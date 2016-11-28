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Спасет ли Орешкина победа над ЦСКА?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спасет ли Орешкина победа над ЦСКА?
Источник: «Советский спорт»

В тренерском штабе «Динамо» назрели перемены. Но бело-голубые бились честно и одержали важную победу в принципиальном дерби – 3:2 бул.

К самому принципиальному в последнее время дерби Москвы соперники подошли совершенно в разном статусе.

ЦСКА бьется за лидерство в чемпионате КХЛ, пытаясь достать сверхмощный СКА, возглавляемый тренером сборной России Олегом Знарком.

Ну а «Динамо» сражается за попадание в зону плей-офф. И вынуждено сражаться за место в восьмерке со скромным «Витязем».

Такое могут вспомнить только болельщики с 15-летним стажем. Но сейчас и они недовольны тем, что происходит в их любимой команде. А такая тревога, как известно, ведет чаще всего к переменам в тренерском штабе.

БУДУТ ЛИ МЕНЯТЬ ОРЕШКИНА?

Не хотелось бы торопить события, но отставка главного тренера «Динамо» назревает. И это не только мое стороннее мнение журналиста. Но и многих тех, кто болеет за именитый московский клуб.
При этом мне бы очень не хотелось (опять же не только мне) чтобы Сергей Орешкин из «Динамо» уходил совсем. Потому что специалист-то он хороший! Но не для топ-команды. Для фарм-клуба. Или если еще точнее – для более молодежного состава, для подготовки ближайшего резерва.

А с основным составом… Попробовал. Не получилось. По-моему, тянуть нет смысла. Некоторые ходы режут глаз. Опытные игроки, которые могли бы стать лидерами, частенько вянут в запасе. Или уж поставили капитаном молодого Андрея Миронова, так доверяйте ему! А 20-летнего защитника буквально во втором поединке в роли вожака, сажают на лавку на весь третий период. Нельзя так. Психология страдает. И не только у отдельных игроков. У всей команды.

Но легко сказать – меняйте тренера. А на кого?

На самом деле специалистов хватает. Есть, к примеру, очень харизматичные Андрей Николишин и Андрей Разин. Свободны и более уравновешенные Сергей Светлов и Олег Ореховский. Все они для «Динамо» - далеко не посторонние.

В конце концов за пазухой у руководства клуба имеется бюджетный вариант: поднять до главного тренера нынешнего помощника Орешкина – Владимира Воробьева. Он уже до этой роли явно дорос.

А есть более рискованный, но очень красивый ход – пригласить на роль тренера недавнего капитана Юрия Бабенко, который ныне помогает Валерию Брагину в молодежной сборной России. Уж он то нынешнюю команду знает вдоль и поперек со всеми ее подводными камнями и течениями. И наверняка с радостью ухватится за возможность попробовать свои силы в КХЛ.

У КВАРТАЛЬНОВА КОНЧИЛИСЬ ЛЕГИОНЕРЫ

Однако самих динамовцы, похоже, пока не настроены на перемены в тренерском штабе. Да и дерби – особая статья. Одно символическое вбрасывание перед ним чего стоит! Шайба в руке у знаменитого наставника наших фигуристок Татьяны Тарасовой. А на вбрасывание в форме ЦСКА становится правнук великого Анатолия Тарасова – Федор.

На матч с принципиальным соперником динамовцы обычно настраиваются особо. Вот и в прошлой встрече бело-голубые и проигрывали армейцам 0:3, и вратаря меняли… А уступили в итоге только по буллитам – 4:5.

А теперь по сравнению с первым поединком у динамовцев еще и козырной туз на руках – вернувшийся в состав двукратный чемпион мира голкипер Александр Еременко. Восстановился от травмы и капитан бело-голубых трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, выбывший из состава аккурат после прошлой встречи с ЦСКА.

По игре хозяева должны были открыть в счет еще в стартовом периоде. Но Владимир Жарков угодил в крестовину. И первая шайба в итоге влетела в ворота «Динамо» только на 29-й минуте.

Армейцы забили гол в своем фирменном стиле, затолкав шайбу в большинстве с пятачка. Окрыленные удачей красно-синие взвинтили темп. Но нарвались на нарушение численного состава.

«Динамо» в лучших традициях дерби сравняло счет, также реализовав лишнего. Дальним и точным броском отличился лучший бомбардир бело-голубых защитник Мэт Робинсон. Нападающие «Динамо» набирают очки реже.

Впрочем, острый дефицит мастерства ощущался и у форвардов ЦСКА. После второго периода хозяева вели по броскам 31:13. Любопытная деталь – в этом поединке в составе армейцев не было на льду ни одного легионера. Стефан да Коста, Ян Муршак из-за травм выбыли надолго. Неожиданно заболел и канадец Грег Скотт…

В итоге динамовцам удалось благодаря очень удачному рикошету забросить и вторую шайбу… Болельщики бело-голубых готовились отпраздновать нежданную победу, но за пять секунд до конца третьего периода Валерий Ничушкин восстановил равновесие.

Вновь буллиты! И на этот раз в пользу «Динамо».

Матч

ЦСКА - Динамо - 2:3 Б. (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Мамин (Науменков, Кошелев), 28:47 (1:0 - бол.). Робинсон (Кутейкин), 32:39 (1:1 - бол.). Подшендялов (Хиетанен, Кокарев), 52:08 (1:2). Ничушкин (Ожиганов, Киселевич), 59:55 (2:2).

Победный буллит:

Цветков - 2:3.

Место и дата

28 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция


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