«Те глупцы, кто называют Карякина трусом!» Гимаев - о Карлсене и тай-брейке

Сергей Карякин

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев говорит с обозревателем «Советского спорта»… о шахматах!

- Сергей Наильевич, вас цепляет чемпионский матч между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным?

- Да. И я очень болею за Карякина. Хочу, чтобы он стал чемпионом мира. Хотя я давно слежу за шахматами, и по мне Карлсен сейчас – сильнейший шахматист планеты. Но это не значит, что его нельзя обыграть. Сергей – молодец, бьется.

Вообще я очень рад, что российский шахматист играет в чемпионском матче. Раньше я всегда болел за Крамника. После него никто из наших за корону не сражался. Так что Карякин совершает прорыв.

- Неужели Карлсена реально лишить трона?

- Когда Сергей Карякин взял одну партию, я подумал, что он норвежца уже не отпустит. Но для шахмат как вида спорта очень хорошо, что теперь нас ждет развязка 30 ноября. Это как в хоккее – увидеть овертайм в финале Олимпиады. Хочу, чтобы чемпион мира был определен в экстремальных условиях!

- Хоккеисты в советское время любили шахматы? Может, к вам Анатолий Карпов приходил в гости?

- Так ведь Толя Карпов постоянно жил в Новогорске – в нашем трехэтажном корпусе. Он с хоккеистами очень хорошо общался. Владимир Петров, например, с ним постоянно пересекался. А у Карпова всегда были очень серьезные отношения с хоккеем.

- Он устраивал для вас сеансы одновременной игры?

- Этого не было. Но мы дружили и хорошо общались. Карпов – очень добрый непосредственный человек. Им все гордились. Человек из Златоуста стал чемпионом мира. Мы всегда болели за нашего гроссмейстера.

- Шахматы очень любит, как я знаю, Игорь Ларионов. Даже в «Детройте» это было повальным увлечением. Как вы думаете, шахматы помогают на льду? Ведь у Ларионова не голова, а компьютер!

- Ой, не знаю. Мне это кажется натянутым. Но никогда не повредит, когда у тебя мозг занят работой. Пусть это разгадывание шахматных этюдов, игра в карты или просто кроссворд. Я вот судоку люблю. Голова должна работать.

Но если ты здорово играешь в шахматы – не значит, что ты на льду будешь здорово читать хоккейную игру. Не притягивал бы эту тему за уши.

- Вы – защитник, и Сергей Карякин славится тем, что хорошо играет в обороне. Кто-то говорит, что он трусит, закрываясь от Карлсена. А что думаете вы?

- Глупость полная! Игра в защите – это тоже особое искусство. Ты должен быть очень надежным, чувствовать ответственность.

Если ты занимаешься серьезным спортом, то во главе стоит результат. А если у тебя плохая защита, то шансов просто нет. Можешь здорово атаковать, но твою оборону разгромят.

Может, Сергей Карякин действует не так ярко. Но ему намного сложнее, потому что даже на хоккей посмотрите – проще щелкать шайбой по воротам, чем эту шайбу ловить. И что, у нас в хоккее много защитников высокого класса? Зато нападающих полным-полно!

- Играть против Карлсена от атаки – как против «Барселоны» в футболе выходить с открытым забралом.

- Согласен полностью! О тех, кто играет только в нападении, мы уже ничего не знаем. Они сидят во дворе и передвигают там фигуры. А на профессиональном уровне выступают те, у кого отличная защита. Такие парни как Карякин. Желаю ему громадного успеха в решающих поединках в среду. За тебя, Сережа, болеет вся Россия.