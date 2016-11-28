Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  ЦСКА2 : 3 БДинамо Москва
Футбол  Наполи1 : 1Сассуоло
Хоккей  Медвешчак0 : 1Сибирь
Футбол  Интер2 : 0Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Подозрительно живой. Василий Уткин о «Краснодаре»

Василий Уткин
Василий Уткин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Подозрительно живой. Василий Уткин о «Краснодаре»
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» - о футбольной эволюции «Краснодара».

С приходом Игоря Шалимова «Краснодар» определенно изменился. Неизвестно в точности, по какой причине. И не потому, что процесс выглядит неуправляемым. Слишком много факторов, влияющих на дело. Вопросов еще больше.

То, что «Краснодар» выглядит более прагматично, чем раньше - факт. То, что он выглядит так не просто в сравнении с командой Олега Кононова (это не может удивлять - в конце концов, чем-то ведь прежний «Краснодар» устраивать перестал), а с неоднократно озвученной концепцией команды от ее владельца и создателя - вот что загадочно. И ответов нет.

Галицкий что-то поменял в этой концепции? Его в этом убедил Шалимов? Если так, то кого и в чем может убедить сегодняшний «Краснодар», он играет довольно нестабильно и никакую четкую модель собой не иллюстрирует.

А может, Шалимов просто работает в сложившихся обстоятельствах? В частности, с длинным списком травмированных? Как понять, что в изменениях - переоценка ценностей прямо на марше, а что - временная мера, пока не поправится кто-то особенно нужный?

Вообще ищет ли Галицкий нового тренера или решил безоглядно довериться Шалимову?

Ответ есть только на самый последний вопрос, и заключается он в том, что «Краснодар» частный клуб, управляет им один человек, судить о том, что у него в голове, мы можем только от безделья. И без шансов угадать.

Мне представляется, что у «Краснодара» отчаянно интересный период. Команде дали немного пожить своей жизнью, ослабив правящую волю, и посмотреть, что получится. Хозяин выжидает.

На самом деле Галицкий ведь очень понятен. Не знаю как насчет личности, но как управленец - вполне. Его карьера бизнесмена на ладони. Бизнес этот - ритейл, и его самая отличительная особенность в том, что никак невозможно навязать потребителю свою волю от и до. К нему необходимо прислушиваться. Галицкий продавец. Покупателю совсем не обязательно нравится то, что нравится тебе.

Существенно меняется жизнь ФК «Краснодар». Теперь у него есть дом. В этот дом люди ходят уже десятками тысяч. И это означает, что он уже не принадлежит одному человеку. В противном случае клуб останется игрушкой и ничем больше. А Галицкий ведь говорил о другом - не только о футболе, который он любит и ценит, но и как команда может изменить город, как академия меняет отношение к жизни сотен молодых людей. Все это важно именно вместе.

В «Краснодаре» не смена ценностей, а пауза. И не новый вектор, а переосмысление. Точно я этого утверждать не возьмусь, конечно, но вот так видится.

Потому что футбольный клуб редко бывает идеей одного человека. Идеи быстро устаревают, нет ничего конкурентнее футбола. Посмотрите на «Арсенал», который остается командой-идеей, немыслимой без одной личности, пусть Венгер и не хозяин клуба. Вспомните Фергюсона, который работал дольше и успешнее - не потому ли, что умел меняться и идти вслед за жизнью?

Кто придумал «Барселону»? Ответ на этот вопрос, конечно, есть. В каждый конкретный год. А вообще - нет. То же самое можно сказать и о «Спартаке», у которого есть основатель и родоначальник, но совсем нет одного идейного вдохновителя. Это позволяло Николаю Старостину заключать творческие союзы с совершенно немыслимыми партнерами, как могло показаться на берегу - с Бесковым, например.

«Краснодар» встал сейчас перед выбором: остаться мумифицированной догмой - или, будучи верным очень общо выраженным ценностям, быть живым.

По матчу последнего тура он какой-то подозрительно живой. Бурно живущий и даже неубиваемый.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Василий Уткин
Василий УткинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Самедов близок к возвращению в «Спартак»Трансфер полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» может быть завершен в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом» (видео)Футболисты отпраздновали победу вместе с руководством клуба и главным тренером Игорем Шалимовым.Валерий Кечинов: «Спартак» как никогда близок к чемпионству, а ЦСКА бороться за золото не будетБывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением по поводу перспектив команды в нынешнем сезоне. Он считает, что у спартаковцев есть отличный шанс стать чемпионами.«Зенит» зимой может купить Митрюшкина«Зенит» в зимнее трансферное окно может купить у «Сьона» вратаря Антона Митрюшкина, сообщает Life.Владимир Быстров: Хави Гарсия продемонстрировал что-то из кикбоксинга. Его нужно дисквалифицироватьПолузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился своим мнением об эпизоде в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). Напомним, полузащитник питерцев Хави Гарсия ударил локтем игрока соперников Юрия Газинского.Гурам Аджоев: Я работой Кирьякова доволенПрезидент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал работу главного тренера туляков Сергея Кирьякова.«После гола было хорошо. Весело». Отец Торнике Окриашвили – о мяче сына«После гола было хорошо. Весело». Отец Торнике Окриашвили – о мяче сынаГоча Окриашвили, отец нападающего «Краснодара» Торнике Окриашвили, который забил чудо-гол «Зениту», дал интервью.Сергей Веденеев: Многие игроки «Зенита» не в лучшей формеБывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о поражении питерцев от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре РФПЛ.Леонид Калошин: Арбитр ошибся, не зафиксировав офсайд перед голом Измайлова «Зениту»Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова в ворота «Зенита». Напомним, что «Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:1.Олег Терехин: Мяч летел полчаса, пока Окриашвили замахивалсяБывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о победе «Краснодара» над «Зенитом» (2:1) в 15-м туре РФПЛ.«Со «Спартаком» увидите зеленый и ровный газон». Директор стадиона о поле«Со «Спартаком» увидите зеленый и ровный газон». Директор стадиона о полеДиректор самарского стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев рассказал, в каком состоянии находится поле.Гарсия может получить семь матчей дисквалификации, Вернблум - триЗащитник «Зенита» Хави Гарсия может быть дисквалифицирован на семь матчей за удар локтем Юрия Газинского, а Понтус Вернблум на три – за удар Серхио Санчеса.Александр Бубнов: Кому какое дело до драки в раздевалке «Зенита»?Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2). Он отметил, что это внутрикомандное дело.Федор Погорелов: Я не знаю, что было в раздевалке «Зенита» после игры. Знаю точно, что драки не былоКомментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).Дзюба сказал Лодыгину, что его ошибки «хоронят команду»Стали известны подробности конфликта в стане «Зенита». Конфликт произошел после поражения от «Краснодара» в 15-м туре чемпионата России (1:2).Сергей Герасимец: Не считаю, что «Зениту» не повезло в концовке игры с «Краснодаром»Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился впечатлениями от матча 15 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).Антон Бобер: «Крылья» меняются, оживая на глазахБывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер отметил позитивные изменения в команде с приходом на пост главного тренера Вадима Скрипченко.Матч «Краснодар» – «Крылья Советов» перенесен с 4 на 5 декабряМатч 17-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» перенесен с 4 на 5 декабря.Комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с участием Вернблума и ГарсииКонтрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) рассмотрит эпизоды с участием полузащитников Понтуса Вернблума (ЦСКА) и Хави Гарсии («Зенит»). Об этом сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.Лепехин считает, что Лодыгин не виноват в поражении «Зенита» от «Краснодара»Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался об игре голкипера питерской команды Юрия Лодыгина в нынешнем сезоне.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение