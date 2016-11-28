Что нас ждёт сегодня ночью?

Гроссмейстер Фоминых считает, что оба шахматиста готовятся уже к тай-брейку.



Хорошо известна ситуация в футбольных кубковых матчах, когда последние минуты основного времени матча обе команды не несутся сломя голову вперед, а играют предельно осторожно. Если на табло ничья – лучше перейти в дополнительные 30 минут, и там начинать всё заново. Иначе времени исправить ошибку уже не будет. Гроссмейстер Мария Фоминых считает, что в шахматном матче за мировую корону сейчас именно такая ситуация.



- Думаю, что 12-я партия будет похожа на 11-ю, только с переменой цвета. Оба уже внутренне настроены на тай-брейк. Небольшое давление Карлсен белыми окажет, но сложно что-то прогнозировать. Нарастает усталость у обоих.



- Фаворитом «классической» части матча был норвежец. В быстрых шахматах он уже не такой явный фаворит?

- Он будет фаворитом и там. Посмотрите на рейтинг-лист хотя бы. Но это уже не актуальные разговоры. Сергей показал, что с фаворитом он играет на равных.



- Из 11-ти партий было 10-ть ничейных. Если всё перейдёт в «дополнительное время», можно ли прогнозировать бОльшую результативность?

- Конечно. Чем меньше времени, тем ближе к весёлому футболу.



В случае равного счета в партиях с классическим контролем проводится новая жеребьевка цвета и играются тай-брейки – матчи из 4 партий в быстрые шахматы. Контроль времени 25 минут на всю партию, с 10 секундным добавлением на каждый сделанный ход, начиная с первого. В случае равного счета играются две партии в блиц (контроль – 5 мин на партию с 3 секундным добавлением). В случае равного счета мини - матчи из двух блиц-партий продолжаются (не более 10 блиц-партий). В случае равного счета играет последняя партия («армагеддон»), в которой белым необходима победа.



