«У тебя ### во рту!» Как КХЛ срубит рейтинг на Назарове. Мнение Павла Лысенкова

Обозреватель «Советского спорта» предлагает не наказывать Андрея Назарова, а сделать с ним реалити-шоу.

Смотрите, что получается.

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров трехэтажным матом покрывает арбитра и за это получает дисквалификацию на три матча, а также денежный штраф.





Председатель СДК Валерий Каменский говорит, что у них есть правило 551б («Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды»), по которому Назарову и так дали максималку. Чтобы наказать грубияна жестче, надо менять регламент. Но пока КХЛ в этом направлении ничего не делает.

Хотя если представить, что в НХЛ какой-нибудь тренер «Коламбуса» Джон Торторелла скажет во время матча в лицо судье «У тебя хрен во рту, иди на хрен отсюда», да еще слова улетят в прямой эфир – это будет грандиозный скандал.

Я могу вспомнить навскидку, как игрок «Далласа» Шон Эвери в раздевалке при журналистах сказал, что защитник «Калгари» Дион Фанеф встречается со «sloppy seconds» - с второсортной девушкой, с которой раньше гулял он.

Не во время матча. Не в прямом эфире. Просто это улетело в газеты.

И что? Какой еще регламент? Комиссар НХЛ Гари Бэттман моментально дисквалифицировал Эвери на шесть матчей за «публичные комментарии, не связанные с хоккеем». Генеральный менеджер «Далласа» сразу же выгнал Эвери из команды. Игрок дважды был выставлен на драфт отказов, пока его зачем-то не забрал «Рейнджерс».

Вот у нас в России нельзя представить, что после матерщины Назарова сразу бы выступил Дмитрий Чернышенко, который влепил бы тренеру бессрочную дисквалификацию за «нанесение ущерба имиджу лиги», а руководство «Нефтехимика» расторгло бы с ним контракт.

Это никому не нужно. Тем более в глазах многих болельщиков Назаров – герой, который баламутит размеренный ход регулярного чемпионата. Да и журналисты довольны, потому что Андрей Викторович своими выходками приносит им трафик, а значит – деньги.

Поэтому вот что я предлагаю КХЛ. Хоккей – это ведь разновидность шоу-бизнеса, так? А кто у нас самая популярная звезда? Правильно, Шнур. Он ведь даже передачи на «Матч ТВ» ведет, где его мат запикивают.

«Да трындец просто, обалдеть можно, собачка-тетя, от этой мутотени!» - примерно так, после цензуры, выглядит простая цитата Шнура. И у нас народ матом не ругается, а на нем разговаривает. С полувзгляда все понимаем!

Так вот Андрей Викторович – крепим к нему микрофон и разрешаем делать все, что он считает нужным. Ну, только болельщиков клюшкой не бить – они все-таки зрители.

Создаем реалити-шоу «Назаров» и пускаем по хоккейным понедельникам на «Матч ТВ». Все! У хоккея будет такой сногсшибательный рейтинг, что мы задвинем даже шахматы с биатлоном, не говоря о футбольном «Спартаке».

Какие еще три матча дисквалификации, собачка-тетя? Эту песню не задушишь – не убьешь! Рубите рейтинг, собачка-тетя, на Назарове, пока у вас есть такой персонаж!

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