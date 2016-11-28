Зумба-фитнес: 10 уроков для похудения (видео)

Танцуй, радуйся и худей – такова вкратце суть «зумба-фитнеса». Эта танцевальная фитнес-программа совмещает в себе элементы латиноамериканских танцев и хип-хопа, а освоить ее может любой человек.

Как убрать лишний вес и накачать пресс с помощью «зумбы» разбирался «Советский Спорт»

Что такое зумба-фитнес для похудения

Основатель зумбы - хореограф из Колумбии Альберто Перес. Зумба это интенсивная фитнес-программа, в основе которой простые лежат танцевальные движения из румбы, сальсы, бачаты, меренги, хип-хопа и других танцев. Занятия зумбой для похудения проводятся под музыку. Занятие длится в среднем 40-60 минут. Продвинутые зумба-танцоры используют небольшие отягощения, чтобы усложнить нагрузку.

Какой эффект дает зумба-фитнес для похудения

Час интенсивных движений зумбы эффективно сжигает жир, тренирует мышцы ног и спины. Танец также дает нагрузку грудным мышцам, мышцам плеч и рукам. Зумба-фитнес тренирует сердечно-сосудистую систему и повышает вашу выносливость.

Освоить и выполнять движения зумбы для похудения можно дома по видеоурокам для начинающих.

Видеоурок 1: зумба-фитнес для похудения – учим движения зумбы

Доступный видеоурок зумбы для похудения, в котором вам объяснят основы и научат базовым начальным движениям – шагам и скручиваниям.





Видеоурок 2: зумба-фитнес для похудения – усложняем базовые движения

Простой для понимания видеоурок зумбы для похудения. Здесь вас научат связывать движения зумбы одно с другим, сохранять нужный ритм во время тренировки и контролировать себя на предмет ошибок.





Видеоурок 3: зумба-фитнес для похудения – специализация на пресс и ноги

Нагрузку в зумба-фитнесе можно варьировать – увеличивая темп или выделяя отдельные мышечные группы и делая «дни специализации» для них. В этом видеоуроке зумбы-фитнеса для начинающих – все о том, как проработать пресс и бедра во время танца.

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Видеоурок 4: зумба-фитнес для похудения – полная тренировка зумба

Освоили основные движения зумбы и научились их варьировать? Пришло время пройти полный 50-минутный урок. Повторяйте движения за тренером, старайтесь не останавливаться и не делать пауз.





Видеоурок 5: зумба-фитнес для похудения – хип-хоп движения в зумбе

Интенсивный 25-минутный видеоурок зумбы для начинающихс акцентом на движениях хип-хопа. Помимо этого тренер добавит к хип-хопу множество приседаний – так вы проработаете бедра, ягодицы и уберете жир с боков еще эффективнее. Не удивляйтесь, если следующие пару дней садиться и вставать будет трудно.





Видеоурок 6: зумба-фитнес для похудения – зумба с гантелями

Программа «Zumba toning» предполагает увеличение нагрузки стандартной зумбы. Здесь все упражнения выполняются с гантелями весом 1-2,5 кг. Как правильно использовать гантели в зумбе – в этом видеоуроке для начинающих.





Видеоурок 7: зумба фитнес для похудения – зумба для старшего возраста

Зумба подходит для людей всех возрастов. О том, какой темп поддерживать, если вы занялись зумбой, а вам далеко за 40, как выбирать движения и музыку расскажет этот видеоурок.





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Видеоурок 8: зумба фитнес для похудения – зумба для детей

К занятиям зумбой вы можете привлекать своих детей. Если на улице холодно, зумба фитнес сможет заменить им прогулку на спортплощадке.

Движения в этом видеоуроке – адаптированы для детей 3-5 лет. Они просты и похожи на утренную зарядку. Для ребенка зумба-тренировка станет интересной игрой, в то время как вы продолжите сжигать свои калории и худеть





Видеоурок 9: зумба фитнес для похудения – разминка перед зумбой

Этот видеоурок научит вас правильно разминаться перед занятиями зумбы. Здесь много шагов, махов руками и ногами – всего того, что предохранит вас от травм и растяжений. Выполнять этот видеоурок зумбы для начинающих тоже можно под музыку





Видеоурок 10: зумба фитнес для похудения – заминка и стретчинг после тренировки

Каждую тренировку для похудения по методу «зумба фитнес» нужно заканчивать заминкой и растяжкой - она позволит телу быстрее восстановиться после нагрузок. Как делать стретчинг правильно – в этом видеоуроке зумбы для начинающих.





ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О ЗУМБЕ:

- зумба – интенсивный вид тренинга. Чтобы узнать, какая нагрузка подходит именно вам, проконсультируйтесь с врачом. Проверьте свою сердечно-сосудистую систему;

- тренироваться по методу «зумба-фитнес для похудения» нужно в среднем 3 раза в неделю. Дайте телу отдохнуть хотя бы один день между тренировками;

- не пренебрегайте разминкой и заминкой. Разминка – поможет подготовить тело к нагрузкам, а заминка – «успокоит» и расслабит мышцы после тренинга.