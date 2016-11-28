Рецидивист. Как Жозе Моуринью воюет с судьями

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был удален со скамейки во время матча 13-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом». И это уже не первый подобный случай в этом сезоне.

«ГРУБЫЕ И ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА»

Удаление случилось во втором тайме. Счет был 1:1. «Манчестер Юнайтед» отчаянно атаковал, чтобы добиться-таки столь нужной победы. В одном из эпизодов полузащитник «МЮ» Погба упал в чужой штрафной в единоборстве с игроком гостей Ноублом. Рефери Джон Мосс показал французу желтую карточку за симуляцию, и это решение вывело Моуринью из себя. Португалец в бешенстве пнул стоящую рядом с ним бутылку с водой, после чего Мосс попросил тренера удалиться на трибуну. Телевизионные повторы, кстати, показали, что никакого контакта между Погба и Ноублом не было, и судья принял правильное решение. Теперь Моуринью, скорее всего, ждут очередные дисквалификация и штраф.

Очередные – потому что это уже не первый подобный случай в этом сезоне. Моуринью потихоньку стал самым настоящим рецидивистом, воюющим с судьями по поводу и без.

Месяц назад, 29 октября, португальца удалили во время матча с «Бернли» (0:0). Тогда в перерыве он в подтрибунном помещении подошел к судившему ту игру Марку Клаттенбургу и выразил неудовольствие по поводу не назначенного в ворота гостей пенальти за якобы имевший место фол Флэнагана на Дармиане. Как потом написал Клаттенбург в протоколе, Моуринью «использовал грубые и оскорбительные слова в адрес официальных лиц матча». Итог – дисквалификация на одну игру и 8 тысяч фунтов штрафа.

Ранее, в середине октября, португалец позволил себе высказать вслух сомнения касательно кандидатуры рефери Энтони Тэйлора, назначенного на матч между «МЮ» и «Ливерпулем». Тот, мол, живет в большом Манчестере, на него будет слишком большое давление, и работать ему будут трудно. Регламент премьер-лиги запрещает тренерам публично комментировать назначение судей. Итог – штраф в 50 тысяч фунтов.

«ЖОЗЕ, ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ!»

Тут можно было бы подумать, что на Моуринью давят неудачные результаты «Манчестер Юнайтед». Действительно, в матче с «Вест Хэмом» преимущество «красных дьяволов» было подавляющим. :8 процентов времени владения мячом, 17 ударов по воротам, а толку – ноль, поскольку просто феноменальную игру выдал вратарь лондонцев Рэндольф. Распсихуешься тут.

Но нет, точно так же Моуринью вел себя и год назад, работая в «Челси». Тогда, кстати, у него тоже случился конфликт в Моссом, и тоже, что удивительно, в матче с «Вест Хэмом». Тогда в перерыве игры португалец ворвался в судейскую и высказал рефери все, что о нем думает с использованием всех доступных идиоматических выражений. «Я попросил его покинуть комнату. Он отказался. Я попросил еще раз. После того, как он отказался снова, я попросил офицера по безопасности «Вест Хэма» вывести мистера Моуринью», - написал в своем рапорте Мосс. Итог – дисквалификация на один матч и штраф в 40 тысяч фунтов. «Вест Хэм», к слову, тогда победил – 2:1.

А за пару недель до того Моуринью был оштрафован на 50 тысяч фунтов за высказывания в адрес арбитра матча с «Саутгемптоном» Роберта Мэдли, который якобы «испугался» дать пенальти в пользу «Челси».

Ну хорошо, в «Челси» год назад тоже было все плохо – команда плелась на 16-м месте, конфликт с рядом ведущих футболистов… Нервы у кого угодно расшатаются.

Однако и в благополучные первые два сезона после возвращения в Англию Моуринью вовсе не вел себя, как пай-мальчик. Начиная с октября 2013 года португалец подвергался наказанию со стороны Футбольной ассоциации восемь раз (это не беря последнее удаление в игре с «Вест Хэмом», по нему решение еще не вынесено), заплатив в общей сложности 199 тысяч фунтов штрафа.

Понятно, что Моуринью всегда был провокатором и за словом в карман не лез. В том числе и за это его и любят. Португалец – непревзойденный мастер того, что в Англии называют «mind games» (дословно – «игры разума», или, если говорить точнее, разные психологические штучки, должные вывести соперника из себя и снять напряжение со своих парней). Но сейчас его поведение все больше напоминает обыкновенную истерику.

Что объяснимо, если учесть, что со времен ухода сэра Алекса Фергюсона «МЮ» никогда не выступал так плохо, как сейчас. Даже при несчастном Дэвиде Мойесе.

«Манчестер Юнайтед» после 13-ти туров чемпионата