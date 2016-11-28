Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Торпедо
Хоккей  Йокерит- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Те глупцы, кто называют Карякина трусом!» Гимаев - о Карлсене и тай-брейке

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин
Сергей Карякин

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев говорит с обозревателем «Советского спорта»… о шахматах!

- Сергей Наильевич, вас цепляет чемпионский матч между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным?
- Да. И я очень болею за Карякина. Хочу, чтобы он стал чемпионом мира. Хотя я давно слежу за шахматами, и по мне Карлсен сейчас – сильнейший шахматист планеты. Но это не значит, что его нельзя обыграть. Сергей – молодец, бьется.

Вообще я очень рад, что российский шахматист играет в чемпионском матче. Раньше я всегда болел за Крамника. После него никто из наших за корону не сражался. Так что Карякин совершает прорыв.

- Неужели Карлсена реально лишить трона?
- Когда Сергей Карякин взял одну партию, я подумал, что он норвежца уже не отпустит. Но для шахмат как вида спорта очень хорошо, что теперь нас ждет развязка 30 ноября. Это как в хоккее – увидеть овертайм в финале Олимпиады. Хочу, чтобы чемпион мира был определен в экстремальных условиях!

- Хоккеисты в советское время любили шахматы? Может, к вам Анатолий Карпов приходил в гости?
- Так ведь Толя Карпов постоянно жил в Новогорске – в нашем трехэтажном корпусе. Он с хоккеистами очень хорошо общался. Владимир Петров, например, с ним постоянно пересекался. А у Карпова всегда были очень серьезные отношения с хоккеем.

- Он устраивал для вас сеансы одновременной игры?
- Этого не было. Но мы дружили и хорошо общались. Карпов – очень добрый непосредственный человек. Им все гордились. Человек из Златоуста стал чемпионом мира. Мы всегда болели за нашего гроссмейстера.

- Шахматы очень любит, как я знаю, Игорь Ларионов. Даже в «Детройте» это было повальным увлечением. Как вы думаете, шахматы помогают на льду? Ведь у Ларионова не голова, а компьютер!
- Ой, не знаю. Мне это кажется натянутым. Но никогда не повредит, когда у тебя мозг занят работой. Пусть это разгадывание шахматных этюдов, игра в карты или просто кроссворд. Я вот судоку люблю. Голова должна работать.

Но если ты здорово играешь в шахматы – не значит, что ты на льду будешь здорово читать хоккейную игру. Не притягивал бы эту тему за уши.

- Вы – защитник, и Сергей Карякин славится тем, что хорошо играет в обороне. Кто-то говорит, что он трусит, закрываясь от Карлсена. А что думаете вы?
- Глупость полная! Игра в защите – это тоже особое искусство. Ты должен быть очень надежным, чувствовать ответственность.

Если ты занимаешься серьезным спортом, то во главе стоит результат. А если у тебя плохая защита, то шансов просто нет. Можешь здорово атаковать, но твою оборону разгромят.

Может, Сергей Карякин действует не так ярко. Но ему намного сложнее, потому что даже на хоккей посмотрите – проще щелкать шайбой по воротам, чем эту шайбу ловить. И что, у нас в хоккее много защитников высокого класса? Зато нападающих полным-полно!

