на ваш взгляд, является фаворитом турнира?
– Считаю, что это, в первую очередь, сборная Португалии, которая находится в великолепной форме. Конечно, не стоит забывать про Криштиану Роналду, который еще не завоевывал этого трофея. Для него будет отличная мотивация.

Также хочу отметить команду Германии, которая прекрасно подготовлена. Сборная России играет дома и еще не подозревает о своих возможностях. Имею в виду поддержку болельщиков, благодаря которой команда Станислава Черчесова может обрести дополнительные силы. Это сильно мотивирует футболистов.

Источник: «Советский спорт»

– Соглашусь с Жулио. Действительно, играть в родных стенах – это что-то особенное, это сильно мотивирует. А сборную России на домашних турнирах мы еще не видели – добавил Смертин.

Чем вам памятен Кубок конфедераций?
– Это очень напряженный и насыщенный турнир. Мне довелось участвовать в нем три раза, и дважды его выигрывал.

Жулио, у вас была яркая карьера, вы выступали за «Реал», «Рому», «Арсенал». Вас чаще узнают как двукратного победителя Кубка конфедераций или как экс-игрока, например, мадридского «Реала»?
– Конечно, как бывшего футболиста «Реала». Но все же больше всего меня знают благодаря выступлениям за сборную Бразилии. Это то, что принесло мне славу. Время, проведенное в национальной команде, – самое яркое в моей карьере.

Вы когда-нибудь играли на снегу?
– Да. Когда я был игроком «Севильи», мы проводили матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (26 ноября 2004 года, в групповом турнире Кубка УЕФА – прим. ред.). Помню, как было холодно. Особенно мне запомнились снегоуборочные машины, которые занимались расчисткой поля. Очень хорошо помню эту игру, ведь я забил гол.

А после окончания официальной части Жулио Баптиста и Смертин сыграли партию в настольный футбол. Победа осталась за бразильцем. «Россия против Бразилии, все логично», – воскликнул ничуть не расстроенный поражением Смертин.

Источник: «Советский спорт»

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