Инцидент исперчен. Как будет наказан Хави Гарсия

Обозреватель «Советского спорта» - о причинах и следствиях непростого в дисциплинарном отношении матча «Краснодар» - «Зенит».

ПРОЦЕНТЫ И НОС

А вот прав Александр Бубнов. Кому какое дело, что происходит в раздевалке команды? Скорую не вызывали, полицию тоже, ротный присутствовал, - сами разберутся. Они ж проиграли. Они переживали.

Поэтому говорить мы будем о том, что происходило на глазах у всех. Или даже не так: на глазах у тех, для кого это все предназначалось. На наших с вами, на зрительских глазах.

С локтем ситуация вроде бы ясная. Хави Гарсия ударил, нос Газинского издал «хрясь», судья Николаев эпизода не заметил, его помощники тоже, а когда стало ясно, что картина не очень хорошая, удалять за неувиденное все равно было как-то неправильно. Потому что знание — сила, а его отсутствие — сплошной вопрос.

«Краснодар» подал жалобу в КДК, который теперь определит умысел и применит дисциплинарную шкалу. Инцидент исчерпан? Не совсем. Скорее, как у Маяковского, - исперчен.

За день до удара Хави Гарсия другой судья не заметил другой удар локтем — в исполнении Вернблума в матче ЦСКА - «Рубин». Если бы армеец был наказан прямо на поле, какова вероятность того, что Гарсия пожалел бы нос Газинского? Пусть даже 50-процентная, - уже немало.

Чуть позже в том же Краснодаре Дзюба рубанул по лицу Быстрова. Сделал бы он то же самое, удали арбитры Вернблума и Хави Гарсию? Попахивает процентом, отличным от пятидесяти. Если закон работает, как часы, попадать под раздачу желающих нет. Хоть и нервы взведены, и результат не приходит.

История, собственно, не про футбол, - про всю нашу жизнь. Да, арбитры имеют право что-то не заметить, иначе и не было бы в регламентах нормы, позволяющей карать провинившихся после игры. Но когда события выстраиваются в цепочку безнаказанности, на выходе непременно ломаются чьи-то носы, остаются отвратительными газоны, утекают миллиарды и даже умирают люди. Носам, газонам и людям не легче от того, что кто-то что-то не заметил. Они просто страдают и всё.

ПОРОГ ТЕРПИМОСТИ

Вот так, в две ступени, мы подошли к тому, что бывает, когда все замечено и все равно не наказано. Что есть уже совсем рецидив.

Вчера я позвонил известному в недавнем прошлом арбитру Станиславу Сухине, который был инспектором краснодарского матча. Хотел спросить, внес ли он в свой рапорт удар локтем Хави Гарсия. Разговора не получилось. Сухина вспомнил эпизод матча «Зенит» - «Спартак» 2009 года и мой текст по этому поводу, после чего беседа закруглилась. Не сказать чтобы плавно и цензурно.

А суть была в следующем. Сухину тогда оскорбил Анюков. Игра транслировалась на Первом канале, поэтому слова защитника «Зенита» стали достоянием широких народных масс. Но красной карточки перед собой футболист не увидел.

Не важно, почему описание оскорбления вызвало у арбитра больший гнев, чем само оскорбление. Важно, что прошло семь лет. И удаленных в этот период за откровенное хамство футболистов можно пересчитать по пальцам одной лапы трехпалого ленивца. А безнаказанность… См. выше.

Совершенно не важно и то, каков порог терпимости у арбитров. Жизнь доказывает, что они готовы сносить от футболистов, во всяком случае от футболистов некоторых клубов, больше, нежели от журналистов. Проблема же в том, что публичные оскорбления вредят имиджу российского футбола, если там еще есть, чему вредить.

И точно так же, как от локтей трещат носы, от похабщины вянут, к примеру, детские уши у телеэкранов. Или, напротив, с интересом впитывают, потому что кумиры, как известно, задают тренд. И еще не известно, что хуже.

Мат в быту — административное правонарушение. Мат на поле — норма. С чего вдруг? С того лишь, что ребята в игре брызжут эмоциями? А в быту что, матерятся от меланхолии?

Короче, вы поняли, - переходим к жесту Дзюбы.

ЗАЩИТИ ИНВЕСТИЦИИ

Показал он его, по свидетельству одного из непосредственных участников матча, вратарю Людыгину после того, как тот пропустил второй мяч. Судья Николаев, полагаю, счел это партнерской мотивацией и наказания выносить не стал. С точки зрения кипящих страстей и возможных последствий для судьи, может, и правильно. Но радетели за имидж российского футбола такое милосердие себе позволить не вправе.

Ведь за что-то же карали постоянно Патрика Виейра, большого ценителя вербальных излишеств крупным планом. По какой-то причине изрубили в лапшу Штефана Эффенберга, чей жест стал нарицательным на долгие годы. Выгнали как-то с поля и Эммануэля Эменике за изображенное руками неприличное, хоть спартаковец и говорил потом, что это практически «лайк» на его нигерийской родине.

Вряд ли на тот момент конфигурация эффенбергова пальца или лексика Виейра были точно прописаны в английских и немецких футбольных кондуитах. Игроки были наказаны лишь потому, что вели себя непристойно и нанесли имиджевый ущерб лигам. А имидж там — это деньги.

И не только там: взгляните на посещаемость наших лиг и попробуйте сказать, что имидж российского футбола не наносит ему материального ущерба! Просто у нас эти потерянные деньги никого особо не волнуют, - для сытости хватает и других.

В точно таком же разрезе стоит рассматривать и жест небезразличного к своей профессии Дзюбы. Речь не о наказании конкретно Артема за его конкретный «чпок», а о том, что первое правило бизнеса — защищать свои инвестиции. Спроси любого футбольного вождя: «Наш футбол — бизнес?», - услышишь пламенное «Да!». Если так, священный долг и почетная обязанность - противостоять тому, что мешает бизнесу. Будь это жест Дзюбы, мат футболиста Х или локоть футболиста Y.

Российские дисциплинарные органы вправе рассматривать эту заметку, как обращение с просьбой разобраться. Или не рассматривать, - и не такое вокруг игнорируется в конце концов. Однако, публичный жест Дзюбы выглядел неприличным. Если он на самом деле не таков, примем и этот вердикт. Отныне все будут знать: подобные манипуляции руками на поле разрешены. Но при этом возникнет единая трактовка, а не застенчивый взгляд сквозь пальцы на явное нарушение норм.

В противном случае пройдет еще семь лет, а на зрителей с судьями будут чихать, как чихали. Потому что безнаказанность… См. выше.