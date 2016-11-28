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Шестой прошел. Итоги выступления российских фигуристов на этапах «Гран-при»

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгения Медведева
Евгения МедведеваИсточник: «Советский спорт»

В минувшие выходные в Японии прошел заключительный, шестой этап «Гран-при». Впереди еще финал серии в Марселе, но основные итоги выступления российских фигуристов можно подвести уже сейчас.

ЖЕНЩИНЫ

УСПЕХИ

Четыре представительницы России в финале «Гран-при» в женском одиночном катании (Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова) – это вдвое больше, чем в прошлом году, когда на решающий турнир отобрались только Медведева и Радионова. Россиянки выиграли пять этапов из шести – Медведева стала лучшей в Канаде и Франции, Погорилая в России и Японии, Радионова – в Китае. В общем, статистика подтверждает, что наши девушки – самые сильные в мире, и не будет никакого сюрприза, если в финале весь пьедестал станет российским.

Особенно впечатляет тот факт, что две российские одиночницы — Медведева и Погорилая — начали нынешний сезон так, как будто прошлый и не заканчивался. На многих спортсменов успехи действуют расслабляюще, но к золотой и бронзовой медалисткам последнего мирового первенства это не относится.

ОТКРЫТИЯ

Главное открытие нынешнего сезона — это, конечно, Мария Сотскова. Безусловно, специалистам и болельщикам, следящим за всем фигурным катанием, а не только за основными турнирами, вице-чемпионка мира среди юниоров 2016 года знакома давно. Но ее дебют во взрослой серии «Гран-при», серебро и бронза плюс выход в финал, при нынешней конкуренции отличный результат.

РАЗОЧАРОВАНИЯ

Их почти не было. Но это под этим «почти» кроется крайне удручающее выступление на французском этапе вице-чемпионки мира 2012 года Алены Леоновой. Пять падений в произвольной программе — такое, конечно, бывает, но крайне редко. Впрочем, это совершенно не значит, что Алена на следующем турнире не выступит «на ура». Надо только захотеть — и приложить определенные усилия.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

УСПЕХИ

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев снова в строю — и снова в роли лидеров российских танцев. За последние два года какие только невзгоды их не преследовали — сначала травма и долгое лечение партнера, затем нелепая история с мельдонием у партнерши. Фигуристы признавались, что уже фактически попрощались со спортом — но все-таки не ушли. И как показал московский этап «Гран-при», на котором Боброва и Соловьев одержали убедительную победу с оценками, которые явно обозначают их готовность бороться за мировое лидерство — не зря.

В эту категорию можно также занести выступление на китайском этапе «Гран-при» Александры Степановой и Ивана Букина. Несколько лет подряд этой паре, по сути, отказывали в прогрессе — как бы они ни катались, оценки не росли. И вот наступило долгожданное признание: ученики Александра Свинина и Ирины Жук бьют личные рекорды и являются сейчас главными кандидатами на вторую путевку на чемпионат мира.

ОТКРЫТИЯ

Если не знакомым с фигурным катанием людям задать вопрос — за какую страну выступает пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, то ответы будут наверняка самые разные, кроме правильного. А правильный — Россия. Она — натурализованная француженка, он — наполовину русский, наполовину австралопортугалец, а вместе они весьма перспективный дуэт, который очень ярко проявил себя на московском этапе «Гран-при». И кто знает — может быть, уже в нынешнем сезоне Загорски и Гурейро поборются за место в команде на чемпионате Европы.

РАЗОЧАРОВАНИЯ

Если сформулировать как можно аккуратнее — это отсутствие значительного прогресса в катании и результатах двух дуэтов, о которых в последние два сезона говорили больше всего. Сразу после Олимпиады в Сочи Елена Ильиных и Никита Кацалапов выглядели будущими мировыми лидерами в танцах на льду. После перестановок и по прошествии двух лет ни Кацалапов в паре с Викторией Синициной, ни Ильиных в дуэте с Русланом Жиганшиным по разным объективным и субъективным причинам на такую роль не тянут. Может быть, что-то волшебным образом в ближайшее время и изменится, но интуиция подсказывает, что сейчас основную ставку будут делать не на них.

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ

УСПЕХИ

Новое поколение российского парного катания прогрессирует, и это — основной итог серии «Гран-при». Татьяна Волосожар и Максим Траньков сезон пропускают (партнерша ушла в декретный отпуск), Ксения Столбова еще не восстановилась после травмы, поэтому она и Федор Климов сезон еще не начали, но успехи у россиян есть. Евгения Тарасова и Владимир Морозов освоили четверную подкрутку, и хоть и с нестабильным катанием, но отобрались в серию «Гран-при».

ОТКРЫТИЯ

Опять же, это не новички в фигурном катании, но именно в этом сезоне они приблизились к серьезным высотам. Наталья Забияко и Александр Энберт на московском этапе «Гран-при» стали вторыми, причем после короткой программы вообще лидировали, опережая фаворитов из Германии, Алену Савченко и Брюно Массо. И если бы не один-единственный срыв произвольной программы в Париже, сейчас у России могло бы в финале «Гран-при» быть две пары.

РАЗОЧАРОВАНИЯ

Под эту категорию однозначно не вписывается, пожалуй, никто. Требовать высоких результатов от Юко Кавагути и Александра Смирнова было бы странно — партнерша восстановилась после тяжелейшей травмы, и это уже геройский поступок. Не так быстро, как хотелось бы, но прогрессируют Кристина Астахова и Алексей Рогонов, радуя заодно по традиции интересными программами. Вот распад пары Вера Базарова/Андрей Депутат, конечно, разочаровал — но у него есть свои серьезные причины.

МУЖЧИНЫ

УСПЕХИ

Их, как можно догадаться, немного. В серии «Гран-при» на всех россиян есть только одна бронза Сергея Воронова, и выступление 29-летнего фигуриста в нынешнем сезоне заслуживает большого уважения. Он качественно делает то, что умеет. Да, у Сергея есть потолок, выше которого ему не прыгнуть, и катание мегасовременным назвать трудно, но выжимать максимум из своих возможностей больше не удается сейчас никому из российских фигуристов. Поэтому Воронов на данный момент — единственный однозначный кандидат на путевки на чемпионаты Европы и мира.

ОТКРЫТИЯ

Поскольку про выступления российских фигуристов во взрослом «Гран-при» писать решительно нечего, упомянем достижение четырех молодцов, отобравшихся в финал юниорской серии. Александр Самарин, Роман Савосин и Дмитрий Алиев, которые уже «засветились» на прошлом чемпионате мира среди юниоров, плюс совсем юный Илья Скирда — вот, будем надеяться, те, кто через несколько лет смогут вытащить российское мужское одиночное катание из ямы, а болельщиков - из состояния полного уныния.

РАЗОЧАРОВАНИЯ

Это, безусловно, два спортсмена, выступавшие в прошлом году на чемпионате мира, причем один из них — успешно. Но сейчас в Михаиле Коляде не очень угадывается фигурист, который в Бостоне занял четвертое место. На этапах «Гран-при» петербуржцу вполне было по силам брать медали и отбираться в финал. Но он слишком много ошибался – хотя попытку исполнения четверного лутца все же стоит занести в актив.

Что касается Максима Ковтуна, то трехкратный чемпион России, сменив тренера, так и не избавился от своей ахиллесовой пяты — нестабильности. Потенциально Ковтун и финалист «Гран-при», и призер чемпионата мира, а реально – фигурист, который сидя в «кисс-энд-крае» на китайском этапе, признает: ничего не меняется. И проигрывает не прыгающему четверных Александру Петрову.

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