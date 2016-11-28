Мирная демонстрация. Карлсен и Карякин сыграли 12-ю партию за полчаса

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и претендент на это звание россиянин Сергей Карякин завершили вничью 12-ю партию, последнюю из тех, что проходили с классическим контролем времени, в проходящем в Нью-Йорке матче. Счет остался равным — 6:6, и судьба титула, таким образом, решится на тай-брейке.

Те, кто предполагали, что Карлсен, имея белые фигуры в заключительной партии с классическим контролем времени, постарается сыграть на победу, сильно разочаровались. Магнус мог хотя бы попытаться получить после дебюта закрытую позицию с небольшим перевесом, как это он сделал в выигранной 10-й партии. И потом посмотреть, получится ли у него постепенно наращивать преимущество. Тогда от Карякина требовалась бы максимальная точность для того, чтобы не допустить ошибку.

Однако норвежец, по сути, отказался от борьбы. В известном варианте испанской партии чемпион мира начал менять фигуры практически с первых же ходов — и претендент, разумеется, против этого не возражал. Если уж Карлсен не захотел рисковать в последней «классической» партии, имея белые фигуры, то Карякину тем более не было никакого резона пытаться победить любой ценой черными. В итоге шахматисты провели за доской чуть более получаса и пожали друг другу руки, сделав ровно 30 ходов — поскольку регламентом матча запрещено заключать мирные соглашения до этого момента.

Понятно, что ничья в последней «классической» партии была выгодна обоим соперникам, но очень уж очевидной и демонстративной она получилась. Если проводить аналогию с футболом — ни один из соперников даже не попытался перевести мяч на чужую половину поля. В реальном футбольном матче с таким развитием событий точно бы заподозрили «договорняк». Но в шахматных матчах подобное случается.

Теперь судьба матча будет решена на тай-брейке, который состоится в среду. Сначала шахматисты сыграют четыре партии с быстрым контролем времени — по 25 минут каждому. Если счет останется ничейным, будет проведено пять серий по две блиц-партии, причем матч закончится, как только один из соперников получит перевес после очередных двух партий. Если и после этих пяти серий в матче сохранится равенство, наступит «армагеддон» - одна партия, в которой обладатель белых фигур получит пять минут, а шахматист, играющий черными - четыре, но ему для завоевания титула будет достаточно сыграть вничью.



