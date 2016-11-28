Разговор с Уильямс и о Шараповой, помощь Трампа. Как готовят турнир в Петербурге
Гендиректор
Spb Ladies Trophy-2017
Александр Медведев за два месяца до начала турнира рассказал, как идет работа
по приглашению звезд: теннисных и хоккейных.
Об участии Хингис
Мартина
Хингис – действующая чемпионка петербургского турнира в парном разряде. Правда,
защитить титул тем же тандемом у нее не выйдет.
– Хингис будет играть в паре на нашем турнире. Правда,
пока не знаем, с кем: их пара с Санией Мирзой распалась. Но, думаем, она найдет
с кем сыграть, чтобы защитить титул.
– В
Рио-де-Жанейро в отношении российских спортсменов, которые уже отбыли срок
дисквалификацию за допинг, была развернута целая негативная кампания. Почему
директорат турнира приглашает на Spb Ladies Trophy и выплачивает стартовые Мартине Хингис, которая, при всем
уважении, приостанавливала карьеру в результате громкого скандала, связанного с
употреблением запрещенных препаратов? – вдруг один
из журналистов бросается в атаку на Хингис и оргкомитет.
– Я эту историю знаю не только из газет, и хочу вас проинформировать: доказательств сознательного использования того самого вещества – нет. Каким образом субстанция попала в организм, непонятно, – Медведев защищает одну из своих топ-участниц. – Она дисквалификацию отбыла, и сколько времени прошло после этого. Мартина представляет яркий пример ответственного отношения к делу: к болельщикам, к теннису. Нечего искать соринку в ее глазу.
О выставочном матче Шараповой
Мария Шарапова сможет вернуться в WTA-тур только в конце апреля 2017-го. Петербургский
турнир пройдет на первой неделе февраля. Однако у организаторов есть идея
каким-то образом привлечь Марию: например, на неофициальный матч.
– Мы ведем консультации
с теми, кто имеет право решать, – обнадеживает Александр Иванович. – Но не хочу
забегать вперед. Если возможность появится, и у Марии будет желание предстать
перед петербургской публикой, мы этим шансом воспользуемся.
О приглашении одной из сестер Уильямс
Александр Медведев
проанонсировал выступление одной из сестер Уильямс на Spb Ladies Trophy-2017 в
интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» еще полтора месяца назад. Тогда он имя сестры не
назвал.
– Переговоры продолжаются. Мяч футбольный и теннисный – на их стороне, –
многозначительно и метафорично поясняет Медведев.
– Уточните, о какой из сестер идет речь?
– Пока ни о какой, – с улыбкой уходит от конкретики гендиректор турнира.
О выступлении действующих чемпионки и финалистки
В
финале турнира-2016 играли опытная итальянка Роберта Винчи и молодая швейцарка
Белинда Бенчич. Скорее всего обе снова выступят в Петербурге.
– Мы ведем беседы, Винчи хочет приехать, собирается
играть у нас. Всегда приятно видеть на турнире действующую победительницу.
Кроме того, надеюсь, и финалистка Бенчич приедет. Им в прошлом году в
Петербурге понравилось, – уточняет Александр Иванович.
О российских теннисистках
Наших
игроков было на Spb Ladies Trophy-2016 достаточно, не хватало только нынешней
первой ракетки страны – Светланы Кузнецовой. На новом турнире сыграет и она.
– Кузнецова, Веснина, Макарова, Павлюченкова, Касаткина – все будут! – объявляет Медведев. – Несмотря на то, что произошли изменения в календаре, что турнир пройдет впритык к Australian Open, мы уверены, что он будет не хуже, а может и лучше, чем в прошлом году. Доказательства этому: две нероссийские спортсменки из топ-10 – Доминика Цибулкова и Симона Халеп.
«Бабских посиделок не устраиваем». Кузнецова – о критике Шараповой и Петербурге
О теннисном турнире с участием хоккейных звезд
Организация,
которая проводит теннисные турниры в Петербурге, называется «Формула
Теннис-Хоккей» – поэтому между двумя этими видами спорта связь очень тесна. Во
время мужского SpbOpen-2016
игры с участием хоккеистов были закрытыми, но с анонсированным теперь составом
участников на них вполне можно и билеты продавать.
– В рамках соревнований пройдет турнир «Формула ТХ»,
в котором будут играть хоккеисты и теннисисты. Нам, видимо, придется ввести
квалификационный турнир, – то ли шутит Александр Иванович, то ли действительно
собирается внедрить новый формат. – Например, уже дали согласие Алексей
Ковалев, Владимир Малахов, которые специально приедут из Соединенных Штатов. Будет
Алексей Яшин, Андрей Коваленко, Павел Буре. Максим Сушинский спросил, почему
его не позвали - придется проверить, соответствует ли он уровню турнира (смеется). Все теннисисты тоже дали
согласие остаться на этот турнир, независимо от исхода.
Об Итоговом турнире WTA в Петербурге
Сверхидею перевезти в Петербург женский Итоговый турнир озвучили давно. Работа
в этом направлении продолжается, и суперфинал сезона к Петербургу приближается.
– Общая обстановка положительная, а с учетом
результата выборов в США могут появиться дополнительные факторы – после
вступления Трампа в должность, – Медведев связывает на первый взгляд
неочевидные факты. – Мы ожидаем, что международные и двусторонние отношения
станут развиваться положительно, не будет никаких политических барьеров для
проведения Итогового турнира здесь.
– А эти барьеры были раньше?
– Объективно говоря, когда в совете четыре североамериканца и три европейца... Надеюсь, теперь это не будет влиять.