«Карлсен выберет позицию без риска, с гарантированной ничьей»

Действующий чемпион России, тренер женской сборной, гроссмейстер Александр Рязанцев – о тактике в решающей, 12-й партии матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

- Перед матчем вряд ли кто полагал, что 12-я партия может стать решающей. Что посоветуете Сергею Карякину в этой ситуации, у которого к тому же черные фигуры?

- Надо просто играть в шахматы, действовать по позиции, - считает Александр Рязанцев. – И если появится возможность – сыграть на перехват инициативы. И ни в коем случае не зажиматься. Не исключаю того, что матч сегодня ночью может закончиться. Победит тот, кто совершит меньше ошибок и у кого нервная система окажется более крепкой.

- На счет нервной системы и игры по позиции полностью согласен. Но когда на кону шахматная корона, а международный мастер Николай Попов совершенно правильно сказал, что титул чемпиона мира не измерить деньгами. А Сергей опыт таких матчей только в эти дни приобретает.

- Чтобы выйти на матч, Сергей прошел жесткий отбор. Вспомните Кубок мира, когда он шел (–2) и отыгрался. На турнире претендентов была такая же стрессовая ситуация, когда в последней партии с Каруаной возникла позиция, где ему надо было играть на победу. И он нашел жертву ладьи. А на кону в этой партии стоял матч на первенство мира. Поэтому Сергей знает, что делать. Надеюсь, он сегодня просто будет играть в шахматы, без излишнего волнения. Понятно, конечно, насколько это возможно в такой партии.

- Как будет играть Карлсен – не станет лезть на рожон, выберет надежную позицию?

- Думаю, он попытается получить позицию с маленьким перевесом, чтобы оказывать давление на соперника. То есть, позицию без риска - чтобы у него в кармане было два результата. Поэтому Сергею нельзя играть пассивно. Но на большой риск Магнус вряд ли пойдет. Но если он пойдет вперед, у Сергея появятся шансы, надо этим попытаться воспользоваться.

- То есть, Карлсен будет стремиться к такой позиции, чтобы ничья была гарантирована?

- Да, это будет позиция с легким давлением, но без большого риска, чтобы всегда можно было свернуть в ничейную гавань.

- Если тай-брейк? Оба - чемпионы мира по быстрым шахматам. Карлсен двукратный чемпион мира по блицу. На что может Карякин рассчитывать на тай-брейке? Или силы примерно равны?

- Вначале все-таки надо подождать, как завершится «классическая» часть матча. А тай-брейк, это не отдельный турнир, а продолжение матча. Здесь своя специфика. Пока про тай-брейк не имеет смысла говорить. Давайте дождемся результата 12-й партии. Она наверняка станет самой напряженной в матче. Будем за ее ходом внимательно наблюдать.

В Нью-Йорке продолжается матч на первенство мира между чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным. Сегодня в 22.00 по московскому времени начнется 12-я партия, последняя из классических, положенных по регламенту. Счет пока равный - 5,5:5,5. Если партия завершится вничью, 30 ноября чемпион определится на тай-брейке.