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Зачем в ФНЛ трибуны? Или почему футбол в России - летний вид спорта

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зачем в ФНЛ трибуны? Или почему футбол в России - летний вид спорта
Источник: «Советский спорт»

В последнем в этом году туре ФНЛ была зафиксирована антирекордная в сезоне посещаемость - в среднем 878 зрителей на матче. «Советский спорт» проанализировал, как менялась зрительская явка турнира по месяцам, и сделал выводы.

ЗИМА — ВРАГ БОЛЕЛЬЩИКА

Оказалось, что ничего удивительного в этой цифре нет - чем ближе дело было к зиме, тем меньше зрителей ходило на футбол. Чтобы не быть голословными, представим результаты нашего мини-исследования. Первый столбик на фотоиллюстрациях - общее количество зрителей в туре, второй столбик - среднее количество зрителей на одной игре в конкретном месяце.






Выводы:

1. Летний всплеск

Сразу в шести турах общее число зрителей переваливало за отметку в 30 тысяч. При этом ни разу этот показатель не опустился ниже 24 тысяч.

2. Прощальная пора

Отметка в 30 тысяч зрителей не была превзойдена ни разу. Сразу шесть раз на играх тура было меньше 15 тысяч болельщиков. И это при минимуме в 24 тысячи летом.

3. Троекратное снижение

Если сравнить первый игровой месяц - июль - и последний - ноябрь, то выяснится: в первый месяц посещаемость была в 2,6 раза выше!

БЫЛО ПЛОХО, СТАЛО ХУЖЕ

Все идет к тому, что по итогам сезона средняя посещаемость во втором по силе дивизионе российского футбола будет ниже 3 тысяч зрителей за матч. С тех пор как российский футбол перешел на систему «осень-весна», такая явка сенсацией не является. По итогам прошлого сезона она составила 2439 зрителей, позапрошлого - 2721, еще сезоном ранее - 2899. Что интересно, с каждым годом показатель все ниже. На данный момент тенденция подтверждается - средняя посещаемость в текущем розыгрыше составляет 2365 человек.

Самое время сказать, что при проведении турнира в первом дивизионе по схеме «весна-осень» средняя заполняемость арен ни разу в ХХI веке не опустилась ниже 4 тысяч зрителей. Тоже не впечатляющая цифра. Тем печальней, что даже ее ФНЛ удержать не в состоянии.

Когда чемпионат начинался весной, то основная масса игр приходилась на летнюю часть. Это позволяло закончить сезон в первой декаде ноября. Теперь же летом пауза между сезонами составляет полтора месяца, и это ведет к играм в конце ноября. Что такое полтора месяца? Пять-шесть игр. В этом основная разница между системами «весна-осень» и «осень-весна».

Пациент нуждался в оздоровительных мерах, но получил медикаментозный эксперимент. В итоге его состояние не только не улучшили, а усугубили.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Как быть? Выход один - вернуться в ближайшие годы на прежнюю систему соревнований. Зритель уже проголосовал за нее ногами, обозначив именно летом самую высокую явку. Для кого футбол, если не для болельщиков?

При нынешней формуле турнира без летней паузы не обойтись никак. Командам, которых приходят в лигу и обновляются, нужно как-то готовиться к сезону. Часто их скоротечное комплектование приводит к тому, что в начале турнира страдает качество футбола. Как раз в тем месяцы, когда зритель на трибуны еще идет. Это отбивает интерес.

Посмотрите, как начали этот сезон в ФНЛ команды, которые в предыдущий год выступали в другой лиге! Лихорадило всех. Кто-то, как «Химки», со временем пришел в себя, а кто-то, как «Мордовия», нет. При предыдущем формате было иначе - за три зимних месяца команды выстраивали игру на сезон вперед.

Качество футбола… В эпоху, когда телевидение транслирует все ведущие европейские чемпионаты, да еще и некоторые вторые дивизионы, на ФНЛ бывает сложно переключиться. А уж когда большое количество игр проходит поздней осенью, встает вопрос: зачем переключаться? Летом проще: большие турниры для сборных есть не каждый год, европейские чемпионаты начинаются в августе - выбора почти нет.

Ясно, что всех проблем возвращение к истокам не решит. Но, как известно, все большое начинается с малого. Малое в данном случае - руководствоваться логикой. Полтора месяца простоя в теплое время года идет с ней вразрез. Для футболистов в том числе: зимой готовятся, летом готовятся... Играть надо! Особенно молодежи, которая в последнее время не радует. Жирковы и Сычевы низшими лигами, увы, больше не поставляются.

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