- Играть против Карлсена от атаки – как против «Барселоны» в футболе выходить с открытым забралом.
- Согласен полностью! О тех, кто играет только в нападении, мы уже ничего не знаем. Они сидят во дворе и передвигают там фигуры. А на профессиональном уровне выступают те, у кого отличная защита. Такие парни как Карякин. Желаю ему громадного успеха в решающих поединках в среду. За тебя, Сережа, болеет вся Россия.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карякин сыграет белыми в первой партии тай-брейка матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин сыграет белыми фигурами в первой партии тай-брейка матча за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем титула - Магнусом Карлсеном из Норвегии, сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.Николай Попов: Карлсен отказался от борьбы в 12-й партии, так как уверен в победе на тай-брейкеИзвестный телекомментатор, международный мастер по шахматам Николай Попов высказал мнение, что чемпион мира норвежец Магнус Карлсен полностью отказался от борьбы в 12-й партии матча с россиянином Сергеем Карякиным, так как уверен в своей победе на тай-брейке — партиях с укороченным контролем времени.Николай Попов: Идти на «договорняк» Карлсену и Карякину не было смыслаНиколай Попов: Идти на «договорняк» Карлсену и Карякину не было смыслаИзвестный телекомментатор, международный мастер Николай Попов оценивает 12-ю партию матча между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Вижу некоторую неуверенность в действиях КарлсенаРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что видит неуверенность у норвежца Магнуса Карлсена после 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Нью-Йорке.Александр Рязанцев: Карлсен сделал ставку на тай-брейкАлександр Рязанцев: Карлсен сделал ставку на тай-брейкЧемпион России и тренер женской сборной страны, гроссмейстер Александр Рязанцев – о причинах быстрой ничьей в 12-й партии.Сергей Карякин: Ничья после 12 партий с Карлсеном - подвиг, но останавливаться нельзяРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что ничья в матче за мировую шахматную корону после 12 партий с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном уже является подвигом, но нельзя останавливаться на достигнутом.Мирная демонстрация. Карлсен и Карякин сыграли 12-ю партию за полчасаМирная демонстрация. Карлсен и Карякин сыграли 12-ю партию за полчасаЧемпион мира норвежец Магнус Карлсен и претендент на это звание россиянин Сергей Карякин перевели матч в тай-брейк.Магнус Карлсен: У меня хороший опыт игры в день рожденияДействующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен накануне тай-брейка матча за мировую шахматную корону с россиянином Сергеем Карякин, который пройдет в его день рождения, заявил, что у него хороший опыт игры в этот праздник.Карякин и Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за мировую шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за мировую шахматную корону.Карлсен и Карякин завершили вничью 12-ю партию. Как это былоКарлсен и Карякин завершили вничью 12-ю партию. Как это было«Советский спорт» вел онлайн трансляцию 12-й партии матча за первенство мира по шахматам.Кирсан Илюмжинов: Не назвал бы матч Карякин - Карлсен скучнымПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поделился своим мнением о ходе матча за звание чемпиона мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.«Карлсен выберет позицию без риска, с гарантированной ничьей»«Карлсен выберет позицию без риска, с гарантированной ничьей»Действующий чемпион России, тренер женской сборной, гроссмейстер Александр Рязанцев – о тактике в решающей, 12-й партии матча.Александр Жуков: Карякин и Карлсен играют на равныхГлава ОКР Александр Жуков поделился ожиданиями в преддверии решающей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.«Карякину нужно удивить Карлсена в 12-й партии». Профессиональный разбор«Карякину нужно удивить Карлсена в 12-й партии». Профессиональный разборЧемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев комментирует 11-ю партию и делает прогноз на оставшуюся часть матча на первенство мира.Бог шахмат! Как менеджер Карякина стал в Норвегии круче группы «A-Ha» (видео)Бог шахмат! Как менеджер Карякина стал в Норвегии круче группы «A-Ha» (видео)Неожиданный поворот в чемпионском шахматном матче между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным – фанаты из Норвегии нашли нового кумира.Николай Попов: В 12-й партии Карлсен постарается получить позицию, в которой сможет мучить КарякинаИзвестный телекомментатор, международный мастер по шахматам Николай Попов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» предположил, что в заключительной, 12-й партии матча за шахматную корону между ее обладателем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным норвежец не будет рисковать, но постарается получить позицию с небольшим перевесом, в которой сможет мучить соперника.Передышка перед решающим боем. Как Карякин и Карлсен сделали быструю ничьюПередышка перед решающим боем. Как Карякин и Карлсен сделали быструю ничьюСергей Карякин и Магнус Карлсен, завершив вничью 11-ю партию матча на первенство мира, отложили чемпионскую разборку на концовку поединка.Магнус Карлсен: Я удовлетворен ничьей, учитывая, что играл чернымиДействующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен после ничьи в 11-й партии в матче за мировую шахматную корону против претендента россиянина Сергея Карякина признался, что удовлетворен мирным исходом.Сергей Карякин: Ничейный исход – это нормальноРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин после ничьи в 11-й партии матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена признался, что доволен ничейным исходом партии.Карякин белыми фигурами сыграл вничью с Карлсеном. Как это былоКарякин белыми фигурами сыграл вничью с Карлсеном. Как это было«Советский спорт» вел онлайн трансляцию 11-й партии матча за первенство мира по шахматам.

Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Гимаев
Сергей Гимаеввсе новости

Cпецпредложение