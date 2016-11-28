«Бабских посиделок не устраиваем». Кузнецова – о критике Шараповой и Петербурге

Первая ракетка России Светлана Кузнецова – о подруге Мыскиной, которую она раньше подкалывала, и желании сыграть в новом сезоне еще лучше.



«Никогда на прессу не озвучу, почему Олимпиада не мой турнир»

– Тяжело ли было играть последний «Кубок Кремля» практически на заказ?

– Это не был турнир на заказ. Старалась отбросить все мысли о том, что это может повлиять на попадание на Итоговый турнир. На это вообще не рассчитывала – просто так получилось.

– Чем вы можете объяснить свою вторую, а может и третью-четвертую молодость в теннисе?

– Я не рассчитываю на молодость или старость. Считаю, что есть спады и взлеты. Надо стремиться, чтобы последних было больше. Рассчитываю, что нынешний продлится как можно дольше. Надеюсь в следующем сезоне сыграть еще лучше.

– Ставите какие-то конкретные цели?

– Не люблю этого: набрать столько-то очков в рейтинге, оказаться в нем на такой-то позиции. Зато сейчас понимаю, что этот сезон был отличным. Буквально вчера на тренировке говорили об этом с Настей Мыскиной. Вспоминали 2006 год, когда смеялись и мечтали о поездке на турнир первой восьмерки. Но слова имеют материальную силу. В итоге они и довели нас до первой восьмерки. Но не могу сказать что это – моя главная цель.

– Тогда какая цель – главная?

– Постоянно совершенствоваться. Когда играю хорошо, могу победить любого.

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– Известно, что вы с Мыскиной подруги. Тяжело, когда именно подруга – твой капитан в Кубке Федерации и возлагает на тебя большие надежды?

– Сложно, потому что подруге сложно отказать (смеется). А вообще участвовать в Кубке Федерации и играть личные турниры тоже сложно. Как могу, сокращаю их, чтобы больше сконцентрироваться на высоких очках и результатах. Кстати, когда мы с Анастасией играли в одно время – не дружили. Я ее постоянно подкладывала. И сейчас спрашиваю: «Чем я тебе не нравилась, что не так делала, почему ты со мной не общалась?» Но видимо, когда бьешься за самые высокие позиции в рейтинге, очень сложно друг с другом общаться.

– Что вам в итоге сейчас Настя ответила на ваши вопросы?

– Она все отрицает (смеется).

– Вы знаете ответ на вопрос, почему Олимпиада – не ваш турнир?

– Да, но на прессу наверняка никогда его не озвучу.

– До 2020 года думаете продлить карьеру?

– Сомневаюсь.

– О будущем вне тенниса уже задумываетесь?

– Моделью точно не буду, потому что мне нравятся другие вещи. Очень хочу помогать теннису в Петербурге. Мне кажется, тут у нас такой маленький провальчик образовался. Стоит подкреплять интерес к теннису у молодежи и детей.

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– Вы как-то сказали, что в Москве тренироваться комфортнее.

– Имела в виду перелеты. Мы с отцом много спорим на эту тему. Он говорит: тут же у тебя все есть: корт, гостиница, все рядом. Отвечаю: «Пап, дело не в этом». Спарринг-партнеров и в Москве сейчас найти непросто. А кого я найду в Петербурге? Не возить же всех каждый раз из-за границы. Из Москвы же лечу прямым рейсом на все турниры, кроме Австралии. А теперь скажите, сколько пересадок потребуется в ту же Австралию из Питера?



– Каким должен быть ваш спарринг-партнер, чтобы он полностью вас устраивал?

– Симпатичным (смеется). На самом деле он должен быть физически сильным. У меня было мало партнеров, которые были сильнее меня. Люблю много двигаться на тренировках. И еще он должен уметь играть в разных стилях.

– Во время St.Petersburg Ladies Trophy не придется разрываться между кортом и представительскими функциями?

