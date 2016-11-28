Подозрительно живой. Василий Уткин о «Краснодаре»

Обозреватель «Советского спорта» - о футбольной эволюции «Краснодара».

С приходом Игоря Шалимова «Краснодар» определенно изменился. Неизвестно в точности, по какой причине. И не потому, что процесс выглядит неуправляемым. Слишком много факторов, влияющих на дело. Вопросов еще больше.

То, что «Краснодар» выглядит более прагматично, чем раньше - факт. То, что он выглядит так не просто в сравнении с командой Олега Кононова (это не может удивлять - в конце концов, чем-то ведь прежний «Краснодар» устраивать перестал), а с неоднократно озвученной концепцией команды от ее владельца и создателя - вот что загадочно. И ответов нет.

Галицкий что-то поменял в этой концепции? Его в этом убедил Шалимов? Если так, то кого и в чем может убедить сегодняшний «Краснодар», он играет довольно нестабильно и никакую четкую модель собой не иллюстрирует.

А может, Шалимов просто работает в сложившихся обстоятельствах? В частности, с длинным списком травмированных? Как понять, что в изменениях - переоценка ценностей прямо на марше, а что - временная мера, пока не поправится кто-то особенно нужный?

Вообще ищет ли Галицкий нового тренера или решил безоглядно довериться Шалимову?

Ответ есть только на самый последний вопрос, и заключается он в том, что «Краснодар» частный клуб, управляет им один человек, судить о том, что у него в голове, мы можем только от безделья. И без шансов угадать.

Мне представляется, что у «Краснодара» отчаянно интересный период. Команде дали немного пожить своей жизнью, ослабив правящую волю, и посмотреть, что получится. Хозяин выжидает.

На самом деле Галицкий ведь очень понятен. Не знаю как насчет личности, но как управленец - вполне. Его карьера бизнесмена на ладони. Бизнес этот - ритейл, и его самая отличительная особенность в том, что никак невозможно навязать потребителю свою волю от и до. К нему необходимо прислушиваться. Галицкий продавец. Покупателю совсем не обязательно нравится то, что нравится тебе.

Существенно меняется жизнь ФК «Краснодар». Теперь у него есть дом. В этот дом люди ходят уже десятками тысяч. И это означает, что он уже не принадлежит одному человеку. В противном случае клуб останется игрушкой и ничем больше. А Галицкий ведь говорил о другом - не только о футболе, который он любит и ценит, но и как команда может изменить город, как академия меняет отношение к жизни сотен молодых людей. Все это важно именно вместе.

В «Краснодаре» не смена ценностей, а пауза. И не новый вектор, а переосмысление. Точно я этого утверждать не возьмусь, конечно, но вот так видится.

Потому что футбольный клуб редко бывает идеей одного человека. Идеи быстро устаревают, нет ничего конкурентнее футбола. Посмотрите на «Арсенал», который остается командой-идеей, немыслимой без одной личности, пусть Венгер и не хозяин клуба. Вспомните Фергюсона, который работал дольше и успешнее - не потому ли, что умел меняться и идти вслед за жизнью?

Кто придумал «Барселону»? Ответ на этот вопрос, конечно, есть. В каждый конкретный год. А вообще - нет. То же самое можно сказать и о «Спартаке», у которого есть основатель и родоначальник, но совсем нет одного идейного вдохновителя. Это позволяло Николаю Старостину заключать творческие союзы с совершенно немыслимыми партнерами, как могло показаться на берегу - с Бесковым, например.

«Краснодар» встал сейчас перед выбором: остаться мумифицированной догмой - или, будучи верным очень общо выраженным ценностям, быть живым.

По матчу последнего тура он какой-то подозрительно живой. Бурно живущий и даже неубиваемый.