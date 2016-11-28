«Играл с Жорже Рибейру. Он все вспоминал, как «Спартаку» победный гол забил»

«Советский спорт» поговорил с 20-летним нападающим «Авеша» Владиславом Дрогуновым.

Дрогунов – один из воспитанников Академии имени Юрия Коноплева. Нападающий пробовал свои силы в «молодежках» «Динамо» и «Рубина», стабильно заиграл в клубе второй лиги «Псков-747», а в 2015 году уехал покорять Португалию. Дрогунов подписал контракт с амбициозной командой сегунды «Авешем». В этом году клуб претендует на выход в примейру. И Владислав надеется, что ему дадут шанс проявить себя на самом высоком уровне.

«Получил травму на первой тренировке»

- Почему вы выбрали Португалию?

- Португалия – футбольная страна, климат позволяет заниматься футболом целый год, это важно молодому игроку. Мы вместе с агентом приехали посмотреть игру «Спортинга», потом увидели «Брагу». Тогда там еще Крицюк играл. Помню, после сэйвов Крицюка все газеты говорили о том, как он спасал команду.

- Уехать играть в Европу в 18 лет – это такая мечта была?

- Всегда хотел попробовать себя за границей. И не раздумывая поехал в Португалию.

После просмотра, что состоялся в ноябре 2014-го, «Авеш» подписал с Дрогуновым контракт на два года. Но дебют в сегунде пришлось отложить, на первой же тренировке Влад получил травму.

- На первой тренировке была двусторонняя игра, я забил гол, отдал голевую передачу. А потом…трещина пятой плюсневой кости, ходил в гипсе 21 день, в итоге вылетел на три месяца. В тот день был проливной дождь, тренировались на синтетике, так и получил травму.

Влад вернулся в строй еще до завершения сезона, сыграл в одном из матчей.

- Я вышел на замену в игре с «Тонделой», минут на 35. А после завершения сезона сменилось руководство. Акции клуба приобрели китайские бизнесмены. Сразу определили цели на ближайшие два сезона - выход в примейру. Поэтому всех молодых игроков отдали по арендам.

- Своих привезли?

- Сейчас в каждом клубе сегунды заиграно минимум по два китайских футболиста. Таково соглашение между футбольными федерациями стран. К тому же китайские компании – спонсоры двух португальских дивизионов.

- Но в состав китайцев не тянут?

- Нет, все больше возрастных, опытных футболистов подписывают. «Авеш» строит новую базу, поля, руководство уже в этом сезоне хочет выйти в примейру («Авеш» одержал 7 побед подряд и занимает 2 место в сегунде – Прим.ред.).

Вот так Дрогунов вместе с остальной молодежью отправился в аренду. Сезон он отыграл в «Тирсенсе», команде из города по соседству. В 20 матчах забил гол и отдал 7 голевых передач. После вернулся в «Авеш».

И недавно клуб продлил контракт с российским нападающим еще на два сезона.

«Во второй лиге прогрессировал»

- В России не было возможности или желания остаться?

- Я отыграл полтора сезона во второй лиге, в команде «Псков-747». Там можно играть, я прогрессировал. Как раз переехал из молодежной команды «Рубина», попробовал себя во взрослом футболе. Да, играют жестко, захочешь обыграть троих-четверых, может тебе и «прилетит». Вторая лига – это более силовой футбол, борьба вверху, стыки. Но мне нравилось, первое время втягивался. А потом подумали вместе с родителями, и решили, почему бы не попытать счастья в Португалии.

- Вы были в Академии имени Юрия Коноплева, «молодежке» «Рубина» и «Пскове-747». Где лучше?

- Конечно, в Академии! Пять лет там провел, это незабываемые ощущения. С 12 лет жил далеко от дома. Но условия там очень хорошие. База новая, поля. Если хочешь поработать индивидуально, выходи, тренируйся, когда хочешь.

- Что было в «Рубине» в 2013 году?

- Когда я приехал, «молодежку» тренировал испанец. И из нашего выпускного года он забрал к себе в команду двух или четырех футболистов. В том числе и меня. Но вскоре поменялось руководство, Бердыева сняли, все изменилось. Стали делать ставку на своих, местных футболистов. Приехал, потренировался, и подумал: «А чего я в дубле?» Тогда получил предложения из «Пскова» и еще двух команд второй лиги. Решил, попробую себя во взрослом футболе.

«Рибейру еще по-русски говорит»

- Расскажите, что увидели, когда приехали в «Авеш»?

- Техничный, динамичный футбол. Сразу вспомнил наших голландских тренеров из Академии и их требования.

- Как встретили игроки? Есть ли дедовщина, как в России?

- Все по спортивному принципу, с первых же тренировок пытался показать себя, понять, как играет «Авеш». Было нелегко: новые люди, культура, язык.

- Вы застали в команде Жорже Рибейру?

- Да. Он по-русски еще хорошо говорит! Ну как хорошо, помнит название блюд: курица, картошка. Первое время Жорже очень помогал, потому что я ничего не понимал по-португальски. Тут тяжело без языка, мало кто по-английски говорит.

- То есть Рибейру у вас переводчиком был?

- Ну, просто подсказывал.

- Про «Динамо» говорили?

