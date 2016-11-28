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От Денисова до Дзюбы. Вспоминаем скандальные истории в «Зените»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Денисов
Игорь ДенисовИсточник: «Советский спорт»

После матча «Краснодар» – «Зенит» появилась информация о конфликте между Артемом Дзюбой Юрием Лодыгиным. «Советский спорт» вспоминает, какие еще скандальные истории произошли в команде из Санкт-Петербурга.

Денисов VS Руководство «Зенита» 

Дата: 22 сентября 2012 года

Перед матчем 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» полузащитник Игорь Денисов отказался выходить на поле. По словам российского игрока, в руководстве питерской команды должны были серьезнее относиться к вопросу заработных плат.

«В данном случае деньги никакой принципиальной роли не играют. Важнее совсем другое. Правильное устройство команды. И уважение к своим, российским игрокам, на которых «Зенит» всегда держался», – заявил Денисов.

В конечном итоге российский полузащитник был отправлен в дубль. Денисов вернулся в основу питерской команды спустя месяц и принес извинения клубу.

Спаллетти VS Широков 

Дата: 28 ноября 2012 года

Перед игрой с московским «Спартаком» главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти заявил, что накануне присутствовал на дне рождения форварда Александра Кержакова. Специалист отметил, что на мероприятии также были Игорь Денисов, Владимир Быстров и Роман Широков.

После этого Широков на своей странице в Twitter оставил следующую запись: «В шапке-невидимке?». Таким образом, Роман уличил Спаллетти во лжи.

Отметим, что за два дня перед этим итальянский наставник раскритиковал Кержакова, Денисова и Широкова, который игру с ЦСКА провел на скамейке запасных.

Халк VS Спаллетти 

Дата: 4 декабря 2012 года

Бразильский нападающий «Зенита» Халк остался недоволен решением Лучано Спаллетти заменить его в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом».

Игрок отказался пожать руку итальянскому специалисту, бурно возмущался, сидя на скамейке, а после матча заявил следующее: «Если клуб не найдет выход из ситуации с тренером, я могу уйти в январе. Сейчас все возможно».

Позже Халк взял свои слова обратно: «Я погорячился и не должен был так поступать», – сказал нападающий «Зенита».

Широков VS Халк 

Дата: 14 марта 2013 года

После проигранного матча в 1/8 финала Лиги Европы швейцарскому «Базелю» Роман Широков остался недоволен желанием Халка пробить пенальти.

В той игре, которая состоялась в Санкт-Петербурге, Широков не сумел реализовать одиннадцатиметровый. «Зенит» обыграл «Базель» (1:0), но дальше прошли гости, поскольку в первой встрече команда Спаллетти уступила со счетом 0:2.

«Пенальти в «Зените» предписано бить только мне и Кержакову. Сейчас была моя очередь. Халку не надо подходить и сбивать людей. Ему надо своими делами заниматься – бить по «девяткам» и приносить победы», – сказал Широков журналистам.

Данни & Широков VS Спаллетти 

Дата: 12 мая 2013 года

В матче 28-го тура чемпионата России с «Ростовом» Лучано Спаллетти принял решение заменить Романа Широкова и Мигеля Данни. Российский игрок остался недоволен и не пожал руку наставнику питерской команды.

«Широков был рассержен и недоволен заменой. Тогда как, с моей точки зрения, он должен был быть недоволен своей игрой», – рассказал Спаллетти после матча.

Также произошел конфликт из-за капитанской повязки. Уходя с поля, Широков положил ее на газон, а после матча прокомментировал это так:

– Что произошло с капитанской повязкой, когда вы покидали поле? Вы же вроде передали ее Бухарову...
– Мало того, что он боится ответственности, так еще и повязку побоялся взять, – сказал Широков.

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