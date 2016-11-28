Рекорд «Мерседеса», провал «Феррари». Итоги сезона в «Формуле-1»

Самый долгий чемпионат мира завершен – позади 21 «Гран-при», чемпион известен – Нико Росберг. Настало время оценить – насколько успешно нынешний сезон сложился для остальных участников.

MERCEDES

Место в Кубке конструкторов: 1 (765 очков)

Нико РОСБЕРГ (Германия)

Место в чемпионате мира: 1 (385)

Льюис ХЭМИЛТОН (Великобритания)

Место в чемпионате мира: 2 (380)

«Мерседес» выдал очередной феноменальный сезон – лучший в истории команды даже на фоне предыдущих двух лет (хотя, казалось бы – куда уж лучше?!). За 21 гонку Росберг и Хэмилтон проиграли только две, оформив на двоих 19 побед (на одну больше у Льюиса). И это – рекорд «Формулы-1»! Могли и больше, если бы в Испании не выбили друг друга, а в Малайзии у британца не сгорел мотор, спаливший, заодно, и его шансы на титул (правда, справедливости ради заметим – успех в Монако им полностью подарил «Ред Булл»). Следить за тем, как одна команда выступает в собственной лиге, закрытой для остальных соперников, конечно, всем порядком надоело. Склоки и конфликты между пилотами «конюшни» едва ли сделали сезон по-настоящему интересным. Определение судьбы титула в последней гонке – это хорошо, но яркой борьбы не вышло даже в Абу-Даби (несмотря на все попытки Хэмилтона оттормозить напарника и подставить его под Феттеля с Ферстаппеном). Короче, мы заждались перемен. Хочется верить, что изменение регламента как-то повлияет на расклад сил. И в будущем году «Мерседес» если не покинет список фаворитов, то по крайней мере перестанет быть в нем единственным.

Оценка за сезон: Отлично.

RED BULL

Место в Кубке конструкторов: 2 (468)

Даниэль РИККИАРДО (Австралия)

Место в чемпионате мира: 3 (256)

Макс ФЕРСТАППЕН (Голландия)

Место в чемпионате мира: 5 (204)

После тяжелого прошлого сезона, «Ред Булл» сделал серьезный шаг вперед. Во многом – благодаря прогрессу в работе двигателя – мотористы «Рено» постарались на славу. В итоге Ферстаппен и Риккиардо по разу отняли у «Мерседеса» победы в «Гран-при» - Макс стал лучшим в Барселоне, Дэн – на «Сепанге». Ставка на юного голландца сыграла – как бы нам не было обидно за Квята. Вчерашний школьник прямо сейчас – самый обсуждаемый и популярный гонщик пелотона, который в равной степени привлекает внимание болельщиков и прессы как ярким выступлением на этапах (тот же успех в Испании или прорыв на подиум в Бразилии чего стоят!), так и скандальным, подчеркнуто конфликтным поведением на трассе и вне ее. Тем интереснее будет за ним следить, когда «Быки» окончательно вернуться в борьбу за титул. Судя по всему, этот момент не за горами.

Оценка за сезон: Хорошо (с учетом ошибки в Монте-Карло и нашей обиды за Квята).

FERRARI

Место в Кубке конструкторов: 3 (398)

Себастьян ФЕТТЕЛЬ (Германия)

Место в чемпионате мира: 4 (212)

Кими РАЙККОНЕН (Финляндия)

Место в чемпионате мира: 6 (186)

Год можно назвать провальным для «Феррари» - Скудерия определенно сделала шаг назад. Как в плане положения в общем зачете, так и в общем целом. Приятно было лишь следить за Райкконеном – Кими набрал отличную форму, «сделал» Феттеля в квалификациях (11:10) и лишь за счет более частых проблем с техникой не смог набрать больше очков, чем напарник. В свою очередь, Себ слишком часто ошибался и слишком часто же искал виновных в этом где-то на стороне. На того парня, который выиграл четыре титула подряд еще недавно, он, прямо скажем, больше не похож. Прогресса в работе двигателя достичь не удалось, шасси тоже вышло неидеальное… Если в прошлом году «Феррари» хотя бы изредка бросали вызов «Мерседесу», то теперь стали регулярно уступать и «Ред Буллу». От команды с таким бюджетом, историей и армией фанатов всегда ждут большего! Но кризис в Маранелло, похоже, затянулся. И никакие перемены в руководстве как команды, так и всей компании пока не помогают выйти на прежний, чемпионский уровень.

