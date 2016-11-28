Спасет ли Орешкина победа над ЦСКА?

В тренерском штабе «Динамо» назрели перемены. Но бело-голубые бились честно и одержали важную победу в принципиальном дерби – 3:2 бул.



К самому принципиальному в последнее время дерби Москвы соперники подошли совершенно в разном статусе.



ЦСКА бьется за лидерство в чемпионате КХЛ, пытаясь достать сверхмощный СКА, возглавляемый тренером сборной России Олегом Знарком.



Ну а «Динамо» сражается за попадание в зону плей-офф. И вынуждено сражаться за место в восьмерке со скромным «Витязем».



Такое могут вспомнить только болельщики с 15-летним стажем. Но сейчас и они недовольны тем, что происходит в их любимой команде. А такая тревога, как известно, ведет чаще всего к переменам в тренерском штабе.



БУДУТ ЛИ МЕНЯТЬ ОРЕШКИНА?



Не хотелось бы торопить события, но отставка главного тренера «Динамо» назревает. И это не только мое стороннее мнение журналиста. Но и многих тех, кто болеет за именитый московский клуб.

При этом мне бы очень не хотелось (опять же не только мне) чтобы Сергей Орешкин из «Динамо» уходил совсем. Потому что специалист-то он хороший! Но не для топ-команды. Для фарм-клуба. Или если еще точнее – для более молодежного состава, для подготовки ближайшего резерва.



А с основным составом… Попробовал. Не получилось. По-моему, тянуть нет смысла. Некоторые ходы режут глаз. Опытные игроки, которые могли бы стать лидерами, частенько вянут в запасе. Или уж поставили капитаном молодого Андрея Миронова, так доверяйте ему! А 20-летнего защитника буквально во втором поединке в роли вожака, сажают на лавку на весь третий период. Нельзя так. Психология страдает. И не только у отдельных игроков. У всей команды.



Но легко сказать – меняйте тренера. А на кого?



На самом деле специалистов хватает. Есть, к примеру, очень харизматичные Андрей Николишин и Андрей Разин. Свободны и более уравновешенные Сергей Светлов и Олег Ореховский. Все они для «Динамо» - далеко не посторонние.



В конце концов за пазухой у руководства клуба имеется бюджетный вариант: поднять до главного тренера нынешнего помощника Орешкина – Владимира Воробьева. Он уже до этой роли явно дорос.



А есть более рискованный, но очень красивый ход – пригласить на роль тренера недавнего капитана Юрия Бабенко, который ныне помогает Валерию Брагину в молодежной сборной России. Уж он то нынешнюю команду знает вдоль и поперек со всеми ее подводными камнями и течениями. И наверняка с радостью ухватится за возможность попробовать свои силы в КХЛ.



У КВАРТАЛЬНОВА КОНЧИЛИСЬ ЛЕГИОНЕРЫ

Однако самих динамовцы, похоже, пока не настроены на перемены в тренерском штабе. Да и дерби – особая статья. Одно символическое вбрасывание перед ним чего стоит! Шайба в руке у знаменитого наставника наших фигуристок Татьяны Тарасовой. А на вбрасывание в форме ЦСКА становится правнук великого Анатолия Тарасова – Федор.



На матч с принципиальным соперником динамовцы обычно настраиваются особо. Вот и в прошлой встрече бело-голубые и проигрывали армейцам 0:3, и вратаря меняли… А уступили в итоге только по буллитам – 4:5.



А теперь по сравнению с первым поединком у динамовцев еще и козырной туз на руках – вернувшийся в состав двукратный чемпион мира голкипер Александр Еременко. Восстановился от травмы и капитан бело-голубых трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, выбывший из состава аккурат после прошлой встречи с ЦСКА.



По игре хозяева должны были открыть в счет еще в стартовом периоде. Но Владимир Жарков угодил в крестовину. И первая шайба в итоге влетела в ворота «Динамо» только на 29-й минуте.



Армейцы забили гол в своем фирменном стиле, затолкав шайбу в большинстве с пятачка. Окрыленные удачей красно-синие взвинтили темп. Но нарвались на нарушение численного состава.



«Динамо» в лучших традициях дерби сравняло счет, также реализовав лишнего. Дальним и точным броском отличился лучший бомбардир бело-голубых защитник Мэт Робинсон. Нападающие «Динамо» набирают очки реже.



Впрочем, острый дефицит мастерства ощущался и у форвардов ЦСКА. После второго периода хозяева вели по броскам 31:13. Любопытная деталь – в этом поединке в составе армейцев не было на льду ни одного легионера. Стефан да Коста, Ян Муршак из-за травм выбыли надолго. Неожиданно заболел и канадец Грег Скотт…



В итоге динамовцам удалось благодаря очень удачному рикошету забросить и вторую шайбу… Болельщики бело-голубых готовились отпраздновать нежданную победу, но за пять секунд до конца третьего периода Валерий Ничушкин восстановил равновесие.



Вновь буллиты! И на этот раз в пользу «Динамо».