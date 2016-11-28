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«Денис – за ЦСКА, я – за «Барселону»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: vsenabox.ru
Фото: vsenabox.ru

В понедельник прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса, который пройдет в Москве 3 декабря. Его главным событием станет поединок между чемпионом мира по версии WBA/IBF в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым и претендентом Муратом Гассиевым.

- По традиции мы проводим насыщенное мероприятие, не по принципу, когда у нас один крутой бой главный, а остальные не очень, - начал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. – Все бои достойны внимания специалистов и болельщиков. Все боксеры, которые будут выступать в этот вечер – очень высокого уровня.

- Как вы относитесь к тому, что в главном бое встретятся два российских боксера?
- Мы стараемся больше встречаться с иностранцами и бить их, но иногда получается так, что не удается избежать такого боя. Мы к обоим боксерам относимся с большим уважением. Но Мурат – обязательный претендент и вариантов избежать поединка не было.

- Что вы знаете о своем сопернике? – вопрос Денису Лебедеву.
- Мурат – молодой, перспективный боксер. Очень рад сразиться с таким сильным противником. Я пересмотрел все его поединки, он мои, наверняка, тоже. 3 декабря выясним, кто из нас сильнее. Говорите, Мурат считает, что разница в 14 лет не будет решающей? Соглашусь с его словами. Мне 37 лет, но это мой возраст по паспорту, а чувствую я себя на 27.

- Фредди, что скажете об Абеле Санчесе, тренере Мурата Гассиева? – вопрос тренеру Лебедева Фредди Роучу.
- Мурат готовился тщательно под руководством отличного тренера. Но и мы хорошо поработали, у нас были отличные спарринги. Мы готовы к чемпионскому бою, и эти два пояса останутся у нас, - категоричен Роуч.

Ведущий предоставляет слово претенденту.

- Мы знакомы с Денисом, два года назад нам даже удалось провести спарринг, - говорит Мурат Гассиев. – Насколько Денис опасен, как соперник? Это тяжелый вес и здесь бьют сильно. Один удар может решить исход поединка. Я готовился к бою. Надеюсь, 3 декабря не огорчу своих болельщиков.

- На кону целых два чемпионских пояса. Вы готовы их выиграть?
- Если б был не готов, я здесь не сидел бы. Когда пять лет назад я провел свой первый бой на профессиональном ринге, у меня была мечта. И тогда я не мог предполагать, что она так быстро осуществится, и я выйду на бой сразу за два чемпионских титула.

Андрей Рябинский представляет чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григория Дрозда, который находится в зале в качестве гостя, и передает ему слово.

- Денис, Мурат, ваш бой интересен не только в России, но и во всем мире, - начинает свою речь Дрозд. - Поединок вдвойне привлекателен тем, что в нем встречаются два человека, которые говорят по-русски. Для меня в этом бою фаворит Денис. Но вопросы у меня к Мурату. Ты дополнительно нагружал ноги при подготовке? И как ты будешь справляться с длительными передвижениями соперника, если они будут?

- Спасибо за вопрос, Гриша. Мы подбирали партнеров конкретно под Дениса, который много двигается, - рассказывает Гассиев. – Идеальных партнеров найти не удалось, но все они были примерно похожи по стилю на Дениса. Сейчас какие-то прогнозы делать не хочу. Бой покажет, каковы наши сильные и слабые стороны.

- Вы сказали, что пересмотрели все поединки соперника. Какой из них вам больше всего запомнился? – вопрос Лебедеву.
- Наверное, бой, где соперником Мурата был левша. Но вообще, я обращал внимание на все поединки и подмечал все детали. Как-то Костя Дзю сказал: «Ты должен быть в каждом бою разным, иначе к тебе приспособятся». Поэтому перед каждым боем мы стараемся что-то изменить и стремимся всегда совершенствоваться. Как только начинаешь понимать, что всего достиг – значит, пора закачивать.

- Предыдущие ваши пятеро противников были иностранцами. Сейчас у вашего соперника российский паспорт. Думаете о том, что будете драться со своим, или таких мыслей нет?
- Скорее, второе. Но когда мы бьемся с иностранцами, слышим не мало громких слов. Сейчас этого нет. А есть только спортивная злость, спортивный интерес выиграть поединок. Это, ради чего мы работаем и выходим на ринг.

- Денис, болеет за ЦСКА. За какую команду болеете вы? – вопрос Мурату Гассиеву.
- Российскую премьер-лигу не так часто смотрю. А так – болею за «Барселону». Потому что там играют три сильнейших в мире нападающих, и игра команды мне очень нравится.

- Вы представляете, что вам 3 декабря предстоит настоящая война в ринге?
- Конечно, достаточно посмотреть бои Дениса. Когда я только начинал заниматься боксом, смотрел его поединки по телевизору, они проходили на больших аренах. Тогда думал: вот бы и мой бой когда-нибудь прошел на такой же арене и его показали по телевизору. И даже представить себе не мог, что когда-то встречусь с Денисом в ринге.

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