Оценка за сезон: Средне.

FORCE INDIA

Место в Кубке конструкторов: 4 (173)

Серхио ПЕРЕС (Мексика)

Место в чемпионате мира: 7 (101)

Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ (Германия)

Место в чемпионате мира: 9 (72)

В начале года показалось, что «Форс Индию» ждет неминуемый провал. Финансовые проблемы грозили подкосить детище Виджая Мальи вслед за его рухнувшей бизнес-империей. Но команда выплыла. А пакет обновлений, подготовленный к «Гран-при Испании», оказался настолько удачным, что Перес и Хюлькенберг стали регулярно претендовать на подиум! Причем чем дальше, тем очевиднее становился прогресс команды, особенно на фоне «Уильямса». Попадание в четверку лучших в Кубке конструкторов – более, чем достойная награда (это не говоря о деньгах, которые теперь положены «Индийской силы» по Договору согласия)! Может, зря все же Квят отказался от предложения заменить Нико Хюлькенберга в будущем сезоне?

Оценка за сезон: Отлично.

WILLIAMS

Место в Кубке конструкторов: 5 (138)

Валттери БОТТАС (Финляндия)

Место в чемпионате мира: 8 (85)

Фелипе МАССА (Бразилия)

Место в чемпионате мира: 11 (53)

«Уильямс» качает вверх-вниз, словно лодку в шторм. Пару лет назад команда вроде бы была на дне. Смена регламента и моторы «Мерседеса» разом вернули ее в тройку лучших! Боттас и Масса стали завсегдатаями подиумов… Но теперь все снова пошло вниз. Причем, бледно смотрелись как машина, так и гонщики. Фелипе явно утратил мотивацию в последний год карьеры, но ведь и Валттери откровенно сдал! Еще недавно его прочили на замену Кими в «Феррари», а теперь только и обсуждают остановившийся прогресс безусловно яркого пилота. Технический штаб в Гроуве тоже не справился с задачей – если в начале года новое шасси еще худо-бедно позволяло претендовать на хорошие очки, то как только конкуренты подтянулись, все стало совсем плохо. По крайней мере, борьба «Форс Индии» проиграна в одну калитку. А там и «Макларен» бодро догоняет! Впрочем, если вспомнить, что бюджет «Уильямса» в разы меньше, чем у заводских «конюшен», 5-е место в абсолюте – все же, не провал.

Оценка за сезон: Средне.

MCLAREN

Место в Кубке конструкторов: 6 (76)

Фернандо АЛОНСО (Испания)

Место в чемпионате мира: 10 (54)

Дженсон БАТТОН (Великобритания)

Место в чемпионате мира: 15 (21)

Стоффель ВАНДОРН (Бельгия)

Место в чемпионате мира: 20 (1)

Мотористы «Хонды» не просто так едят свой хлеб – упреков в том, что их детище подходит только GP2 мы от Алонсо больше не слышали. После тяжелого прошлого года «Макларен» сделал важный шаг вперед. Да, Дженсону Баттону явно не хватало драйва, да и проблемы сыпались на англичанина чаще обычного, зато Фернандо с его сверхмотивацией сумел войти в десятку лучших! О подиумах и, тем более, победах пока говорить сложно, но в Уокинге держат в уме будущий сезон – и перемены в техрегламенте, к которым они давно готовятся. Насколько успешно – узнаем весной, но пока прогресс команды впечатляет.

Оценка за сезон: Хорошо

TORO ROSSO

Место в Кубке конструкторов: 7 (63)

Карлос САЙНС (Испания)

Место в чемпионате мира: 12 (46)

Даниил КВЯТ (Россия)

Место в чемпионате мира: 14 (25)

Болид STR11 вышел провальным. В нем плохо все – и прошлогодний мотор «Феррари», который никак не улучшался в течение сезона (в отличие от прочих конкурентов). И само шасси, сколь медленное, столь и ненадежное. На этом фоне Сайнс выжал все, что мог – когда ситуация складывалась удачно, испанец заезжал в хорошие очки. Квяту было сложнее – его подкосило и понижение из «Ред Булла», и просто лавина неудач в виде тактических ошибок боссов «конюшни» и регулярных мелких поломок. Хочется верить, что с возвращением к движкам «Рено» дело наладится. Да и в Фаэнце наверняка сделали выводы и постараются подготовить болид получше. Сезон-2017 станет последним и для Даниила, и для Карлоса в этой команде. Но вот куда они смогут пойти – зависит только от их результатов.

