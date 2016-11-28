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При чем тут драка? Дзюба должен извиниться перед игроками «Зенита»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» напоминает о том, чем Артем Дзюба провинился вчера перед своим клубом. И это вовсе не драка в раздевалке.

Вопрос дня – подрались ли игроки «Зенита» в раздевалке? Бил или нет форвард Артем Дзюба голкипера Юрия Лодыгина (почему-то многие уверены, что если били, то именно вратаря)? И разнимал ли ввязавшихся в потасовку товарищей Александр Кокорин?

«Зенит» и сам Дзюба факт драки уже опровергли. «Разве вы видите ее следы лице?» - опрометчиво спросил Артем прессу? И после этого прямо хочется попросить, чтобы он предъявил к осмотру остальные части тела – кулаки, ребра и главное ноги!

Ведь футболистам в виду своей профессиональной деятельности в драке куда сподручней действовать ногами и головой (вспоминаем «кивок» француза Зинедина Зидана в ответ на слова итальянца Марко Матерации на чемпионате мира-2006).

Тому же понятно, что если уж бить футболиста, то опять же по самой главной и дорогой части его тела – по ногам!

Хотелось бы также, чтобы осмотру подвергся не только Дзюба, но и Лодыгин.

Но отложим в сторону шутки и домыслы. Скорее всего, никакой драки между игроками «Зенита» в раздевалке не было. А вот перепалка и стычка иметь место могла. Потому что все команда была раздосадована поражением в дополнительное время.

Тот факт, что гол Торнике Окриашвили забил шикарнейший гол, питерцев, конечно, не успокаивал. Тем более что Лодыгин в момент удара действительно слегка потерял ворота, так как слишком далеко из них вышел во время затянувшейся атаки «Краснодара». А вернуться назад почему-то не поспешил.

Так вот совсем не важно, что там было у Дзюбы с Лодыгиным за закрытыми дверями раздевалки.

Потому что перед этим Артем недвусмысленно выказал свое отношение к кому-то, виновному во втором пропущенном мяче. Может, к вратарю. А может, и ко все игрокам, сражавшимся в тот момент в штрафной «Зенита».

После второго гола в ворота своей команды Дзюба сделал очень неприличный жест. Всем прекрасно понятный и унижающий мужское достоинство своих партнеров. Я подчеркиваю: не спортивное, не человеческое, а именно мужское.

И вот за этот хамский жест Дзюба должен перед «Зенитом» извиниться. Мне так представляется.

Драка в раздевалке может вспыхнуть спонтанно. А вот оскорбительный жест на камеру… Артем наверняка знал, что матч снимают. Что он в этом поединке - одна из главных звезд. И что он железно попадет в объектив.

Мало того, что Дзюба этим жестом оскорбил однополчан. Он еще и как бы отгородился от неудачи. Вроде как это не меня, это вас поимели. А я, мол, вот что про это думаю. И показал – что именно.

Или Артем имел в виду что-то другое?

Что ж, пусть объяснит. С удовольствием послушаем.

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