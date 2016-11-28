Разговор с Уильямс и о Шараповой, помощь Трампа. Как готовят турнир в Петербурге

Гендиректор Spb Ladies Trophy-2017 Александр Медведев за два месяца до начала турнира рассказал, как идет работа по приглашению звезд: теннисных и хоккейных.

Об участии Хингис

Мартина Хингис – действующая чемпионка петербургского турнира в парном разряде. Правда, защитить титул тем же тандемом у нее не выйдет.

– Хингис будет играть в паре на нашем турнире. Правда, пока не знаем, с кем: их пара с Санией Мирзой распалась. Но, думаем, она найдет с кем сыграть, чтобы защитить титул.

– В Рио-де-Жанейро в отношении российских спортсменов, которые уже отбыли срок дисквалификацию за допинг, была развернута целая негативная кампания. Почему директорат турнира приглашает на Spb Ladies Trophy и выплачивает стартовые Мартине Хингис, которая, при всем уважении, приостанавливала карьеру в результате громкого скандала, связанного с употреблением запрещенных препаратов? – вдруг один из журналистов бросается в атаку на Хингис и оргкомитет.

– Я эту историю знаю не только из газет, и хочу вас проинформировать: доказательств сознательного использования того самого вещества – нет. Каким образом субстанция попала в организм, непонятно, – Медведев защищает одну из своих топ-участниц. – Она дисквалификацию отбыла, и сколько времени прошло после этого. Мартина представляет яркий пример ответственного отношения к делу: к болельщикам, к теннису. Нечего искать соринку в ее глазу.

О выставочном матче Шараповой

Мария Шарапова сможет вернуться в WTA-тур только в конце апреля 2017-го. Петербургский турнир пройдет на первой неделе февраля. Однако у организаторов есть идея каким-то образом привлечь Марию: например, на неофициальный матч.

– Мы ведем консультации с теми, кто имеет право решать, – обнадеживает Александр Иванович. – Но не хочу забегать вперед. Если возможность появится, и у Марии будет желание предстать перед петербургской публикой, мы этим шансом воспользуемся.

О приглашении одной из сестер Уильямс

Александр Медведев проанонсировал выступление одной из сестер Уильямс на Spb Ladies Trophy-2017 в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» еще полтора месяца назад. Тогда он имя сестры не назвал.

– Переговоры продолжаются. Мяч футбольный и теннисный – на их стороне, – многозначительно и метафорично поясняет Медведев.

– Уточните, о какой из сестер идет речь?

– Пока ни о какой, – с улыбкой уходит от конкретики гендиректор турнира.

О выступлении действующих чемпионки и финалистки

В финале турнира-2016 играли опытная итальянка Роберта Винчи и молодая швейцарка Белинда Бенчич. Скорее всего обе снова выступят в Петербурге.

– Мы ведем беседы, Винчи хочет приехать, собирается играть у нас. Всегда приятно видеть на турнире действующую победительницу. Кроме того, надеюсь, и финалистка Бенчич приедет. Им в прошлом году в Петербурге понравилось, – уточняет Александр Иванович.

О российских теннисистках

Наших игроков было на Spb Ladies Trophy-2016 достаточно, не хватало только нынешней первой ракетки страны – Светланы Кузнецовой. На новом турнире сыграет и она.

– Кузнецова, Веснина, Макарова, Павлюченкова, Касаткина – все будут! – объявляет Медведев. – Несмотря на то, что произошли изменения в календаре, что турнир пройдет впритык к Australian Open, мы уверены, что он будет не хуже, а может и лучше, чем в прошлом году. Доказательства этому: две нероссийские спортсменки из топ-10 – Доминика Цибулкова и Симона Халеп.

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О теннисном турнире с участием хоккейных звезд

Организация, которая проводит теннисные турниры в Петербурге, называется «Формула Теннис-Хоккей» – поэтому между двумя этими видами спорта связь очень тесна. Во время мужского SpbOpen-2016 игры с участием хоккеистов были закрытыми, но с анонсированным теперь составом участников на них вполне можно и билеты продавать.

– В рамках соревнований пройдет турнир «Формула ТХ», в котором будут играть хоккеисты и теннисисты. Нам, видимо, придется ввести квалификационный турнир, – то ли шутит Александр Иванович, то ли действительно собирается внедрить новый формат. – Например, уже дали согласие Алексей Ковалев, Владимир Малахов, которые специально приедут из Соединенных Штатов. Будет Алексей Яшин, Андрей Коваленко, Павел Буре. Максим Сушинский спросил, почему его не позвали - придется проверить, соответствует ли он уровню турнира (смеется). Все теннисисты тоже дали согласие остаться на этот турнир, независимо от исхода.

Об Итоговом турнире WTA в Петербурге

Сверхидею перевезти в Петербург женский Итоговый турнир озвучили давно. Работа в этом направлении продолжается, и суперфинал сезона к Петербургу приближается.

– Общая обстановка положительная, а с учетом результата выборов в США могут появиться дополнительные факторы – после вступления Трампа в должность, – Медведев связывает на первый взгляд неочевидные факты. – Мы ожидаем, что международные и двусторонние отношения станут развиваться положительно, не будет никаких политических барьеров для проведения Итогового турнира здесь.

– А эти барьеры были раньше?

– Объективно говоря, когда в совете четыре североамериканца и три европейца... Надеюсь, теперь это не будет влиять.