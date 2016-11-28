Карлсен и Карякин завершили вничью 12-ю партию. Как это было
Источник: Associated Press
«Советский спорт» вел онлайн трансляцию 12-й партии матча за первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.
В Нью-Йорке продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ между действующим чемпионом Карлсеном и претендентом Карякиным. Вечером в понедельник по московскому времени прошла 12-я партия, последняя из классических, положенных по регламенту. Белыми фигурами играл норвежец.
Ее результат - ничья. Таким образом, счет в матче стал равным – 6,0:6,0. А значит, 30 ноября чемпион определится на тай-брейке.
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