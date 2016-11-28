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Валерий Каменский: Наказать Назарова жестче мы не можем

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Назаров
Андрей НазаровИсточник: «Советский спорт»

Председатель СДК Валерий Каменский прокомментировал дисквалификации, наложенные на тренеров Андрея Назарова и Петериса Скудру.

Напомним, что в субботу главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров и наставник «Торпедо» Петерис Скудра были удалены со скамейке в первом периоде своих матчей за споры с решениями главных арбитров встречи.

Сегодня СДК рассмотрел оба эпизода и выписал тренерам дополнительную дисквалификацию. Назарову – на три матча, а Скудре – на два.

Оба тренера были наказаны по статье регламента «Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды».

Достаточно ли это суровый вердикт?

- Что касается Назарова, то наказание не просто суровое, а максимально суровое, - объясняет Валерий Каменский. – По регламенту за оскорбление судей мы можем наказывать тренеров команд дисквалификацией до трех матчей. Ну и плюс денежный штраф. Так что Андрей получил по максимуму.

- Наверняка многие скажут, что три матча – не так уж и много. Тем более, что и Назаров и Скудра не в первый раз срываются во время поединков. В том числе и на судей. В этом виде нарушения они, так сказать, рецидивисты. Может ли это в будущем привести к ужесточению наказания?
- СДК не имеет права самовольно менять регламент. Чтобы ужесточить наказание за повторяющиеся нарушения необходимо внести поправку в наши хоккейные законы. А для этого за нее должны высказаться руководители клубов на Совете директоров КХЛ. Иначе – никак. Чтобы тренер не вытворял во время поединка, по закону он получит максимум три матча дисквалификации.

- Даже если совершит что-то совсем из ряда вон? К примеру, кинется в драку на арбитра, нанесет ему серьезную травму?
- Я думаю, если это будет совсем уж экстренный случай, то в дело вмешается руководство КХЛ. Но СДК опять же самовольничать не будет. Мы накладываем наказание в рамках закона.

- Тогда последний вопрос: почему Назарова дисквалифицировали на три матча, а Скудру на два? Ведь они идут не просто по одной статье. У них и споры с рефери, и сами эпизоды на площадке, после которых возникли эти споры, очень похожи.
- СДК решил, что они все же провинились в разной мере… Есть небольшой нюанс, который не хотелось бы озвучивать.

…Как удалось выяснить корреспонденту «Советского спорта», Назаров получил более жесткое наказание за то, что его матерные слова в адрес арбитра были хорошо слышны в прямом эфире. Речь же Скудры осталась за кадром. И по свидетельству арбитров, работавших на матча была не столь «эмоциональной».

Дополнительные дисквалификации после заседания СДК также получили:

- защитник «Торпедо» Максим Осипов – один матч
- нападающий «Нефтехимика» Эдуард Гимбатов – один матч
- нападающий «Нефтехимика» Никита Квартальнов – два матча
- защитник московского «Динамо» Яков Рылов – два матча

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