Оценка за сезон: Плохо.

HAAS

Место в Кубке конструкторов: 8 (29)

Роман ГРОЖАН (Франция)

Место в чемпионате мира: 13 (29)

Эстебан ГУТТЬЕРЕС (Мексика)

Место в чемпионате мира: 21 (0)

«Хаас» достойно дебютировал в «Формуле-1» - за первые две гонки Роман Грожан набрал 18 очков! Правда, за следующие 19 – всего 9. Недостаток опыта, технической базы, финансовых возможностей сказался на работе по доводке болида. «Феррари», конечно, чем-то помогала, но несильно. Впрочем, это было ожидаемо. Как и провал Гуттьереса, который не смог набрать очков – в итоге мексиканца не спасли даже деньги спонсоров. Этот сезон стал для него последним – и в «Хаасе», и, видимо, в «Формуле-1». Если бы вместо Эстебана выступал более крепкий гонщик, американская команда смотрелась бы сильнее. Впрочем, дебютный год и так сложился вполне неплохо – особенно, если мы вспомним, как выступали прежние новички «Формулы-1» в виде «Катерхэма», HRT и Virgin.

Оценка за сезон: Хорошо.

RENAULT

Место в Кубке конструкторов: 9 (8)

Кевин МАГНУССЕН (Дания)

Место в чемпионате мира: 16 (7)

Джолион ПАЛМЕР (Великобритания)

Место в чемпионате мира: 18 (1)

В какой-то момент стало ясно – «Рено» достигли дна. Несколько набранных очков – ничто на фоне постоянных неудач. Порой и Магнуссен, и Палмер не могли обогнать даже «Мэйнор», занимая последние места в квалификациях. Впрочем, команда сразу обозначила – в этом сезоне у них особых целей нет. Возможности «Рено» недооценивать не стоит – в ближайшем будущем они сумеют подняться вверх, поближе к лидерам. А в нынешнем году в Энстоуне больше занимались перестройкой и сбором данных, которые им пригодятся в этом самом будущем.

Оценка за сезон: Плохо

SAUBER

Место в Кубке конструкторов: 10 (2)

Фелипе НАСР (Бразилия)

Место в чемпионате мира: 17 (2)

Маркус ЭРИКСОН (Швеция)

Место в чемпионате мира: 22 (0)

Два очка Фелипе Насра, добытые в Бразилии, спасли команду от позора. Мы помним «Заубер» как крепкого середняка, способного открывать новые таланты – от Кими Райкконена до Фелипе Массы, от Серхио Переса до того же Насра. Но под руководством Мониши Кальтенборн швейцарская «конюшня» скатилась в яму – и в плане финансов, и по результатам. Причем, удастся ли из нее выбраться – большой вопрос.

Оценка за сезон: Ужасно.

MANOR

Место в Кубке конструкторов: 11 (1)

Паскаль ВЕРЛЯЙН (Германия)

Место в чемпионате мира: 19 (1)

Эстебан ОКОН (Франция)

Место в чемпионате мира: 23 (0)

Рио ХАРЬЯНТО (Индонезия)

Место в чемпионате мира: 24 (0)

«Мэйнор», чудом выплыв после банкротства в конце 2014 года (тогда команда еще звалась «Марусей»), постепенно превратился в фарм-клуб «Мерседеса». Что в целом даже хорошо. Со стороны старших партнеров здесь получают и моторы, и техподдержку. А заодно – молодых перспективных гонщиков, явно не обделенных талантом. Рио Харьянто отъездил полсезона за деньги индонезийских спонсоров (и даже простых болельщиков – на поддержку парню собирали всей страной), погоды особо не испортил, а, оставшись без средств, уступил место в кокпите Окону. Который составил на пару с Верляйном отличную пару юных, амбициозных пилотов! В конце концов, даже удалось набрать очко – Паскаль заехал в ТОП-10 в Австрии. Статус такого «фрма-клуба» при патронаже лучшей команды мира – вовсе не худшее, что могло случиться с «Мэйнором». Уж всяко лучше, чем прозябать без денег, не зная, удастся ли купить авиабилеты персоналу на следующий «Гран-при».

Оценка за сезон: Нормально.