«После гола было хорошо. Весело». Отец Торнике Окриашвили – о мяче сына

Гоча Окриашвили, отец нападающего «Краснодара» Торнике Окриашвили, который забил чудо-гол «Зениту», дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

- Гоча, как вы отреагировали на гол Торнике «Зениту»? тоже прыгали до потолка, как народ на стадионе?

- Гол воспринял спокойно. До потолка не прыгал. Но было хорошо. Весело. И приятно.

- Игорь Шалимов сказал, что такие удары Торнике тренирует на тренировках…

- Вообще, когда Торнике маленьким был – я его в футбол привел, когда ему шесть лет было, он такие голы часто забивал. Потом пробовал так забивать, но не удавалось. До матча с «Зенитом».

- Говорили после игры?

- Да, поздравил его. У него вообще телефон не умолкал после игры.

- Этот гол повышает шансы Торнике чаще выходить в основе, а не на замену?

- Мы тоже об этом говорили. Да, иногда футболисты обижаются, когда их не ставят. Но «Краснодар» – большая команда. И каждый должен быть готов сыграть. И сыну я сказал: когда тренер дает тебе возможность играть – выходи и играй. Просто делай свое дело.

Торнике все понимает, не обижается. Главное – тренер ему доверяет, дает возможность себя проявлять.

- Как вам игра «Краснодара» в целом? Команда поборется за чемпионство?

- Смотрю не только «Краснодар», а почти весь чемпионат России. «Спартак», конечно, ход набрал, но есть второй круг. У всех будут спады.

- Есть любимая грузинская еда у Торнике?

- Хачапури он любит. И хинкали. Как мама готовит. А сейчас ему чаще супруга готовит – он тоже доволен.

- Чтобы такие голы забивать, надо побольше хинкали есть? Или все-таки хачапури?

- Наоборот – не надо. Их в команде правильно кормят!