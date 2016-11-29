Яблочко от яблони. Какие династии мы знаем в «Формуле-1»?

Нико Росберг повторил успех отца, взяв титул в «Формуле-1». И это только второй случай, когда сын чемпиона сумел подняться на вершину! Впрочем, Нико был не единственным, кто попытался.

«Советский спорт» вспомнил самые яркие гоночные династии, когда отец и сын пробовали силы в королеве автоспорта.

БРЭБХЕМЫ

Джек БРЭБХЕМ (Австралия)

Годы жизни: 1926-2014. Карьера в Ф1: 1955-1970. Чемпион мира (1959, 1965, 1966). 128 «Гран-при». 14 побед

Дэвид БРЭБХЕМ (Австралия)

Родился в 1965 году. Карьера в Ф1: 1991-1994. 30 «Гран-при». 0 побед

Брэбхем-старший был один из самых ярких пилотов поколения. Фамилия в «Формуле-1» почти что культовая. Создав свою команду (и назвав ее, как ни странно, «Брэбхем»), свой третий титул Джек выиграл именно за рулем болида собственной «конюшни». Впоследствии коллектив возглавит Берни Экклстоун – гонщик-неудачник, проехавший всего-то два этапа в чемпионате мира (в 1958 году). Чего добьется Берни в руководстве, мы все знаем. Но сейчас – другая история.

Вообще, Брэбхем-старший вырастил троих сыновей-гонщиков – по стопам отца пошли и Джефф, и Гари, и Дэвид. Но только Дэвид сумел пробиться в «Формулу-1». Правда, больших успехов не добился. В 1990-м его позвали – не удивляйтесь! – в «Брэбхем», но приняв участие в 14 этапах, он 6 раз не смог пройти квалификацию, еще 7 раз сошел, и единственный раз финишировал на далекой 15-й позиции. Сезон-1994 в «Симтеке» сложился немногим лучше, до очков было – как до Луны, о чем-то большем мечтать не приходилось. Так что Дэвид сосредоточился на выступлениях в GT.

АНДРЕТТИ

Марио АНДРЕТТИ (США)

Родился в 1940 году. Карьера в Ф1: 1968-1982. Чемпион мира (1978). 131 «Гран-при». 12 побед

Майкл АНДРЕТТИ (США)

Родился в 1962 году. Карьера в Ф1: 1993. 13 «Гран-при». 0 побед

Фамилия Андретти в Америке – как Шумахер в Европе и в России. Стала нарицательной. И до сих пор значится в списке участников серии Indycar – правда, гоняет там даже не сын, а уже внук Марио - Марко. Американцы никогда не жаловали «Формулу-1», но родившийся в Италии Андретти-старший был куда ближе к ней по духу, чем остальные соотечественники. Поэтому и посвятил большую часть карьеры королевским гонкам. В итоге – стал чемпионом в 1978 году, в составе «Лотуса».

Его сын Майкл долгое время тоже мечтал о первой «Формуле». Но для начала решил попробовать реализовать себя на родине. Не сказать, что все шло быстро, но почти за 10 лет участия в заокеанской серии Андретти-средний все же получил свой титул (стал чемпионом CART-1991). А вскоре получил приглашение сразу в «Макларен»!

Однако переезд в Европу стал ошибкой. Майкл стал объектом для насмешек – пока его партнер Айртон Сенна бился за титул, выигрывая гонки, Андретти регулярно сходил с дистанции из-за ошибок и аварий, всего-то пару раз сумев набрать очки. Терпение Рона Денниса лопнуло быстро – от увольнения американца не спас даже подиум в Италии. Та гонка стала для него последней – место Майкла в болиде занял Мика Хаккинен, а сам Андретти вернулся в Штаты. Теперь не только он, но даже его сын Марко больше не думают о «Формуле-1».

ХИЛЛЫ

Грэм ХИЛЛ (Великобритания)

Годы жизни: 1929-1975. Карьера в Ф1: 1958-1975. Чемпион мира (1962, 1968). 179 «Гран-при». 14 побед

Дэймон ХИЛЛ (Великобритания)

Родился в 1960 году. Карьера в Ф1: 1992-1999. Чемпион мира (1996). 122 «Гран-при». 20 побед