- Да он вспоминал, что забил победный гол «Спартаку». Этот момент у Рибейру остался в памяти. Еще говорил, очень холодно в России, зима была невыносимой для него. Рассказывал, что надевал по трое штанов, кофт, чтобы пойти на тренировку.

«Квартиры 200-300 евро в месяц, это не Москва»

- Российский игрок в Португалии, во втором дивизионе, для самих португальцев – это экзотика?

- Они мне все говорят, что хотят играть в России, знают, что зарплаты хорошие. Но боятся, что очень холодно. Я им иногда показываю, как в Сибири, что там минус 30. Они просто в ужасе от таких температур.

- В финансовом плане в «Авеше» лучше, чем в «Пскове»?

- Лучше. Но здесь нет премиальных, ни за победу, ни по окончании сезона.

- Жилье клуб снимает?

- Клуб помогает и мой агент. Квартиры достаточно дешевые, 200-300 евро в месяц, не то что в Москве. Вообще все неместные игроки живут в гостинице при клубе. Но по четверо в комнате я с 15 лет живу, уже хватило. Поэтому снимаю квартиру в Авеше. Раньше питались в ресторане, а сейчас клуб открыл свое кафе для игроков прямо на базе.

- Зе Луиш рассказывал, что когда он играл в «Жил Висенте», зарплата была такой маленькой, что питался он бесплатно в тех кафе, что сотрудничали с клубом.

- Да-да. У нас что-то подобное. Кафе при базе работает все дни, кроме воскресенья. Тут уже либо сам себе готовь, либо иди в любой ресторан. Да и еда от российской отличается.

- Сложно было привыкнуть?

- Нормально, но блюда однообразные. Картошка фри, рис. За два года мне поднадоело. Супы есть, но они овощные, как пюре. Но я нашел украинский магазин в Порту. Там все есть!

- Часто заезжаете?

- Не очень, ехать нужно минут 30 на поезде.

«У Роналду самый скромный дом»

- У вас есть фото на фоне дома Криштиану Роналду. Специально искали, где он живет?

- Это было в Фару, на юге страны. Ездил туда, чтобы решить вопросы по визе. У меня там знакомый переводчик. И вот он говорит: «Давай на виллу Роналду посмотрим». Ну мы приехали, посмотрели. Район хороший, там все дома такие.

Но у Роналду, говорят, самый скромный. По соседству виллы Мадонны, Тома Круза и Флойда Мейвезера.

- Криштиану - ваш кумир? Или за пару лет в Португалии какой-то еще футболист понравился?

- Кумир – Андрей Аршавин. А Роналду – гордость португальского футбола. Его многим тут ставят в пример. Я стал свидетелем прогресса Ренату Саншеша, парень за два года проделал путь из «Бенфики» Б в «Баварию». Так что передо мной живой пример роста молодого игрока.

«Каждую игру людей на скорой вывозят»

- Сейчас вы играете за «Авеш» Б. Что это за уровень?

- Я тренируюсь с основным составом, но если не попадаю в заявку в первую команду, играю за команду Б.

- Слышала, в какой-то из низших лиг играет команда из Порту, вроде бы состоящая ультрас одноименного клуба. И вот они ломают соперников, судьи никак не реагируют, к ним все боятся ездить. Они не в вашем дивизионе случайно?

- Да! Мы в той же зоне играем. Но есть две группы. Команда из Порту пока не с нами. Знаю, что к ним на выезды почти никто не едет. «Авеш» пока с этой командой не сталкивался. Но скоро, возможно, придется, если они выйдут из группы. Я посмотрел видео с матчей, там жестко! Каждую игру людей на скорой помощи вывозят. И судьи многое им позволяют. Мне кажется, арбитры их просто боятся. Мафия какая-то! Не знаю, играют ли за команду только ультрас «Порту», но смотрел заявку, там почти все старше 30 лет.

«Просят привезти матрешек»

- Расскажите, чем отличаются португальские тренеры от российских? Не считаете, что европейцы более открыты для индивидуальных бесед?

- Португальские тренеры более эмоциональны, стараются донести до каждого игрока свои мысли. Мой первый тренер в «Авеше» просил обязательно к нему обращаться с вопросами по игре, по тренировкам. Тут специалисты не закрепощены, в отличие от российских, на них нет давления.

- Сколько народу приходит на матчи? Стадион ведь тысяч девять вмещает.

- Много болельщиков, особенно если играем с соседями. А вот из Лиссабона приезжают поменьше, долго ехать, часа три-четыре. Тут, кстати, всех игроков в городе знают.

- Болельщики на улицах приветствуют?

- Да, подходят, здороваются, спрашивают как дела. Все дружелюбные, говорят, вот наш русский, Дрогунов!

- Прямо по фамилии?

- Да, Влад они выговорить не могут.

- В команде что-то просят привезти из России? Вот Стаса Крицюка просили о водке.

- Матрешки хотят! А больше ничего не просят. А так пожалуйста, мне не жалко.

- О возвращении в Россию пока не думали?

- Перед отъездом поставил себе цель – если возвращаться в Россию, то только в клуб премьер-лиги. Но об этом пока рано говорить. Должен добиться успехов в «Авеше». Если клуб выйдет в примейру, будет шанс проявить свои лучшие качества, попасть в заявку на следующий сезон. Уровень европейского футбола высок, но родину нельзя забывать.