За хоккей и музей – всего 500 рублей!

Фото: parklegends.ru

В понедельник днем в Парке легенд журналистам показали открытый каток с лучшим в Москве льдом. На экскурсии побывал корреспондент «Советского спорта».

На улице промозгло и слякотно. Территорию Парка легенд утюжили комбайны для уборки снега. Впрочем, снег почти весь растаял, превратившись в лужи. Они везде – перед входом в Музей отечественного хоккея и на бетонной плите возводимой рядом коробки, окруженной трибунами.

Рабочие были заняты ответственным делом – аккуратно монтировали заградительное стекло за воротами. 7 декабря здесь будет «город-сад». А именно – открытый каток с лучшим, как обещают организаторы, льдом в столице.

Это гарантировали генеральный директор «ВТБ Ледового дворца» и одновременно куратор открытой арены Никита Бажанов, а также руководитель ледовой службы Дмитрий Уланов.

- Главное для хоккеистов – качество льда, - рассказал Бажанов. - Наш открытый каток аналогов в Москве не имеет, в России, правда, есть пара вариантов, но мы первые, кто заливает боевую плиту с выведенными хладоносителями, все управление процессом ведется с арены, где установлены серьезные холодильные машины. Так что гаранитуем качество льда до апреля.

7 декабря состоится открытие катка, окруженного трибунами на 2300 мест для обычных зрителей и 200 для VIP-болельщиков. В случае надобности, для нужд КХЛ и ВХЛ увеличим вместимость до 5,5-6 тысяч.

Уже готовы две мачты освещения на 2,5 тысяч люкс, что позволяет производить качественную телевизионную картинку, звуковые кластеры, покрывающие все пространство арены, судейская система для определения взятия ворот, табло – на фасаде арены, что очень удобно.

- Коробка – 30 на 60 метров, высота остекления 180 см , вморожены разметка и подледная реклама, - продолжил рассказа Уланов. – Для заливки используем комбайны «Олимпия». Если повалит снег, то рядом трактор.

- А если нагрянет оттепель «+5», как было в декабря 2006-го на Красной Площади?

- Если в воздухе «+5», то удержим на поверхности льда «-5». Если будет солнце, то ситуация осложниться, но мы все равно справимся.

Потом Уланов подробно рассказал о специально подготовленной воде для заливки льда.

- Мне говорили, что такого льда, как у нас, не видели нигде, - без ложной скромности подытожил главный ледовар Парка легенд.

А руководитель отдела проведения мероприятий Парка Легенл Елена Лимперт рассказала, что ждет простых любителей спорта на новом катке в ближайшие дни.

- Кончено, организуем массовое катание, этот каток построен не для одних профессионалов. Вы можете с улицы прийти, взять в аренду форму и получить урок начального хоккейного мастерства или сыграть матч – это 2-3 дня в неделю. Плюс Ночная хоккейная лига откроет территорию для всех желающих.

Наш лед хвалили еще в прошлом году – говорили, что он будто из молока альпийских коров. Мы откроем теплые раздевалки, туалеты, прокат – клюшки, шайбы, экипировка.

Покупаешь за 300 рублей билет на каток – получаешь бесплатно билет в Музей хоккея. Территория вокруг будет украшена и оборудована точками питания.

Час хоккея плюс билет в Музей славы стоит 500 рублей, если берете напрокат коньки – 550. Специально к 70-летию отечевтсенного хоккея.

Единственное, надо учесть, что в понедельник у нас выходной. В другие дни двери открыты с 11 до 23 часов.

С 9 по 11 декабря новый каток опробуют ветераны, которые поспорят за «Кубок Легенд» - турнир четырех прославленных команд Москвы, ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов». 14 января наш каток примет «Зимнюю классику» - матч на открытом воздухе команд Высшей лиги.

22 декабря – особый день в хоккейном календаре, день рождения этой замечательной игры. К нему приурочен фестиваль «Студеный лед», который увенчает матч чемпионата КХЛ «Спартак» - «Локомотив».