Плюс 14 к багажу Аленичева. Итоги первого круга

«Советский спорт» подводит итоги первого круга премьер-лиги-2016/17 и приводит самые любопытные статистические факты.

«Спартак» и другие

Красно-белые выиграли первый круг впервые с 2000-го года. Тогда они взяли «золото». Сейчас идут в шести очках от «Зенита». Показатель «Спартака» – 37 очков – кажется невероятным. При нынешней-то конкуренции и при том что на старте в команде сменился тренер. Больше очков в XXI веке набрал только «Зенит» – 39 в первом круге сезона-2010.

Впечатляет и динамика по сравнению с прошлым сезоном. Год назад, в первом круге, команда Дмитрия Аленичева набрала на 14 очков меньше. Одержала меньше побед – на 5, меньше забила – на 4, больше пропустила – на 11. За весь прошлый сезон «Спартак» провел 11 сухих матчей. Сейчас – уже 10. Про его оборону больше не слагают анекдоты.

Но давайте посмотрим на показатели всех команд. По сравнению с прошлым сезоном лучше первый круг провели «Анжи» (+9 очков), «Уфа» (+9), «Амкар» (+8), «Зенит» (+5), «Рубин» (+4), «Краснодар» (+3) и «Терек» (+2). В минусе – «Крылья Советов» (-4), «Ростов» (-6), ЦСКА (-10) и «Урал» (-11). А худшая динамика у «Локомотива» (-13).

Смолов, Дзюба, Балай

Гонка бомбардиров не сказать что остросюжетная. Претендентов-то много. Да результативность низкая. Лидирует, как и в прошлом сезоне, Федор Смолов – 9 забитых мячей. Хотя этот показатель наверняка был бы выше, не травмируйся нападающий «Краснодара» на два долгих месяца. Совсем рядом со Смоловым Артем Дзюба (8).

Дзюбу и Смолова мы знаем давно. Одним из главных открытий первого круга стал нападающий «Тереке» Беким Балай (8). КПД потрясающий! Каждый третий удар по воротам оборачивается голом. Участвуют в гонке и форвард «Рубина» Жонатас (6), и лидер «Зенита» Виктор Жулиано (6) – тоже новые фигуры в российском чемпионате.

Мода на оборону

Вообще мало стали забивать не только нападающие. Средняя результативность этого сезона – 1,99 гола за матч. И это самая низкая результативность в истории премьер-лиги. Причем планка не просто понизилась на каких-то пару сотых. Она рухнула! В прошлом сезоне было 2,45 гола за матч, в позапрошлом – 2,43, а в сезонах 12/13 и 13/14 – по 2,61.

Объяснений этому несколько. Но главное – мода на оборонительный футбол. Все больше команд практикуют тактику с тремя центральными защитниками. Все больше команд предпочитают играть вторым номером и сушить игру, поведя в счете. И, конечно, продолжает выравниваться уровень клубов. Проходных матчей уже не мало, а вообще нет.

Стадионы не помогают

Нынешний сезон можно охарактеризовать по-разному. Но он точно не является скучным. Однако зрительский интерес продолжает падать. Средняя аудитория одного матча в первом круге составила 11459 человек. Это даже меньше показателя на аналогичной отсечке прошлого сезона (11934). И это еще «Спартак» вытягивает среднюю планку.

Болельщиков не привлекают даже новые стадионы. «Рубин» сыграл три домашних матча на роскошной «Казань Арене». Их средняя посещаемость – 12058 человек. Хотя главным разочарованием стала явка на долгожданной «Арене ЦСКА» – 13280. Вроде бы не Химки… Радует, что хоть на новом стадионе «Краснодара» все благополучно – 21618.

Лучшие команды

«Спартак». Лучший по количеству ударов (в среднем 15), количеству ТТД (981), скорости точных передач (16), выигранным единоборствам внизу (53%), количеству обводок (34), длительности голевых атак (26 секунд) и количеству сухих матчей (10).

«Зенит». Лучший по забитым голам (31), голам с игры (21), владению мячом (59%), количеству острых передач (26) и выигранным единоборствам (53%), в том числе в обороне (58%).

«Краснодар». Лучший по количеству атак (108), количеству и точности передач (572, 87%) и количеству угловых (5,4).

ЦСКА. Лучший по передачам в штрафную площадь соперника (39), выигранным единоборствам в атаке (50%), верховым единоборствам (58%) и подборам мяча (76).

«Ростов». Лучший по голам со стандартов (6, из них 3 – с угловых, 3 – со штрафных).

Лучшие футболисты

Федор Смолов («Краснодар»). Лучший бомбардир – 9 забитых мячей. И самый бьющий игрок – 45 ударов с точностью 50%.

Квинси Промес («Спартак»). Лучший ассистент – 6 голевых передач. Также голландец делит лидерство с Дзюбой по показателю «гол+пас» – по 11 очков.

Лукас Фернандо («Спартак»). Лучший игрок по количеству передач – 973 с точностью 90%. И лучший по подборам мяча – 137.

Олег Иванов («Терек»). Лучший плеймейкер премьер-лиги – 66 ключевых передач с точностью 40%.

Сильвестр Игбун («Уфа»). Лучший в единоборствах – 387, выигранные – 43%. В том числе Игбун – лучший в верховых дуэлях (191, 35%).

Бернард Бериша («Анжи»). Лучший в дриблинге – 154 обводки с эффективностью 53%.

Максим Тишкин («Томь»). Лучший по отборам мяча – 104, удачные – 69%.

Понтус Вернблум (ЦСКА). Лучший по… Вот ни за что не догадаетесь! На нем чаще, чем на любом другом игроке премьер-лиги, нарушают правила – 41.

Виктор Васин («Уфа»). Лучший по подборам и перехватам – 303.