Жизнь двукратного чемпиона мира Грэма Хилла оборвалась не на трассе, а в авиакатастрофе – рухнул управляемый им же самолет. Сыну британца Дэймону в тот момент было всего 15 лет и он больше думал не о гонках, а о рок-н-ролле и работе курьера на мотоцикле. Однако гены взяли свое, и сначала Хилл-младший попробовал силы в мотогонках, а затем переключился на автоспорт. Поздно начав карьеру, Дэймон потратил много времени, чтобы пробиться в «Формулу-1» - свой первый контракт, да и то на должность тест-пилота в «Уильямсе», он подписал только в 31 год! Однако в конце 1992-м взявший титул Найджел Мэнселл покинул команду, и Хилл получил возможность стать напарником самого Сенны. А после гибели Айртона превратился и в лидера «Уильямса». В сезоне-1996 команда была настолько сильна, что за титул спорили лишь два ее пилота. И в напряженной борьбе с собственным партнером, дебютантом «Формулы-1» Жаком Вильневым», Хилл стал чемпионом, повторив успех отца. После чего удивил многих, перейдя в слабый «Эрроуз» (но на большие деньги), затем погонялся в «Джордане» и закончил карьеру в 1999 году, окончательно вернувшись в мир близкого ему рок-н-ролла.

ВИЛЬНЕВЫ

Жиль ВИЛЬНЕВ (Канада)

Годы жизни: 1950-1982. Карьера в Ф1: 1977-1982. 68 «Гран-при». 6 побед

Жак ВИЛЬНЕВ (Канада)

Родился в 1971 году. Карьера в Ф1: 1996-2006. Чемпион мира (1997). 165 «Гран-при». 11 побед

Страшная авария в Зольдере в 1982 году оборвала жизнь одного из самых популярных и ярких пилотов в истории королевских гонок. Чемпионом Жиль так и не стал – просто не успел. Зато успел родить сына, которого назвал в честь младшего брата Жака – тот тоже пробовал силы в «Формуле-1», приняв участие в трех «Гран-при», но ни разу не прошел квалификацию. На момент гибели отца Жаку было всего 11 лет, но годом позже он уже начал карьеру. Как и Майкл Андретти, Жак Вильнев-младший решил для начала сделать себе имя в Северной Америке. Карьера удалась на славу – в 1992-м канадец был признан новичком года в Indycar, в 1995-м выиграл титул, а в 1996-м сел за руль «Уильямса», став партнером Хилла. Сходу победить не удалось, но в 1997-м в острой схватке с Михаэлем Шумахером Жак все же сделал то, что не успел его отец – стал чемпионом. Правда, дальнейшая карьера пошла ни шатко – ни валко. Ввязавшись в авантюру с созданием команды BAR, Вильнев за последующие 8 лет не выиграл ни одной гонки.

РОСБЕРГИ

Кеке РОСБЕРГ (Финляндия)

Родился в 1948 году. Карьера в Ф1: 1978-1986. Чемпион мира (1982). 128 «Гран-при». 5 побед

Нико РОСБЕРГ (Германия)

Родился в 1985 году. Карьера в Ф1: с 2006 года. Чемпион мира (2016). 206 «Гран-при». 23 победы

Нико РОСБЕРГ Источник: Reuters

Кеке Росберг вошел в историю, как единственный пилот, сумевший взять титул, выиграв всего-то одну гонку за сезон – в 1982 году. Да и в целом на счету финна лишь 5 побед за карьеру. Его сын Нико только в нынешнем чемпионате 9 раз становился лучшим в «Гран-при»!

В отличие от Дэймона Хилла, Росберг-младший мечтал о «Формуле-1», с тех пор, как научился держаться на ногах. Нико растили образцовым мальчиком – он ходил в лучшую школу Монте-Карло, говорит на пять языках, женился на подруге детства и всегда оставался примером безупречной репутации. Только вот в чемпионате мира долгое время был в тени более ярких сверстников, вроде Льюиса Хэмилтона или Себастьяна Феттеля. В какой-то момент показалось, что выйти на первые роли ему уже не удастся – особенно после двух побед напарника в чемпионате. Однако Нико все же доказал, что достоин чемпионского титула.