– Знаете, если я дошла до такого уровня, то уже умею различать, когда где и на чем надо сконцентрироваться. У меня есть четкие приоритеты, и я их хорошо понимаю. Что дома буду играть – сложный момент. Я с детства не играла в Питере. Мне потребовалось очень много лет, чтобы найти себя, чтобы успешно играть на «Кубке Кремля». Удалось выиграть два подряд, хотя раньше от себя такого не ожидала. Чувствую, что выхожу на другой психологический уровень. Очень важно на нем сконцентрироваться.

– В плане календаря St Petersburg Ladies Trophy вам удобен?

– Все будет зависеть от выступления на Australian Open. Но сделаю все, чтобы выступить удачно в родном городе.

– Помните, когда в последний раз играли в Петербурге?

– Не помню. Мне было лет 12-13. А я сейчас уже не помню, что было в прошлом году.

– Раньше вы говорили, что первые круги вам проходить даже сложнее, чем полуфиналы и финалы. Сейчас такая проблема осталась?

– Это не только от меня зависит. Сетки очень сложные, Уровень тенниса вырос колоссально. Болельщикам стало интереснее. Когда мне было лет девятнадцать, в первых кругах турниров Большого шлема я выигрывала сеты со счетом 6:2, 6:3, максимум 6:4. Сейчас попадаются очень серьезные соперницы. У девочек из топ-30, -40, -50 приличный уровень тенниса. Есть ли ты выиграл много матчей, если у тебя есть уверенность, проходить первые круги легче, но никогда нельзя расслабляться.

– История с Марией Шараповой расколола теннисный мир. Как вы относитесь к резким высказываниям в ее адрес от иностранных коллег?

– Мы не встречаемся вечером за столом и не устраиваем бабские посиделки, чтобы узнавать, кто как к этому относится. Сильнее всего критиковала Цибулкова, ее высказывания я вообще не поняла. Мое мнение по поводу Маши: да, ошибся человек. Теперь она получила свой срок дисквалификации. Вот и все.

– Хорошо, что она вернется?

– Конечно хорошо! Это огромный плюс для всего тенниса. У Марии столько поклонников, она дарит столько радости всем. Но не мне, конечно (смеется).

«Папа был с нами на отдыхе три дня, а потом сказал «Так отдыхать – грех» и уехал»

– Вы впервые провели отпуск с родителями. Уже вошли в такой возраст, когда приятно побыть с мамой и папой?

– Мне всегда было приятно побыть с ними. В этот раз я впервые в жизни уговорила папу поехать со мной на отдых. Это далось нелегко. Даже не думала, что он согласится. Звала маму и подумала, надо бы и отца пригласить. Он обычно говорит: «Отпуск – это не для людей, а для лодырей, а я всегда работаю». Впервые в жизни у него было три дня отдыха. Человеку больше 75 лет. В конце концов, он сказал, «Так отдыхать – грех» и уехал. Так закончился наш совместных отдых. Но было очень круто! Мы ведь редко видимся. В нашей семье у всех спортивные цели, поэтому так получается.

– Советы отца и матери, великих спортсменов и тренеров из другого вида спорта, полезны вам как профессионалу?

– В меня болтики закручивали с детства. Они уже засели настолько глубоко... Каждый день должен быть с тренажерным залом, нагрузкой. Приоритет спорту. Это было уже в молоке матери.

– Мама была требовательной в плане контроля, когда уехала с вами в Испанию?

– Мама очень импульсивно относится ко всему. Мне сложно, когда она сильно переживает. Не могу, когда мать нервничает. Но она с одной стороны требовательная, а с другой – у нее материнское сердце. Иногда уговаривает: «Ну ты поешь, пожалуйста, поешь побольше».

– Когда отросли волосы, которые вы отстригли прямо на корте в Сингапуре?

– А они и не отросли. Я просто подровняла прическу.