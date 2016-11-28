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«Со «Спартаком» увидите зеленый и ровный газон». Директор стадиона о поле

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Со «Спартаком» увидите зеленый и ровный газон». Директор стадиона о поле
Источник: ФК «Крылья Советов»

Директор самарского стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев рассказал, в каком состоянии находится поле, на котором 1 декабря должны сыграть «Крылья Советов» и «Спартак». Ранее московский клуб обратился с просьбой к РФПЛ и «Крыльям Советов» перенести встречу в Москву или на резервный день.

- Каково сейчас состояние поля на «Металлурге»?
- В данный момент ведутся работы по его восстановлению после матча с «Томью». Поле в удовлетворительном, я бы даже сказал, в хорошем состоянии, - говорит Дмитриев.

- Матч против «Томи» не сильно испортил поле?
- Газон выглядел как после рядового матча. Может, только чуть хуже смотрелись вратарские зоны. Но это логично, учитывая, что был снег и небольшое переувлажнение. Для этого времени года подобная ситуация неудивительна на любом стадионе России.

- Какие ключевые показатели изучают специалисты, чтобы определить качество поля?
- Равномерность травяного покрова, отскок мяча, ровность самого поля. Остальные показатели измеряются с помощью специальных приборов. Например, жесткость покрытия, водопроницаемость, также газон проверяется на сдвиг.

- Каковы все эти показатели у поля сейчас?
- При получении сертификата специальная комиссия проводила все эти тесты. Никто бы нам не выдал разрешение играть, если бы какой-либо из этих показателей не соответствовал норме. И в данный момент поле отвечает всем необходимым требованиям.

- Но сертификат, я так понимаю, выдавался перед сезоном. А скоро уже декабрь…
- Естественно, показатели меняются в зависимости от определенных факторов – например, от температуры. Но то, что поле «Металлурга» в день игры будет соответствовать всем стандартам, – однозначно.

- Рассыпаться, разъезжаться под ногами футболистов оно не будет? Иначе может возникнуть риск травмы.
- Нет, не будет. Опасности для футболистов нет.

- По прогнозам в день игры обещают мороз.
- Мы мониторим ситуацию. По нашим прогнозам опасения вызывает только период времени со среды на четверг, когда обещают минус семь градусов, в день игры – минус 11. Но подогрев поля работает исправно. Поэтому не думаю, что возникнут серьезные проблемы.

- Насколько большими ожидаются осадки?
- Судя по прогнозам, в день матча их вообще не ожидается. В среду, за день до игры, вроде как обещали, но сейчас они под большим вопросом. Поэтому повторения истории матча с «Томью» (когда поле было частично занесено снегом. – Прим. ред.) точно не будет.

- И по телекартинке мы увидим зеленый ровный газон?
- Да, и вы уже сейчас можете увидеть его в твиттере «Крыльев Советов». Фотография сделана в понедельник.



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