Вечная мерзлота. Евгений Дзичковский о матче «Спартака» в Самаре

Обозреватель «Советского спорта» - о возможном переносе матча «Крылья Советов» - «Спартак».

СООТВЕТСТВИЕ ОЖИДАНИЯМ

В понедельник, то есть за два дня до игры в Самаре, во всей своей неминучей остроте встал вопрос, а играть ли, собственно. Температуры зябкие, почвы непонятные, сезоны зимние. Может, перенести?

И то дело. Только вот не поздно, за два дня-то?

Попробуем уйти от привычного моралите. Клубы прекрасно знают, по какой календарной системе они играют и в какие сроки. Более того, клубы эту систему поддержали и провели в жизнь. Они же утвердили календарь чемпионата, представляя, что их ждет в тех или иных городах в начале декабря. Следовательно, к переносам должны быть готовы.

Теоретически, в Самаре 1 декабря могли цвести крокусы. Температурный рекорд этого дня был зафиксирован в 2012 году — плюс 4,8 по Цельсию. Ну, благодать же! Задирай тулупы, начинай загорать.

Но есть и другой рекорд — 1968 года. Минус 24,8. Разворачивай, Промес, бутсы, езжай назад в московскую теплынь.

Среднее арифметическое рекордов — минус 10. Именно такую температуру в день игры синоптики и обещают. Даже чуть теплее. Удивительна она для обоих клубов? Ничуть. Так с чего тогда «Спартак» направляет в РФПЛ и в Самару просьбу о переносе? Налицо полное соответствие ожиданиям, - включайте марш Блантера.

Есть еще в уравнении, однако, неизвестное под названием «качество поля». И по нему у «Спартака» вроде бы сомнения. А можно ли? А нужно ли? На самарском легендарном?

НИ ДА, НИ НЕТ

Вообще соответствие газона нормам — понятие математическое. Приехал, воткнул термометр, замерил отскок, убедился, что в трибуны не вмерз мамонт, — играй на здоровье.

Но у нас эта простая процедура почему-то всякий раз вызывает прения. Помните, как было накануне переноса матча «Арсенал» - ЦСКА из Тулы в Химки? Выезжала комиссия, внутри которой мнения разделились. В сети возникли фото, снятые с разных ракурсов: на одних газон прекрасен, на других — шкура пожилого осла. Отскоки тоже были у всех свои. Хозяева поле яростно хвалили, гости в симпатиях ему категорически отказывали.

Если говорить о самарском газоне, то у него, можно сказать, репутация. Никто не знает, хорошее или плохое, но все боятся. Потому что комиссии принимали — а играть было нельзя. Только плавать.

Подождите, братцы, если у нас специально обученные люди не в силах сказать ни да, ни нет, чего мы хотим от чемпионата в целом? Каких единых подходов, каких понятных стандартов? И какой зрительской явки?

Впрочем, с явкой и так все ясно. Руководство «Крыльев» бьется хотя бы за те две тысячи, которых, может, «всего и две, зато наших». Но есть еще и «не наши». Вот выйдут команды на поле, и судья решит: играть нельзя. Что делать приезжим болельщикам? Почему за две тысячи биться нужно, а за триста или пятьсот человек — нет?

Комиссия лиги, если она вдруг нагрянет в Самару, ситуацию уже не спасет: отмена игры за день до начала обломает людям выезд. Хотя и сэкономит «Крыльям» деньги на оплату повторного визита «Спартака».

ДВА ВЫХОДА

С переносами тоже туманно. Резервный день — 26 февраля. Самарское поле в ту пору, ясно, буйно заколосится, но все же не настолько, чтобы на него можно было смотреть без слез. Однако, кто сказал, что резервный день всего лишь один?

«Спартак» в своем письме не указывал эту дату. Можно сдвинуть игру и на май, в конце концов. Что обернется, правда, горбатым календарем и определенной форой на финише для тех, у кого будет игра в запасе. Хороший перенос?

Говорить об этой тупиковой ситуации можно еще долго. Но выхода, если мы не планируем сокращать число команд и туров, только два.

а) требовать от всех участников качественных газонов, как на «Петровском» или в Тушино;

б) играть до мая и после октября на юге, в тех городах, где среднесуточная норма выше ноля.

Оба пункта реализуемы, дело в футбольно-политической воле. Но с ней у нас большой затык. Освободить от футбола полтора месяца лета — пожалуйста. Накупить футболистов ценою в десять полей премиум-класса - легко. Выплатить котлован агентских бонусов — не вопрос. Потребовать содержания в готовности одного поля на клуб — извините. Зима, холода, все как будто изо льда.

А в случае потери очков начнется: мы, конечно, пошли на уступки и сыграли, но это же безобразие!..

Безобразие на самом деле не это. Чем бы ни закончилась эпопея с самарским матчем, решать вопрос лига и клубы обязаны системно, на годы вперед. Говорится и пишется об этом каждые полгода — ровно в весенний и осенний дубняк. Но вопрос не решается. Это и есть истинное безобразие.