ФЕРСТАППЕНЫ

Йос ФЕРСТАППЕН

Родился в 1972 году. Карьера в Ф1: 1994-2003. 107 «Гран-при». 0 побед

Макс ФЕРСТАППЕН

Родился в 1997 году. Карьера в Ф1: с 2016 года. 38 «Гран-при». 1 победа

Еще до истории с избиением отца, Йос Ферстаппен долгое время гонялся в «Формуле-1», считаясь неплохим середняком. Он дважды заезжал на подиум, но в истории остался, скорее, как партнер Шумахера по «Беннетону» и как участник яркого (во всех смыслах) пожара по ходу «Гран-при Германии»-1994 – тогда болид голландца вспыхнул, как серная головка, из-за того, что механики пролили на машину топливо. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Собственно, после завершения карьеры о Йосе мало кто слышал, да и не интересовались им особо. Пока не стало известно, что у Ферстаппена подрастает сын, способный в будущем стать мультичемпионом! Макса раскрутили почти мгновенно. Он дебютировал в чемпионате в 17 лет, шагнув прямиком из «Формулы-3», что до него никому не удавалось. Сходу выдал яркий сезон в «Торо Россо», по ходу нынешнего года получил повышение в «Ред Булл» и выиграл первую же гонку за новую команду – «Гран-при Испании»! После чего еще 6 раз попал на подиум. Отношение к Ферстаппену-младшему неоднозначное – его многие критикуют за агрессивную, порой слишком рисковую, а также неуважительную к соперникам манеру езды. Но талант парня бесспорен. Посмотрим, оправдает ли он выданные себе авансы.

ПИКЕ

Нельсон ПИКЕ (Бразилия)

Родился в 1952 году. Карьера в Ф1: 1978-1991. Чемпион мира (1981, 1983, 1987). 207 «Гран-при». 23 победы

Нельсиньо ПИКЕ (Бразилия)

Родился в 1985 году. Карьера в Ф1: 2008-2009. 28 «Гран-при». 0 побед

Пике-старший был одним из тех, кто давал бой Просту и Сенне в 80-х. Человек – символ поколения. Увы, но его сын запомнился совсем другим. Нельсиньо считался перспективным гонщиком, неплохо выступая в младших сериях. А громкая фамилия помогала в продвижении карьеры. В 2008-м Пике-младшего взяли в «Рено», но за два неполных года он запомнился не столько результатами, сколько скандалом. Сначала парень умышленно разбил машину по ходу «Гран-при Сингапура», что помогло его напарнику – Фернандо Алонсо – выиграть гонку. А затем не придумал ничего лучше, чем рассказать об этом прессе, когда Флавио Бриаторе собрался уволить бразильца за плохие результаты. Итальянца в итоге с позором выгнали из «Формулы-1», но и Пике-младшему дорога в королеву автоспорта была закрыта. Кто захочет иметь дела с пилотом, который выносит сор из избы?

В общем, от сына того самого Нельсона Пике ждали куда большего.

БОНУС

В «Формуле-1» выступали не только сыновья, но и племянники великих чемпионов. Вспомним хотя бы парочку из них.

ФИТТИПАЛЬДИ

Эмерсон ФИТТИПАЛЬДИ (Бразилия)

Родился в 1946 году. Карьера в Ф1: 1970-1980. Чемпион мира (1972, 1974). 149 «Гран-при». 14 побед

Кристиан ФИТТИПАЛЬДИ (Бразилия)

Родился в 1971 году. Карьера в Ф1: 1992-1994. 43 «Гран-при». 0 побед

Старший брат первого бразильского чемпиона «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди тоже пробовал силы в королевских гонках – но без особого успеха. Провел три сезона в 70-х, за которые набрал лишь 3 очка (в эти же сроки сам Эмерсон завоевал два титула). Увы, карьера его сына Кристиана сложилась немногим лучше. В начале 90-х он получил приглашение в «Минарди», затем – в «Футорк», но лучшим результатом в гонках для бразильца осталось 4-е место (что, впрочем, вполне себе достижение – учитывая уровень команд!). С 1995 года Фиттипальди-младший бросил попытки покорить «Формулу-1» и продолжил карьеру в Америке.

СЕННА

Айртон СЕННА (Бразилия)

Годы жизни: 1960-1994. Карьера в Ф1: 1984-1994. Чемпион мира (1988, 1990, 1991). 162 «Гран-при». 41 победа

Бруно СЕННА (Бразилия)

Родился в 1983 году. Карьера в Ф1: 2010-2012. 46 «Гран-при». 0 побед

Гибель Айртона Сенны серьезно повлияла на его племянника – на какой-то период времени маленький Бруно по настоянию семью вовсе прекратил заниматься автоспортом. Возможно, это повлияло на его развитие, как гонщика. Тем не менее, Сенна-младший в 2004-м возобновил карьеру и довольно быстро прошел все этапы младших серий, получив приглашение в «Формулу-1». Однако больших успехов не добился. В HRT он больше боролся с техникой, чем с соперниками. В 2011-м, заменив посреди сезона в «Лотусе» Ника Хайдфельда, смотрелся откровенно бледно на фоне Виталия Петрова. Последний год в «Уильямсе» провел относительно неплохо, набрав 31 очко, но… предложений от других команд все же не последовало, а в Гроуве с Сенной решили расстаться - несмотря на важную для истории «Уильямса» фамилию. Сейчас Бруно вместе с Пике-младшим, а также с сыном Алена Проста Николя, гоняется в «Формуле-Е».